Před kamerou se poprvé objevil ve svých 16 letech. Hned na to mu mnozí předpovídali zářivou budoucnost. Té se ale Michal Hejný alias Čenda Bujnoch z filmu Dívka na koštěti nikdy nedočkal. Co se s ním stalo poté, co poprvé zazářil na filmovém plátně?

Michal Hejný, talentovaný český herec, se narodil 25. května 1955 do rodiny vědců. Jeho otec byl botanikem a jeho matka rostlinnou fyzioložkou. Po základní škole se přihlásil na konzervatoř, kam byl také přijat. Do paměti diváků se zapsal především díky své roli v legendárním českém filmu Dívka na koštěti. Pro mnohé herce, jako byli Jan Kraus a Vlastimil Zavřel, byl tento film jen jednou z řady rolí. Pro Hejného však znamenal první a zároveň poslední filmovou šanci. O rok později se sice objevil ještě v televizních snímku s názvem V těžkých dnech, na ten se ale bohužel postupem času takřka zapomnělo a zdá se, že se film ani nedochoval. Jeho účinkování v Dívce na koštěti mu přineslo nejen herecký úspěch, ale také odhalilo jeho bouřlivý temperament typický pro mladé a nezkrotné umělce. close Magazín Jak dnes vypadá Venca Konopník, idol Miluny a Blaženy ze Slunce, seno? Dnes je mu 62 let. Poznáte ho? video Mladické výstřelky a velký talent Během natáčení Dívky na koštěti v Pardubicích se Hejný projevoval jako pravý rebel. A rozhodně jím zůstal i nadále. Postupem času byl jak mezi svými kolegy, tak mezi spolužáky známý hlavně svou nekonvenční povahou. Jeho spolužák z DAMU Vlastimil Zavřel na něj vzpomíná jako na osobu s kontroverzním chováním, které někdy překračovalo hranice přátelského žertování. Kontrastní pohledy na osobnost Zajímavý kontrast přinášejí vzpomínky Simony Stašové, která Hejného popisuje jako „kouzelného cvoka” a talentovaného herce, který se nedokázal přizpůsobit normám tehdejší společnosti. Stašová si Hejného pamatuje jako recesistu s kreativním a svobodným duchem, který však byl často nepochopen společností i blízkými. close Magazín Vybavíte si neatraktivní Amy z Teorie velkého třesku? Spadne vám brada, jak vypadá v civilu. Nepoznáte ji video Emigrace a nedokončené sny Zklamání a nepochopení v Československu vedly Hejného k rozhodnutí emigrovat do USA. Tam pokračoval ve studiu herectví na prestižní herecké škole Lee Strasberga, ale jeho herecká kariéra se už nikdy plně nerozvinula. V Americe si Hejný splnil svůj sen – setkal se s Barbrou Streisand, kterou obdivoval, a dokonce zpíval její písně tak dokonale, že se někdy nedaly od originálu rozeznat. Tragický konec V USA se Hejný nakazil virem HIV a později se u něj rozvinula nemoc AIDS. Během té doby se Hejný poměrně často vracel i do své rodné vlasti, ale jakmile se jeho přátelé dozvěděli, jakou nemocí trpí, odvrátili se od něj. Možná se i báli toho, že by se od něj snad mohli HIV také nakazit. Nakonec Michal Hejný zemřel zcela opuštěný ve městě Oneonta ve státě New York. Bylo mu pouhých 41 let. Jeho příběh zůstává připomínkou talentovaného herce, který čelil nejen společenským předsudkům, ale také osobní tragédii. close info Wikimedia Commons zoom_in Michal Hejný zemřel velmi mladý Zdroje: ahaonline.cz, csfd.cz, kafe.cz

