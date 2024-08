Externí autor 13. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Tak to je obrovská proměna. Tohohle snad největšího českého hitmakera byste teď jen stěží poznali. Michal David se rozhodl, že se svou oplácanou postavou musí něco udělat a během pár měsíců shodil už desítky kilogramů. „Je to kvůli zdraví i kvůli novým projektům,“ přiznává.

„Nonstop, já hubnu nonstop.“ I tak by se dal parafrázovat asi nejznámější Davidův song, který zazněl i ve filmu Discopříběh. Aby ne, od brzkého jara už shodil kolem 20 kilo tuku. Jak je to možné? Co je to za tajnou dietu?

„Není to vlastně ani dieta. Rozhodl jsem se, že něco v jídelníčku jen omezím a řekl jsem si, že se zbavím všech příloh, cukrů a sacharidů. Jinak ale můžu všechno. Jím tučné věci – sýry, smetanu i maso včetně bůčku. Čím více oleje, tím lépe,“ popsal zpěvák v rozhovoru pro pořad Showtime „Všichni si myslíme, že máme jíst ty light záležitosti s nápisy nula procent tuku, to je ale úplně špatně. Naopak, já jím všechno tučné. Samozřejmě to ovšem nesmíte doplňovat pečivem, to je nejdůležitější. Takže – jedu bez lepku, bez cukru a bez sacharidů,“ radí.

Zdá se, že nový styl stravování zpěvákovi sedí, na změnu, kterou prošel, se můžete podívat na videu:

Žádné pivo

Král diskoték tak nyní ve svých 64 letech vypadá zase jako mladík. „Knedlíky nejím. Teď vlastně nejím žádné přílohy. Zrušil jsem i tvrdý alkohol a pivo. Do toho chodím trénovat do fitka a na tenis,“ rozdává cenné rady s tím, že má díky tomu spoustu energie. „Už dopnu košile, saka a nikde mě nic neškrtí. Při koncertech se už nezadýchávám,“ pochvaluje si pro Aha!.

Nedávno si prý po nějakém čase zkusil dát housku k snídani. „A celé dopoledne mi bylo na nic. Tak jsem si říkal, proč to dělám? Je mi bez sacharidů dobře, člověk si strašně rychle zvykne. Na cukry a sladké jsem naštěstí nikdy moc nebyl, to je výhoda,“ pokračuje hudebník, který v mládí pobýval v Itálii. A asi právě díky tomu má rád víno. „To všichni dobře vědí. Ne že bych byl nějaký ožrala, nebo notorik, to ne. Ale dám si rád víno k obědu i k večeři. To můžu a je to úplně v pohodě,“ tvrdí.

David vypadá skutečně výborně, fanynky na něm mohou oči nechat:

Realitní mág

Dostatek vína si může dopřávat i na španělském ostrově Tenerife, kde na západním pobřeží koupil krásnou vilu. Hledáním nemovitosti strávil hitmaker dobrých deset let, než našel tu pravou. „Stala se ale mým druhým domovem,“ přiznává. Nyní navíc přikoupil menší byt a rozhodl se ho pronajímat. „Vidíte, že jsem nad přístavem. A věřte tomu, že si tady užijete krásnou dovolenou,“ slibuje svým fanouškům.

„Tento apartmán s klimatizací má 2 ložnice, obývací prostor, kuchyň s kompletním vybavením včetně lednice a myčky nádobí a 2 koupelny. Koupelna je vybavená sprchou a fénem. K dispozici jsou i ručníky a ložní prádlo,“ píše se na stránkách zprostředkovatelské agentury. Byt má navíc terasu a balkon s krásným výhledem na Atlantik a právě přístav. Ceny ale nejsou lidové - začínají na 3700 Kč za noc, v sezoně se mohou vyšplhat ještě výše.