Čas měří každému stejně, takže do důchodu jednou půjdeme všichni. Stejně jako hitmaker Michal David, který si šel zažádat o důchod. Překvapená úřednice zareagovala neprofesionálně.

Bývalý člen skupiny Kroky Františka Janečka se ve skutečnosti jmenuje Vladimír Štancl. Právě zmíněný hudební boss mu vymyslel pseudonym, který, a to si přiznejme, zní v hudební branži přece jenom o něco lépe.

Cirkusák

Michal pochází ze slavné cirkusové rodiny Kludských, jeho samotného to ale vždycky táhlo spíš k hudbě než do manéže. Vystudoval konzervatoř a po té, co se otrkal u Františka Janečka, se osamostatnil a jeho disko hvězda stoupala výš. Není ale bez zajímavosti, že původně začínal s jazzovou muzikou. Kromě samostatných písní se našel v muzikálech a také složil hudbu k několika filmům. V současné době je z něj i producent a pomáhá mladším zpěvákům uspět v této těžké branži.

Vykulená úřednice

Nedávno, v 7 pádech Honzy Dědka vylíčil, jak si šel zažádat o důchod. Neudělal to ale z vlastní vůle, nýbrž na popud svého daňového poradce, který mu připomněl, že už je mu čtyřiašedesát a proto si o důchod zažádat musí. „Tak jsem zažádal,“ vysvětloval Michal David hostům a Honzovi Dědkovi. „Šel jsem na ten úřad a ta paní mi říká: ‚Pane David a vy byste chtěl důchod?‘ Tak jsem jí řekl, že můj daňový poradce mi říká, že bych ho měl mít. A ona: No tak jo, co s vámi máme dělat,“ popsal situaci se smíchem.

Činorodý důchodce

Nutno dodat, že Michal David, který už je tak vlastně jednou nohou v důchodu, byť zatím netuší, jaká bude výše jeho penze, rozhodně nezahálí. Pustil se do nového alba, které nahrává ve Velké Británii. Moderátorovi Honzovi Dědkovi prozradil výši částky, kterou musí do tohoto hudebního počinu investovat. „Jsou tam dražší pronájmy studií autorské věci. Počítám, že to vyjde na dvě stě, tři sta tisíc liber. Ale to i tady jsou nahrávky drahé,“ řekl. Deska ho tak může v přepočtu vyjít na částku přesahující 9 milionů korun. Jak ale nezapomněl dodat, ani v Česku není nahrávání nových desek za hubičku.

Po 40 letech

Tahle deska bude pro něj navíc hodně osobní. Umístil na ni totiž píseň, kterou složil pro svou manželku Marcelu. Po čtyřiceti letech vztahu první. Písnička, která se jmenuje Náš cíl, už má dokonce svůj videoklip. V něm můžete vidět soukromé záběry od začátku jejich manželství, až po současnost. Objevují se v něm nejenom oba manželé, ale i jejich děti a vnuk.

Je pravdou, že oba toho prožili opravdu hodně, včetně odchodu jejich mladší dcery Míši, která zemřela v devíti letech na leukémii. Na takovou bolest se nedá zapomenout. Hodně ji nepochybně zacelil vnuk Sebastian, kterého Michal David vychovával s manželkou od jeho čtyř let. Dcera Klára tehdy ještě studovala, a tak se prarodiče Davidovi nabídli, že se jí o něj budou starat. Dnes už je Klára opět mámou na plný úvazek a oni si vnuka užívají ve volných chvílích.

