Oblíbený hitmaker Michal David patří mezi nejoblíbenější hvězdy českého showbyznysu. Už desítky let je na samém vrcholu popularity. Populární hudebník si prošel v průběhu let velkou změnou image. V současné době působí jako naprostý elegán. Poznáte ho na starších snímcích?

Zpěvák Michal David patří mezi nejoblíbenější české interprety. Na špici české pop music se drží už několik desítek letek. Hudebnímu stylu je věrný, image ovšem několikrát výrazně změnil.

Hvězda z cirkusácké rodiny

Kariéra ve světě showbyznysu byla Michalovi Davidovi tak trochu předurčena. V roce 1960 se narodil do známé cirkusácké rodiny Kludských jako Vladimír Štancl. Otec malého Vladimíra emigroval s dcerou Michaelou do Švýcarska. Vladimír se se svou matkou přestěhoval na pár let do Itálie. Právě tam objevila v malém chlapci talent místní matka představená. Zalíbilo se jí, jak malý Vladimír hraje ve klášterní škole na varhany.

Po návratu do Československa pokračoval tehdy ještě Vladimír v zdokonalování ve hře na varhany. První problém nastal ve chvíli, kdy se hlásil na konzervatoř. Jeho přijetí zkomplikoval fakt, že jako člen pionýra spolužačce nakreslil na červený šátek kosočtverec. Z Pionýra ho následně vyloučili. I tak se na něj usmálo štěstí a mohl studovat hru na piano a skladbu.Trénoval až šest hodin denně.

Další styl hudby začal objevovat v pubertě. Neminul ho tehdy velmi populární bigbít. V té době hrál například s Alešem Brichtou či Jakubem Smolíkem. Zásadním obdobím pro něj byl rok 1976. Tehdy vystoupil na Pražských jazzových dnech se svou skupinou Čtyři. Dočkali se neuvěřitelného úspěchu. Získali cenu titul Talent roku. Tím tato úspěšná jízda zdaleka nekončila. Ve stejný den dostal pracovní nabídku od skupiny Kroky Františka Janečka.

Netrvalo to dlouho a přišel další zásadní okamžik. Nadějný hudebník začal používat svůj pseudonym Michal David. Jméno Michal si vybral podle jména své sestry Michaely a příjmení David bylo inspirováno biblickým příběhem o Davidovi a Goliášovi.

Michal David a František Janeček se soustředili hlavně na to, aby tvořili optimistické písničky, které si lidé zamilují. Toto jejich přání se jim bez debat povedlo. Už v roce 1980 si Michal David napsal hudbu k prvnímu hitu Chtěl bych žít tak, jak se má. O rok později slavil úspěch s písní Nenapovídej na hudebním festivalu Intertalent.

Michal David se stal velmi rychle popovou hvězdou a králem diskoték. V této době vznikly hity, které byly součástí filmů Kamarád do deště nebo Discopříběh.

I po několika letech je Michal David stálicí českého showbyznysu. Stále dokáže vyprodat velké koncertní haly a mimo to se vrhl i na psaní muzikálů. Píše především pro Divadlo Broadway.

Změna image

Na začátku své kariéry se Michal David pyšnil naprosto hustými a kudrnatými vlasy. Postupem let měl vlasů méně a méně, až si nakonec vlasy oholil úplně. Především v posledních měsících šokoval fanoušky svou hubenou postavou. Na hubnutí se zaměřil zcela záměrně. „Shodil jsem dvacet kilo a jsem spokojený,“ prozradil pro iDnes.cz. „Teď vlastně nejím žádné přílohy. V podstatě nejím cukry a sacharidy. Zrušil jsem i tvrdý alkohol a pivo,“ dodal.

Výraznou změnou image si prošla i zpěvačka Petra Janů, která je s ním na fotografii z roku 1993. Ta se vždy pyšnila naprosto ukázkovou postavou, vše se ovšem změnilo v období pandemie. Od té doby se Janů pere s kilogramy navíc. „A tam jsem si dopřávala všechno, co mám ráda a co jsem si léta odpírala. Sem tam jsem si s přáteli dala i toho panáka a nakynula jsem jako knedlík, což jsem okamžitě poznala podle šatníku,“ řekla v roce 2022 otevřeně pro Blesk.

I s pár kilogramy navíc vypadá známá zpěvačka stále perfektně. Po celou svou kariéru je věrná výrazně rudým vlasům, které nosí i ve svých dvaasedmdesáti letech. A jak oba umělci vypadali před mnoha lety? podívejte se do fotogalerie.

