Michal Dlouhý (56) patří mezi naše nejcharismatičtější herce, o kterém se říkalo, že je proutník a lamač dívčích srdcí. On ale tvrdí, že je tato nálepka smyšlená a už přes 20 let je šťastný po boku krásné letušky Zuzany.

Michal Dlouhý se narodil v roce 1968 v Praze a měl staršího bratra Vladimíra Dlouhého, který zemřel v roce 2010 na karcinom žaludku a mladšího bratra Olivera, kterému je 36 let. Michal oplýval velkým hereckým talentem a všimli si toho už během jeho dětství. V roce 1979 si zahrál v ikonickém filmu Lásky mezi kapkami deště.

„Jsem kovaný Smíchovák. Vyrůstal jsem tam, postupně jsem sice bydlel i na jiných místech v Praze, ale zase jsem se sem vrátil. Malvazinky, Na Farkáni, to byl můj svět. Kousek od nás byl Motorlet a pak už jen pusto a prázdno, divoká příroda. S partou jsme měli bambusové šípy a oštěpy a honili srnky a zajíce. Dnešní děti už tohle nemají šanci zažít. Což je škoda," zavzpomínal Michal Dlouhý na své dětství pro Nasepraha.cz.

Michal Dlouhý patřil k těm dětským hercům, kteří svoji slávu dokázali ustát a stal se úspěšným i v dospělém věku. Jako malé dítě byl ale pořádný rošťák a nevyhýbaly se mu ve škole problémy. „Byl jsem divoch. Ve škole jsem moc nebyl, už jako kluk jsem hodně filmoval a měl jsem spoustu omluvených hodin. Ale když jsem do školy dorazil, tak jsem ze samé radosti, že jsem mezi dětmi, stejně zlobil,“ přiznal v rozhovoru se smíchem.

Po gymnáziu šel studovat na Pražskou konzervatoř. I tam ho považovali za pěkného bouřliváka. "To kvůli neomluveným hodinám… Chodil jsem za školu, když mě nějaký předmět nedojímal… Mám vysvědčení, kde mám napsáno, že jsem prospěl, ale nemám tam vůbec známku z občanské nauky," řekl. Po jejím absolvování neměl od roku 1989 až do roku 2001 stálé angažmá. V roce 2001 nastoupil do souboru pražského Činoherního klubu a poté působil ve Švandově divadle.

Pověst proutníka je nesmysl

Michal Dlouhý měl jednu dobu pověst pořádného proutníka. V 90. letech randil s herečkou Sabinou Laurinovou a hovořilo se o nich jako o nejkrásnějším páru českého šoubyznysu. Laurinovou vystřídala o dvanáct let mladší zpěvačka Lucie Vondráčková. Rozešli se ale po třech letech. Důvodem byl velký věkový rozdíl a jiný pohled na společnou budoucnost.

Dodnes ale nechápe, kde se nálepka proutníka vlastně vzala. „Za svůj život jsem měl čtyři dlouhodobé vztahy a žil úplně jiný život než vrstevníci mého věku. Nevím, proč se to o mně říká,“ povzdechl si s tím, že je nakonec rád, že jeho osudová žena není z umělecké branže.

„Žil jsem se dvěma herečkami, to jsem si taky zkusil a vím, jak jsem udělal dobře, že jsem si nakonec vzal ženu, která nemá s herectvím nic společného," řekl herec v rozhovoru pro Novinky.cz. V roce 2003 se seznámili na tenise se svojí současnou manželkou, letuškou Zuzanou. Herec říká, že to byla láska na první pohled.

„Bylo to roztomilý. Když jsem přišel na první mistrák do Rudné, tak tam stála vystajlovaná holčička v tenisovém oblečení, podívala se na mě a řekla: Tohle s námi bude hrát tenis?! Tak jsem si řekl: To je žena mého srdce! Tu musím získat," řekl pro Český rozhlas. O tři roku později Zuzanu požádal o ruku, pak ještě dvakrát.

O ruku své ženy žádal třikrát

„Pokoušel jsem se o to třikrát. Poprvé, když jsme se vraceli z romantického koncertu Roda Stewarta. Řekl jsem jí, že bychom se mohli projít přes Stromovku. Na nějakém hezkém místě jsem chtěl pokleknout a pronést tu zamilovanou otázku, ale najednou mi zavolal mladší bratr, jestli s ním nepůjdeme na pivo, a my šli. Druhý pokus byl taky někým nabouraný, takže to vyšlo až na potřetí," prozradil herec s tím, že napotřetí to už vyšlo.

„O ruku jsem ji požádal na chalupě před celou její rodinou. Když jsem to vyslovil, její táta se beze slova zvedl a odešel z místnosti. Pak následovaly nekonečné vteřiny hrobového ticha. Nakonec se zvedl Zuzčin dědeček, jeden z největších skautů u nás, a prohlásil: Já nevím, jak vy, ale já bych mu ji teda dal,“ zavzpomínal na jeden z nejdůležitějších momentů svého života.

Jejich svatba byla jako vystřižená z amerického romantického filmu. Své „ano“ si řekli na dovolené v Austrálii a manželství jim skvěle klape. Vychovávají společně dcery Aničku a Karolínu. „Oba máme svoje mouchy a víme, že s nimi nic neuděláme. Už jsme se přes ně dokázali přenést. Když se smíříte s chybami partnera, můžete řešit jen banální problémy, které vás vlastně nijak zvlášť nezatěžují," dodal Michal Dlouhý pro Aha!

