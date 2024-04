Michal Jančařík je českému publiku známý jako moderátor a milovník cestování. Jeho život ale změnila operace, po níž čelí v posledních letech jednomu z nejtěžších období svého života. Po vážné zdravotní komplikaci a nepovedené operaci zůstává na invalidním vozíku. On i jeho rodina doufají v zázrak.

Osud nás často staví před nepředvídané situace. Ani život oblíbeného Michala Jančaříka není výjimkou. Příběh tohoto populárního hlasatele počasí a moderátora je příkladem náhody, osudu, ale i vůle a odvahy.

Po operaci skončil na invalidním vozíku, ale je stále usmívající se optimista a jeho přístup k životu a k práci zůstává stále pozitivní. Společně s rodinou a přáteli doufá v zázrak, který mu umožní vrátit se k plnohodnotnému životu.

Moderátor s vášní k cestování

Michal Jančařík se narodil v Plzni v roce 1975 a letos v červenci oslaví 49. narozeniny. Po úspěšném dokončení gymnázia se vydal do Prahy, kde na Karlově univerzitě vystudoval obor andragogika a personální řízení a následně absolvoval čtyři ročníky práv.

Jeho kariéra v televizním průmyslu začala v roce 1995 u TV Prima a od roku 2000 byl spjat především s TV Nova.

Vedle moderování je Michal známý svou vášní pro cestování a objevování všech možných zemí. Jeho expedice ho zavedly do mnoha koutů světa a výpravné zážitky z cest mu přinesly inspiraci i do osobního života.

Tragédie, která mu změnila život

Tragický zvrat v Michalově životě přišel v roce 2016, kdy kvůli zdravotním problémům skončil na invalidním vozíku. Už od dětství měl problémy s ledvinami a ty mu začaly selhávat, až došlo na transplantaci.

Ta mu sice zachránila život, jenže pak mu poblíž míchy praskla céva, což způsobilo ochrnutí dolních končetin. Michal tak skončil na vozíku…

Přestože byl vždy aktivní a fyzicky zdatný, nyní čelí nové realitě a učí se žít s omezeními, která mu jeho stav přináší.

Jeho boj s ochrnutím dolních končetin ukazuje, že i v těžkých chvílích je možné hledat nové cesty. Michal se nevzdal a pokračuje ve své práci, kterou si přizpůsobil svým aktuálním potřebám a možnostem.

Rodinné zázemí hraje v Michalově životě nezastupitelnou roli. Jeho manželka a dcery Sofie a Julie jsou pro něj oporou i neustálým zdrojem lásky a motivace. V těchto těžkých časech je rodina to, co mu dává sílu nepřestávat bojovat.

Také Michalův otec, Petr Jančařík, svého syna obdivuje nejen za jeho profesní úspěchy, ale zejména za statečnost, s jakou svému osudu čelí. „Michal dříve hrával tenis, věnoval se i cyklistice. Napsal několik knížek, jako cyklistický průvodce po Šumavě, po Moravě a podobně. A když se vám něco takového stane, vyrovnává se s tím strašně těžko. Nikdy jsem od něj ale neslyšel, že by si posteskl nebo že by vzdychl a stěžoval si, proč zrovna jemu se to muselo stát.“

Podle vyjádření jeho matky Miroslavy všichni věří, že se jednoho dne Michal znovu postaví na nohy. „Michal ještě najde sílu dodávat odvahu i nám. Říká, že jediný rozdíl mezi ním a námi je v tom, že my můžeme stát a on jen sedí. Ale my pořád čekáme na zázrak,“ říká.

Věnuje se produkci a dabingu

V současnosti se Michal drží více v pozadí a soustředí se na produkování divadelních představení a dabing. Jeho práce v jeho nové roli je přijímána s velkým uznáním a Michal si tak stále upevňuje své místo v uměleckém světě.

A nezapomíná ani na druhé. Jeho účast na charitativních akcích a podpora organizací, jako je Paraple, ukazuje, že i přes osobní obtíže je ochoten pomáhat a inspirovat ostatní, kteří se nacházejí v podobných situacích.

Jeho odhodlání vrátit se k běžnému životu a překonat své zdravotní komplikace jsou inspirací pro nás všechny.

Fyzicky se poněkud změnil, ale jeho úsměv je nezaměnitelný, stejně jako jeho optimismus. Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.extra.cz, www.blesk.cz, www.csfd.cz, zivotvcesku.cz