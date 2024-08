Externí autor 28. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Naší nejkrásnější herecké princezně Michaeli Kuklové (56) bude zanedlouho šedesát let. Na svůj věk však vůbec nevypadá. Po delší době na Instagramu ukázala svoji maminku a už je všem jasné, po kom zdědila dar krásy. V osmdesáti letech vypadá naprosto perfektně.

Prošla si věcmi, které by zlomily i nejotrlejšího

Michaela Kuklová měla ve svém životě jednoho osudového muže a tím byl zesnulý producent Jiří Pomeje. Ten ji učaroval svým charismatem, že si ho rozhodla bez váhaní vzít. Nejdříve bylo jejich manželství šťastné. Postupem času se ale začal Jiří chovat majetnicky a dokonce Kuklové nakazoval, jaké role má brát.

"Musela jsem, protože Jirka mi na začátku vztahu řekl, že potřebuje veškeré své příjmy investovat do firmy," svěřila se před lety pro Blesk.cz Jejich láska a celé manželství nakonec ztroskotalo na jejich podnikání. Michaela věděla, že musí z toho nezdravého vztahu okamžitě pryč. Naprosto nepřekonatelný problém nastal v roce 2002.

V té době natočil Jiří Pomeje film Andělská tvář, který ho kompletně zadlužil. Došlo to až tak daleko, že jednoho dne vrazil k manželům domů vymahač a zbavil jim kompletně všechno. Michaela a Jiří Pomeje se tak lusknutím prstu octili na úplném dně. "Kvůli šedesátimilionovému dluhu, o němž jsem neměla ponětí, hrozila exekuce rodného domu, kde žili mí rodiče a rodina," pokračovala herečka, na kterou dluhy přešly.

Přemýšlela nad sebevraždou

O dluhy se tahali dlouhých deset let a na křehkou Michaelu toho bylo skutečně příliš. V jednu chvíli přemýšlela, že si sáhne na život. Je dost možné, že tak obrovský stres a tlak mohl za její rakovinu prsu, která přišla o pár let později. "Chci být v životě šťastná a nechci se trápit," nechala se slyšet princezna Jasněnka.

Michaela Kuklová zápasila s rakovinou prsu jako lvice a nehodlala se v žádném případě vzdát. V roce 2020 podstoupila ozařování a chemoterapie a nakonec usoudila, že nejlepší bude, když si nechá obě prsa odstranit. Jakmile žena přijde o svá ňadra, je to obrovská rána pro její psychiku. Herečka se rozhodla, že si nechá udělat implantáty.

"Na onkologii jsem dostala poslední injekci do břicha. Je to dva roky, co jsem si vyslechla diagnózu. Tak ještě tři roky léčby, ale už jen prášky. Radost," nechala se slyšet téhož roku. Po Jiřím měla pár krátkodobých vztahů, které ale bohužel vždy skončily rozchodem. S podnikatelem Romanem Holomkem počala syna Romana.

Stále nenatrefila na toho pravého

"S muži je to jinak dost špatné, protože já se prostě zamilovávám na první pohled," nechala se slyšet Míša. Poté se opět na první pohled zamilovala do Josefa Wittnera. Došlo i na zásnuby, ale místo svatby se v roce 2021 konal rozchod. Jejím dalším přítelem byl fotograf Jiří Káš. S ním ale také dlouho nevydržela.

"V pražské Občanské plovárně jsem dokumentoval křest jednoho kalendáře, v němž byla hlavní tváří. Dlouze jsme se na sebe tehdy podívali a byla z toho láska na první pohled," popsal pro Blesk.cz fotograf seznámení s herečkou, které proběhlo v roce 2017. "Chtěl jsem s ní původně udělat rozhovor do svého magazínu, jenže jsme se bavili tak, jako bychom se znali odjakživa - rozhovor byl nepublikovatelný," pokračoval.

Vše vypadalo naprosto idylicky. Jiří si perfektně sednul s jejím synem Romane, ale přesto jejich vztah skončil rozchodem. Nutno ale podotknout, že tentokrát rozchod probíhal v přátelském duchu. "Všichni jsme si rozuměli. Jenže jsme moc klidu neměli, Míšu lidé všude poznávali, ukazovali si na ni a bylo mi to nepříjemné," dodal fotograf.

Okouzlující maminka

Před pár měsíci Michaela Kuklová vyrazila se svojí osmdesátiletou maminkou a synem Romanem na dovolenou do Říma. Syn Roman maminku už dávno přerostl o hlavu a je z něho pořádný fešák. Při pohledu na maminku Míši musí být všem jasné, po kom zdědila půvab a charisma. I v pokročilém věku je její maminka nádherná dáma.

Jen stěží byste jí hádali její skutečný věk. Na osmdesát let rozhodně nevypadá. "Víkend v Římě s mojí osmdesátiletou maminkou a synem. Jsem na mámu pyšná, kolik toho zvládla nachodit. Jinak všude davy lidí, tak nevím, kdy vznikají ty krásné romantické fotky… Patrně až se svítáním," Okomentovala herečka jejich společný rodinný výlet.

