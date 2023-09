Na počátku 70. let se na televizní obrazovce objevil oblíbený seriál Československé televize Kamarádi o dětské partě, která v ulicích Prahy zažívá různá dobrodružství. Ferdu, postavu jednoho ze čtyř parťáků si zahrál Michal Michálek. A tehdy už jako kluk poznal, jak chutná být „nahoře i dole“.

Zavzpomínejme…

Hrdiny původního dětského seriálu Československé televize v režii Vlasty Janečkové, která je spolu s Jarmilou Turnovskou i autorkou scénáře, jsou dva nerozluční kamarádi Ferda a Valentýn – Váleček (Marek Eben). Bydlí na Malé Straně, kam se do domu, kde bydlí Ferda s rodiči přistěhuje z Karlových Varů vrstevník Honza (Antonín Navrátil). Po počáteční nevraživosti se s ním kluci skamarádí. Později potkají blonďatou živou Gábinu (Lenku Pletkovou), která velmi ráda fotí a foťák má neustále po ruce. A tak teď už čtyřčlenná parta vyráží do malostranských uliček…

První řada o šesti dílech měla premiéru v roce 1971 (říjen/listopad). Na obrazovce mohli jejich další příběhy diváci ve třinácti dílech poprvé sledovat na konci roku 1974 a v lednu 1975. V druhé řadě však byli kamarádi už jen tři. Ferda chyběl. Janečková ho v seriálu poslala na venkov. Ve skutečnosti prý moc „vyrostl a změnil se“ a tak nějak se už pro roli nehodil. Říká se ale, že ho prostě vyšoupla, protože jeho starší bratr, se kterým měla vztah, se s ní před natáčením rozešel. A v nemilost tak upadl i „Ferda“.

Není pád jako pád

Michalova případná kariéra u filmu tak skončila. Pocit, že se s vámi už nepočítá není příjemný, ale tento malý pád ho nijak zvlášť nepoznamenal. Život u filmu ho neoslnil a natáčení bral jako zábavnou kapitolu svého dětství. Šel dál. Michal, jak sám přiznává, nebyl na základce žádný „jedničkář“, a tak se vyučil číšníkem. Po sametové revoluci si v Praze otevřel hospodu a dařilo se mu, měl peníze, žil si životem bohatého podnikatele, oženil se a na svět přišli tři děti. A také choval koně.

Pak ale přišel pád. Tentokrát skutečný…

Čtyřčlenná parta kamarádů zažívá dobrodružství v malostranských uličkách

Ztráty a nálezy

Život člověku může obrátit naruby jedna jediná vteřina. To je i případ Michala. Jednoho dne si vyjel na koni a přišel ten osudný pád. Z koně nespadl poprvé, ale tentokrát dopadnul na kámen a poranil si páteř. Tři roky strávil na invalidním vozíku. Zhruba po dvou letech se s ním žena rozvedla. Jak říká, upřímně přiznala, že to neunese. Nemá ji to za zlé, zůstali kamarádi a navštěvují se.

Úraz Michalovi zcela změnil pohled na životní priority. Přiznává, že nežil dobře, neznal pokoru, zajímaly ho jen peníze a to, co se mu stalo, bral jako varování. Poznal jiné hodnoty. Přestože necítil nohy od kolen dolů, trpělivým cvičením se naučil chodit o francouzských holích. Přestěhoval se na venkov nedaleko Benešova, kde si otevřel hospodu. Personálu nejdříve šéfoval z vozíku, postupně začal sám připravovat minutky. Znovu se oženil a s druhou manželkou Martinou mají dvojčátka Lucinku a Sofinku.

Zdroje: www.ahaonline.cz, cs.wikipedia.org, www.csfd.cz