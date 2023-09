Rousek, Adámek, Bujnoch – tři „průšviháři“ v Dívce na koštěti. Zatímco tvář prvního z nich je nezaměnitelná, druhého také dobře známe, ač si ho si nemusíme s jeho pozdějšími rolemi hned spojit. A ten třetí? Ten si zahrál jen v „Saxaně“. Role rošťáka byla jeho první a poslední…

Rošťáci i za kamerou

Film Dívka na koštěti na námět a scénář Hermíny Frankové a Miloše Macourka se pod režijní taktovkou Václava Vorlíčka natáčel v roce 1971 na základní škole v Pardubicích. Kluci prošli konkurzem a pan režisér měl rozhodně šťastnou ruku. Nejenže měli „ďábelskou“ tvářičku, ďáblíka měli i v těle a k rošťárnám tíhli i za kamerou. Natáčení daleko od domova náramně užívali.

Nejstaršího z nich, Jana Krause (*15. 8. 1953) – filmového Mikiho Rouska, není nutné nijak zvlášť představovat. Ve filmu se poprvé objevil v roce 1966, od té doby si zahrál ve více než 60 filmech. Známe ho jako moderátora a z jeho „show“ víme, že mu smysl pro humor rozhodně nechybí, a tak není těžké si ho při nějaké té „rošťárničce“ představit. Je otcem čtyř synů, s první ženou Janou – herečkou a výtvarnicí má Davida a Adama, s manželkou Ivanou Chýlkovou Jáchyma. Nejstarší z nich je nemanželský syn Marek Blažek, o kterém nevěděl a setkal se s ním až po letech.

close info Profimedia zoom_in Filmového rošťáka Mikiho Rouska není nutné nijak zvlášť představovat

Bohouše Adámka ztvárnil Vlastimil Zavřel (*4. 8. 1954). Jeho matka byla baletka a otec operní zpěvák. Vystudoval herectví na Státní konzervatoři, poté nastoupil do plzeňského divadla J. K. Tyla a divadlu zůstal věrný. Kromě divadelních rolí ztvárnil i filmové, televizní diváci ho znají z mnoha známých seriálů. Jeho hlasem promlouvá postavička Homer Simpson. Žil dlouhá léta s maminkou, oženil se až na stará kolena. V sedmapadesáti letech navlékl prstýnek o šest let mladší Juditě.

close info ČSFD.cz zoom_in Filmového rošťáka Bohouše Adámka známe z televizních seriálů

Poslední z trojice

Nejmladší z trojice „známých firem“ je Čenda Bujnoch v podání Michala Hejného (25. 5. 1955 - 22. 10. 1996), skutečného rebela a recesisty. Po základce začal studovat hudebně dramatický obor na Státní konzervatoři, po dvou letech přešel stejně jako Jana Paulová a Simona Stašová na DAMU. Paní Simona na něho vzpomíná jako na nesmírně talentovaného herce, hudebníka a zábavného kamaráda, který byl velmi chytrý a plynně mluvil šesti jazyky. Vše nasvědčovalo tomu, že má před sebou skvělou budoucnost.

close info Picasa / Wikipedie zoom_in Filmového rošťáka Čendu Bujnocha známe jen z Dívky na koštěti

Kvůli své rebelantské povaze se dostal do sporu s komunisticky smýšlející profesorkou a akademii musel opustit. Dvě sezóny hrál v Severomoravském divadle v Šumperku. Pak přišel rok 1978 a on na devizový příslib odjel do Itálie. Po krátkém pobytu emigroval do Spojených států. Možná chtěl dobýt Hollywood, možná se jen chtěl setkat s Barbrou Streisand, kterou nesmírně obdivoval, a jíž písně zpíval naprosto dokonale.

Michal se ve Státech dostal na slavnou hereckou školu Lee Strasberga, kterou nedokončil a herectví vzdal. Žádnou pořádnou práci nesehnal, americký sen se nekonal. Jeden se mu ale splnil: setkal se Barbrou, zazpíval jí její píseň a byla prý nadšená. Michal byl gay a v Americe se nakazil virem HIV. Daleko za mořem zemřel v osamění na AIDS.

Zdroje: www.blesk.cz, www.csfd.cz, www.ahaonline.cz