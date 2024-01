Svého času ho někteří moc „nemuseli“, ale kdyby byl u nás chodník hudební slávy, měl by tam svou hvězdu. Víte, jak se k hudbě a zpěvu dostal? Jaké byly jeho začátky, jak vypadal? Vypravme se do doby, kdy jeho prsty poprvé spočinuly na klávesách, a jak si získal jméno.

Na hudební scénu z kláštera

Cesta na hudební scénu pro něho nebyla až tak složitá, a i kdyby, dostal by se na ni tak jako tak. Věří totiž v osud, a tím jeho je i hudba. Přesto se dá říct, že nebyla obvyklá. Kořeny má hudebník, zpěvák a producent muzikálů v cirkusové rodině Kludských, ale jeho rodiče už patřili do větve varietních umělců. Jeho jméno je Vladimír Štancl a narodil se v Praze 14. července 1960. Když mu bylo osm, maminka se s tatínkem rozvedla. S jeho sestrou Michaelou emigroval do Švýcarska. Vladimír zůstal s maminkou Editou (rozenou Kludskou), která vzápětí dostala dvouleté angažmá ve varieté v Itálii.

Tam malý Vladimír chodil do klášterní školy. Dle jeho vzpomínek nebyla „puritánská“, jak bychom si mohli myslet. Se svými vrstevníky tam zažil spoustu legrace, díky nim se naučil plynně italsky. V klášteře měli harmonium… A to ho zaujalo. Jeho klávesy byly první, na kterých spočinuly jeho prsty. Jeho nadšení a hudebního nadání si všimla matka představená a vedla ho ke hře na varhany. Když se s maminkou vrátil do Čech, dál se v klasické hře zdokonaloval. Jako desetiletý začal hrát na mších. Ale krev, kterou má v žilách, toužila po živější muzice.

Od jazzu k Nenapovídej

Když mu bylo šestnáct, začal hrát v jazzovém kvartetu Čtyři, se kterým vystupoval v pražských klubech. A byl „sakra“ dobrý. O dva roky později získal na 6. ročníku pražských jazzových dnů ocenění Hudebník roku (1976). A tehdy mu jeho osud zamíchal karty a poslal mu eso. Ten den, kdy se stal muzikantem roku, poprvé slyšel v rádiu Janu Kratochvílovou, která zpívala ve skupině Kroky Františka Janečka. Byla to zpěvačka, se kterou by si chtěl jednou zahrát, jak mu prý tenkrát problesklo hlavou. Odpoledne na jazzových dnech se setkal s bubeníkem Janečkovy skupiny Pavlem Trávským, který se zmínil, že shánějí „klávesáka“ a jestli by to nechtěl zkusit…

Zkusil, a to už následující den. Důvodem nebyla jen Kratochvílová, ale měl sen se muzikou živit, žít jí, sdílet ji a dávat vše hudební, co v něm je. V té době mu to prostředí klubů a jazz jako ne příliš žádaný žánr nenabízel. Příležitost, na kterou čekal, tak přišla. Stal se profesionálním muzikantem, který doprovázel zpěváky kapely, i když mu zpočátku stačil jeho honorář tak na párek s hořčicí. To se však změnilo, když začal zpívat už pod uměleckým jménem Michal David, které si zvolil na přání Janečka. V roce 1981 zvítězil s písní Nenapovídej v pěvecké soutěži Intertalent a přes noc se stal hvězdou a „miláčkem“.

Stálice

Následoval jeden hit za druhým. Z hudební scény se nevytratil, ani když v roce 1987 ze skupiny odešel, a vydal se na dráhu sólisty. Téhož roku se po tříleté známosti oženil s tehdy úspěšnou československou tenistkou Marcelou Skuherskou (*14. února 1961), která upoutala jeho pozornost jako „obyčejná“ pohledná tmavovláska v pražské restauraci, kam chodil na oběd. Tehdy on netušil, že ona je na počátku slibné sportovní kariéry, a ona, že se baví se známým zpěvákem.

Z paní Marcely Davidové se o dva roky stala maminka jejich dcery Kláry, a následující rok Michalky, která v nedožitých deseti letech zemřela na leukémii. Prošli si tak těžkým obdobím, které ale i přes mnohá úskalí ustáli. Zvláštně paní Marcela, která zvládla údajné úlety svého muže, když prý měl hledat útěchu v náručí jiné ženy.

Michal David je stálicí na naší hudební scéně už téměř pět desítek let, paní Marcela je stálicí po jeho boku téměř čtyřicet. Dnes se spolu radují z třináctiletého vnoučka Sebastiana. Žijí spolu v Praze, kde má Michal David své studio.

