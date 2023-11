Narodila se v únoru roku 1983 v Brně. Do podvědomí diváků vstoupila jako finalistka pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar. Co dělá a jak vypadá Míša Nosková dnes?

Česko hledá SuperStar

Česká umělkyně s božským hlasem si srdce diváků získala především svou účastí v soutěži Česko hledá SuperStar. Od té doby ji můžeme pravidelně vídat nejen v domovských muzikálech, ale také na světových jevištích.

Michaela Nosková má za sebou přední role v kultovních muzikálech, jako Evita, Ples upírů, Mamma Mia či Bídníci, kde její výkony zanechaly nezapomenutelný otisk.

Míšina umělecká cesta však nebyla pouze o hudbě na domácí scéně. V roce 2014 odletěla do New Yorku, kde se věnovala studiu angličtiny a muzikálového herectví na prestižní New York Film Academy.

Díky této zkušenosti nabyla nové zkušenosti a zakusila zpěv na newyorské Broadwayi.

Přesto nezahálela a dál se zdokonalovala v tom, co jí jde nejlépe. V Londýně studovala zpěv pod vedením renomované hlasové poradkyně Mary Hammond. I zde si Míša zakusila život umělkyně.

Vystupovala v Covent Garden, kde se setkala s dalšími talentovanými umělci a načerpala novou energii pro svou další kariéru.

V roce 2011 získala druhé místo na festivalu Vostok bazar na Krymu, kde její talent ocenili diváci ze 17 evropských zemí.

Jak vypadá dnes?

O rok později pak triumfovala na pěvecké soutěži Baltic SuperStar v Petrohradu s písní Žádná láska není stejná. Slyšet ji posluchači mohli také na koncertech v Uzbekistánu a Tádžikistánu, které byly součástí jejího vítězství v Baltic SuperStar.

V roce 2015 se stala součástí koncertního turné slavných Alexandrovců.

Osobní život Míši Noskové je stejně pestrý jako její profesní dráha. V červenci 2010 se Míša vdala za Jana Horsáka. Tehdy si oblékla svatební šaty talentované slovenské návrhářky Zuzany Bottkové.

Dnes je Míša dvojnásobnou maminkou. Má dcery Elišku a Jasněnku. S otcem svých dětí se nedávnou rozešla, což bylo důvodem Míšiny rapidní proměny. Jak sama uvedla, zhubla přes deset kilo.

"Dole mám od listopadu asi jedenáct kilo," řekla zpěvačka. "Dieta ani cvičení za tím bohužel nestojí," dodala Míša.

Míša Nosková dnes.

"Na jednu stranu jsem za to ráda. Často se mě ženy ptají, jak se mi podařilo takhle zhubnout, a já jen říkám: moji dietu držet nechcete. Radši spokojené a šťastné s pár kily navíc, než být ve stresu a naprosto zklamané něčím, čemu jste věřily," řekla Míša.

