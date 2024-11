Externí autor 19. 11. 2024 clock 5 minut gallery

Zpěvák Michal David (64) patří mezi nejoblíbenější české interprety, který se drží na špici české pop music už řadu let. Jeho osudovou ženou je bývalá tenistka Marcela (63). Před časem se však po letech pochlubil nemanželským synem.

Smrt dcery je ještě víc semkla

Životní láskou zpěváka Michala Davida je bývalá profesionální tenistka Marcela, se kterou nedávno oslavil 40. výročí. Společně zažili krásné chvíle, ale také ty bolestné, kdy jim v devíti letech zemřela dcera Míša na leukémii. Přesto patří mezi jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu.

Byla to vlastně úplná náhoda, že se Marcela, která nemá ráda pozornost médií, seznámila se slavným hitmakerem. „Michal chodil na obědy do vyhlášené pražské restaurace Rotisserie. Bylo to v červnu 1984. Já seděla u stolu sama a on ke mně přišel, jestli si může přisednout, že nerad jí sám," prozradila v rozhovoru pro Blesk.cz.

Do té doby o sobě prakticky vůbec nevěděli. Marcela žila v zahraničí a jeho písničky vůbec neposlouchala a Michal David se zase vůbec nezajímal o sport natož o tenis. „A tak jsme na tom obědě byli docela překvapeni, že jsme oba úspěšní. Dali jsme si na sebe telefon. Tehdy nebyly mobily, jen pevná linka a záznamník. Já pak hned odlétala na Fedcup do Brazílie a na turnaje do USA. Domluvili jsme se, že až se vrátím, tak si zavoláme," pokračovala s nadšením Marcela.

Marcela se pochlubila, že to byla právě ona, kdo udělal ten první krok, a zavolala. Michal byl pochopitelně z jejího telefonátu nadšený a pozval ji k sobě domů. Byla to zkrátka láska na druhý pohled a nyní lže už říct, že osudová. „Nikdy nezapomenu, jak jsem k němu stoupala do čtvrtého patra a zdi schodiště byly až nahoru popsány vzkazy od fanynek. To bylo toho 11. září 1984. Byl tehdy čtvrtek a už v neděli se Michal stěhoval do mého bytu v Hostivař," dodala.

V roce 1989 se jim narodila první společná dcera Klára a o rok později Míša, která bohužel onemocněla leukémií a v devíti letech zemřela. Oběma rodičům se naprosto zhroutil svět. Přesto je smrt dcery spojila a dokázali nemožné. „Nikdy to nepřestane bolet. Ale musíte se naučit s tím žít. Zvlášť když se musíte starat o další dítě. Měli jsme Klárku a té bylo tenkrát teprve jedenáct let. Ano, nás ta tragédie ještě víc spojila," řeka Marcela.

S odstupem času Marcela přiznává, že to bylo nesmírně těžké období nejen pro ně, jako pro rodiče, ale i pro Klárku. „A musím přiznat, že to Klárka tehdy měla strašně těžký i s námi. Taková věc vás naprosto vykolejí z normálu a je těžké se nahodit. Časem se to zlepšovalo, ale trvalo to hodně dlouho... Odnesla to celá naše rodina. Poznamená vás to na celý život,“ dodala.

Nemanželský syn přišel dávno před jejich vztahem

Michal David neměl nikdy nouzi o fanynky. V začátcích jeho kariéry za ním jedna taková přišla s tím, že je ve čtvrtém měsíci těhotenství a čekala, že spolu založí rodinu. Na to se ale Michal David v jednadvaceti letech necítil. Následně mu kamarádi z kapely poradili, aby si nechal udělat testy otcovství. Rozhodně se ale nejednalo o úlet na jednu noc. S dotyčnou se Michal David stýkal delší dobu, ale nebyl do ní zamilovaný.

Slečna se rozhodla, že si dítě nechá a po třech letech zpěvákovi poslala výsledky testu otcovství. David na syna Petra pravidelně přispíval a dohlížel, aby nijak finančně nestrádal. „Já jsem to nikdy neskrýval, my jsme se stýkali, ne sice nijak pravidelně, ale vídali jsme se," řekl muzikant v pořadu Povídej.

Nevlastní syn jako by z oka vypadl zpěvákovi

„A pak mě, když mu bylo osmnáct, pozval na svůj maturák, kde chtěl abych vystupoval. Už počítal s tím, že se to provalí. A taky provalilo. Potom psaly noviny, že mám syna," dodal Michal David s tím, že má se synem Petrem krásný vztah. Zpěvák je na svého syna právem pyšný a moc dobře si uvědomuje, že jsou si extrémně podobní.

„Jsme si podobní, viďte? Je to skvělej kluk. Vystudoval policejní akademii a teď pracuje na magistrátu," řekl v rozhovoru pro Blesk.cz. vysvětlil také, proč se se svým synem setkal až v jeho osmnácti letech. „To si přála jeho maminka Martina. Byla to taková letmá známost a stalo se to na diskotéce. Jednou za mnou přišla, že je ve čtvrtém měsíci, ale že si nepřeje, aby někdo věděl, že je to moje dítě," objasnil.

Uvědomuje si ale, že se synem na sebe nemají moc času. „Nemáme s klukem na sebe moc času. Občas ale zajdem na pivo a on pravidelně chodí na mé koncerty," pokračoval a dodal, že jeho syn už je ženatý. Zpěvák svému synovi jako svatební dar dal mejdan pro 100 lidí v Letenském zámečku. „Myslím, že to je ten nej dárek a večer mu ještě zazpívám," doplnil.

Zdroje: Prima Ženy, Blesk.cz, iDnes.cz