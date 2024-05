Externí autor 29. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Herečku Michaelu Kuklovou jsme zvyklí vídat hlavně v roli princezen. Jak to tak už v pohádkách bývá, na konci se objeví princ a je velká svatba. Té se sice Kuklová dočkala, ovšem o princi se bohužel mluvit nedá. Na toho na bílém koni krásná herečka stále čeká. A do boje se musí vydávat sama.

S muži to neměla lehké nikdy. Už v dětství musela s jedním bojovat, a to s vlastním otcem. Ten totiž nevěřil, že se z ní může stát úspěšná herečka, což si tehdy mladá Kuklová velmi přála. Podporu měla jen z matčiny strany a otec její talent uznal, až když dokončila DAMU.

„Byl na mě potom i pyšný, asi nejvíc, když šel s mámou na premiéru filmu Příliš hlučná samota v hlavní roli s Philipem Noiretem a viděl, jak mě tenhle úžasný herec drží za ruku,“ zavzpomínala na film režisérky Věry Caïs s francouzským hercem v hlavní roli.

Láska s Pomejem a velké dluhy

V roce 1995 se pak na stříbrných plátnech objevil film Playgirls, lechtivá komedie o třech dívkách, které se rozhodnou založit exkluzivní erotický salón pro bohatou klientelu. Při natáčení se seznámila s Jiřím Pomejem, který se později stal jejím osudovým mužem. Bohužel ne v tom pozitivním slova smyslu.

Ačkoliv to byla láska jako trám a hrdličky měly v roce 1994 svatbu, záhy se nad nimi začala stahovat mračna. Pomeje své manželce řídil život, dokonce za ni prý rozhodoval, které role má brát a které ne. Cesta do hlubin zkázy pak vedla přes společné podnikání. Jiří nebyl úplně dobrý vizionář, co se investování peněz týče, chtěl si hlavně plnit své sny. A za to oba dva měli krutě zaplatit. Doslova.

Pomeje nasypal neskutečný balík peněz do jeho filmu Andělská tvář, kde si sám také zahrál. Jenže snímek režiséra Zdeňka Trošky byl naprostý propadák a manželé tak skončili v exekuci, protože Pomeje nebyl schopný dluhy splatit.

„Kvůli šedesátimilionovému dluhu, o němž jsem neměla ponětí, hrozila exekuce rodného domu, kde žili mí rodiče a rodina,“ svěřila se herečka, které zazvonili exekutoři v jejich pronajatém bytě v pražském Slivenci a začali zabavovat vše, co mělo nějakou hodnotu. Toto finanční prokletí trvalo dlouhých deset let, během nichž krásná herečka pomýšlela dokonce na nejhorší. Po třinácti letech se s Pomejem nakonec rozvedla.

„Milovala jsem ho, ale upřímně řečeno, nakonec se s ním vůbec nedalo žít,“ prozradila herečka, která Pomejeho opustila poté, co Jiří začal pít a vybíjel si na ní svou frustraci. Ten pak jejich rozchod snášel velmi těžko, když jako manifest svého žalu a rozhořčení hodil svůj snubní prstýnek do Vltavy.

Na prince na bílém koni stále čeká

Ačkoliv se partneři nerozešli v dobrém, když Jiří Pomeje zemřel, Michaela mu poslala do nebe dojemný vzkaz. A zášť v něm rozhodně nebyla. „Jirko, děkuju za všechno hezké, ale i za to těžké. Zůstalo mnoho krásného. Odpočívej klidně,“ napsala v roce 2019 na svůj Facebook, kdy její bývalý manžel podlehl rakovině.

Posléze si Michaela Kuklová myslela, že nalezla štěstí u Romana Holomka, se kterým společně povili i potomka, syna Románka. Bohužel po pěti letech se manželství také rozpadlo.

V roce 2017 následoval vztah s Jiřím Kášem a o dva roky později s Josefem Wittnerem. Když na ni vytáhl krabičku s prstýnkem, vypadalo to, že do třetice by krásná herečka konečně mohla najít svého vytouženého prince. Ani tentokrát to ale nebyl ten na bílém koni. Milenci se rozešli v roce 2021.

Nová prsa kvůli rakovině

Všechny tyto události se nepěkně podepsaly na jejím zdravotním stavu. Stres byl bohužel spouštěčem zákeřné nemoci. V únoru roku 2020 herečka sdělila, že má rakovinu prsu. Čekala ji chemoterapie a ozařování. S tím přišla bohužel i nutná operace, kdy jí lékaři odstranili obě prsa. Už o rok později ale měla Kuklová symboly ženství zpět.

„Cítím se skvěle,“ svěřila se tehdy deníku Blesk. Už po čtyřech měsících od operace, kdy jí plastičtí chirurgové vymodelovali prsa nová, si to štrádovala do posilovny, kde je zvyklá pečovat o svou výbornou figuru.

Nikdo by totiž krásné herečce netipoval, že jí na dveře pomalu ale jistě klepe šedesátka. Její postavu by jí mohla závidět kdejaká dvacítka. Kdo ví, třeba je Kuklová skutečně princezna z pohádky, protože její půvab je doopravdy nevídaný. Jak nádherná je, se podívejte v naší galerii.

