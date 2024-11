Loni si dal ke svým pětapadesátým narozeninám krásný dárek v podobě ohlášení návratu. Roky, které promarnil, když vyměnil hudbu za spáry pekelníka vrátit nelze, nemůže je vymazat, věří ale, že to je hluboko pohřbená minulost. Poznal pád, poznal podanou ruku. Dnes zase slýchá potlesk, vrací se…

Michal poprvé

Od oznámení svého comebacku poskytnul Michal Penk (*19. dubna 1968) snad více rozhovorů, než když prožíval žhavý románek s Ivetou Bartošovou a vyšlo mu první album. Otevřeně povídal o letech, které mu vzala kus života, co ho přivedlo na dno a přimělo k návratu. Jeho comeback je stejně pozvolný, jako jeho začátky, ale je o něm zase slyšet.

Michala vedli k hudbě rodiče už od malička, hrál na klavír a to tak bravurně, že vyhrával všechny klavírní soutěže, kterých se mohl účastnit nebo si v nich vedl přinejmenším alespoň velmi dobře. Miloval Frédérica Chopina, P. I. Čajovského. Ve třinácti letech mu „Ježíšek“ nadělil knížku s názvem Víc než jen hlas s překlady slavných písničkářů P. Simona, J. Mitchella, Donovana, Boba Dylana a dalších. Jejich melodie neznal, ale zkoušel je zhudebnit.

V necelých čtrnácti složil svou první skladbičku, o dva roky později Tichou píseň, kterou později zpívala Iveta, začal hrát v první kapele Julie 2300. Seznámení s Robertem Kodymem vedlo na podzim roku 1986 k založení skupiny Lucie a jeho další životní kapitole.

Michal podruhé

Michal ze skupiny následující rok odchází a na jaře se nechá zlákat Ladislavem Štaidlem ke spolupráci, začíná zpívat s Ivetou Bartošovou. Již první setkání zažehne jiskřičku a později mezi nimi vzplane láska jako trám. Iveta v roce 1988 vyhrává Zlatého slavíka, její popularita stoupá, muži po ní šílí a Michal žárlí na každého, kdo se kolem ní ochomýtne. Půlroční románek končí.

close info YouTube / YouTube zoom_in Iveta a Michal spolu byli na podiu i v soukromí

Po revoluci zakládá hardrockovou skupinu Sing Sing, rok 1992 mu přinese místo na výsluní píseň O bláznech. Následující rok skládá hudbu k filmu Kanárská spojka. Pak se na dva roky odmlčí s tím, že se bude věnovat skládání…

Na následujícím videoklipu si můžete poslechnout O bláznech s doprovodnými fotkami rodiny:

Michal potřetí

Ve skutečnosti Michala trápí osobní problémy, zklamání ze showbyznysu, vnitřní rozháranost ho nedříve dovede k pití, marihuaně. Objevují se neshody s partnerkou Ivanou, které prohubuje jeho žárlivost. Propadá depresím, začne vyhledávat místa, kam slušný člověk nechodí, jak sám uvedl. Tři roky je na pervitinu, postupně se dostává na dno. Přichází rozchod s Ivanou, s níž má již osmiletého syna Christophera (*9. dubna 1991). Maminka umírá na rakovinu a Michal se rozhodne ukončit život zběsilou jízdou autem nárazem do panelových desek. Naprostým zázrakem přežije, zraní si „jen“ bederní obratle.

close info YouTube / YouTube zoom_in Smutný pohled Michalův, smutný pohled na Michala

Následuje operace, rehabilitace a léčba, dva roky je čistý (2002-2004). Dostává šanci v pražském divadle na Broadwayi, kde v muzikále Tři mušketýři hraje Aramise. Bulvár píše o jeho závislosti, což ho zraňuje, stěžuje mu návrat, táhne zpět. Následně na další roky mizí.

V roce 2013 mu sice vychází CD Tancuj zbožně, zůstává v ústraní, léčí se, pokouší dostat ze závislosti na kokainu. Údajně se násilnicky chová k přítelkyni, má opletačky s policií kvůli svědectví týkající se výroby drog. Lano mu hodí v roce 2016 Kodym, když mu nabídne účast ve vzpomínkovém turné Lucie. Přijme, byť si myslí, že už o něho nikdo nestojí. Reakce fanoušků ho dojmou, zatouží vrátit se na podia. Přichází zase složité období, umírá mu tatínek, za křivé svědectví v drogové kauze mu soud napaří pokutu. Pak se opět dostává na nohy, vrací se ke klavíru.

Comeback

V roce 2022 sestavil Michal Penk novou kapelu, na jaře v roce 2023 dostal pozvánku na trojkoncert do Košic, kde se svou skupinou Reborn 23 oznámil návrat. V létě se zúčastnil Benátské noci s Impulsem, na podzim měl vlastní koncert v Praze na Občanské plovárně, kde sklidil velký úspěch. S britskou společností Ditto uzavřel smlouvu na distribuci hudebních nosičů, vydal dvě desky.

Na následujícím videu si můžete poslechnout písničku My dear z koncertu, též vydanou na desce

Letošní velké podzimní turné s názvem Hudební idol 90. let se vrací – Michal Penk a Reborn 23, které měl zakončit v prosinci v Bratislavě je zrušeno. V slovenských městech z důvodu nevelkého zájmu, koncerty u nás byly přesunuty na příští rok. Někde jsou uvedeny organizační důvody, jinde náhlá Michalova indispozice. Tak lze jen doufat, že to není nic vážného. Talentovaný hudebník a zpěvák, jak můžete posoudit na videu, má svým fanouškům stále co nabídnout, dokonce snad víc, než kdysi…



close info Profimedia / Profimedia zoom_in Michal opět na podiu

