Michal Dočolomanský: Manželku opustil kvůli muži, děti mu nikdy neodpustily

Michal Dočolomanský (†66) patřil k neobsazovanějším slovenským hercům. I když se navenek tvářil, že je všechno v pořádku, celý život před světem tajil svou orientaci. Manželku Martu pak opustil po dvaceti letech kvůli muži. Nakonec ho zabila rakovina plic. Kouřil totiž od třinácti a nedokázal přestat.

Rakovina plic se u něj projevila už v roce 2004. Na to, že se kvůli ní postupně musel vzdát společenského života, ji snášel dobře. Michal Dočolomanský se narodil v roce 1942. Když mu bylo 12, zemřel mu tatínek. Matka pak byla úplně sama na deset dětí!

„Nejkrásnější období ze života člověka je mladost a dětství. I když ho člověk prožije v jakékoli situaci, ať je to válka, hlad nebo bída, vždy je a zůstane ve vzpomínkách tím nejkrásnějším obdobím a člověk na něj vzpomíná jen s láskou. Je pravda, že máma se musela velmi ohánět, aby nás uživila. Museli jsme pomáhat i my,“ zasnil se v televizi Markíza.

Pocházel z deseti dětí

Svoji první roli dostal ve třinácti letech. Zahrál si v pohádce Hanse Christinana Andersena – Sněhová královna. V mládí se ale vyučil automechanikem a jeho vášní byla sportovní gymnastika. Dva kluci z družstva mu řekli, ať jde na vysokou.

Přihlásil se tam. Nakonec se skutečně stal absolventem Vysoké školy múzických umění v Bratislavě a následně i členem Slovenského národního divadla. „Mám dobré ucho a umím intonovat. Proto se mohlo stát, že jsem sem tak zpíval,“ popisoval Dočolomanský svoje začátky.

Nebál se mluvit o smrti, byla to pro něj součást života

Kromě své orientace se nebál mluvit o ničem. „Smrt si musí člověk zasloužit. Smrt je vážně vykoupení. Já osobně si to myslím. Říká to i mnoho chytrých lidí. Když přijde, tak přijde. Nevěřím ale na posmrtný život. Je třeba žít tak, aby si člověk tu smrt zasloužil. Já jsem měl v životě štěstí. Pevně věřím, že ho budu mít i dál a stihnu umřít dřív než úplně zblbnu,“ uvažoval slovenský herec.

Během vysoké školy se seznámil se svojí ženou Martou, se kterou má dvě děti – Martu a Michala. Manželství jim ztroskotalo po 20 letech. „Každý rozvod je bolestivý. Jak pro jednoho, tak pro druhého. I u nás to tak bylo. Postupem času jsme si všechno uvědomili a pochopili. I kolegové jsou překvapeni z toho, jak dobře spolu vycházíme,“ uvedl.

Svoji ženu Martu opustil po 20 letech manželství

Mezitím Dočolomanský pracoval na svojí kariéře. Proslavila ho především role Jánošíka v muzikálu Jánošík aneb Na skle malované. Když byl na vrcholu, přišla krize, o které si myslel, že ji nepřekoná. „Byl jsem na dně, nemohl jsem jít dál a chtěl jsem skončit. Tehdy se našel člověk, psychiatr, který mi pomohl se zvednout. Řekl mi, že není hanba padnout, ale je hanba nezvednout se a nejít dál,“ svěřil se Dočolomanský.

Konec konců i dětství měl tvrdé. Byla to pro něj jen další životní peripetie. Už od třinácti měl velký zlozvyk. Kouřil. Nebylo tedy divu, že v pokročilém věku začal bojovat s rakovinou plic. „Je to samozřejmě svinstvo. Gratuluji každému, kdo přestane kouřit. Já jsem se pokoušel už mnohokrát, jsem slaboch. Nedokážu to,“ trval na svém herec, který zemřel 26. srpna 2008.

Celý život tajil, že je gay

Dočolomanský bojoval celý život ještě s jednou věcí. Sexuální orientací. Ženu Martu opustil, protože měl rád muže. Bál se však, že to ohrozí jeho hereckou kariéru, a tak se to před světem snažil úzkostlivě tajit. Posledních deset let svého života žil s mladším přítelem Alexandrem Godo.

Právě Alexander dostal po smrti herce jeho byt. Portál pluska.sk přišel s tvrzením, že ještě před smrtí měl Dočolomanský vydědit obě svoje děti a stanovit dědicem svého přítele, který se údajně nacházel v tísnivé finanční situaci. Vytrhl mu tak trn z paty, i když už sám nebyl na světě. Godo totiž byt pár let poté prodal za odhadem šest a půl milionu korun.