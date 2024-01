Hvězda přelomu 80. a 90. let s blonďatou hřívou, jak se o něm říkalo, se ve svých pětapadesáti vrací. Dvakrát byl na samém dně, dokázal se ale odrazit. Teď je připravený svým fanouškům opět rozdávat radost. Je tak příkladem, že cesta do pekel je krátká, cesta ven dlouhá a klikatá, ale ne nemožná.

Nadaný kluk

Michal Penk (*19. dubna 1968) je bezesporu hudební talent. Od malička hrál na klavír a byl úspěšný v mnoha významných soutěžích. Jak později během své kariéry ukázal, byl i skvělý skladatel. Zpívat a hrát začal v šestnácti ve skupině Julie 2300. O rok později ho setkání s Robertem Kodymem a Petrem Břetislavem Chovancem přivedlo do nově vznikající skupiny Lucie. Z té však po necelých dvou letech odešel, když se nechal zlákat do showbyznysu a začal spolupracovat s Ladislavem Štaidlem. Už v té době tak začal scházet ze své cesty, kterou by mohl jít dál jako úspěšný muzikant. Nikdy se totiž se světem pop slávy úplně nesžil.

Do té doby se také datuje začátek spolupráce s Michalem Horáčkem a producentským duem ORM, a duety s Ivetou Bartošovou, se kterou měl velmi blízký vztah a nějakou dobu spolu chodili. Pro ni složil písničky Útoč láskou, Závod s mládím, Tichá píseň. Své první album se svými hity vydal koncem 80. let, v roce 1992 nazpíval jeden z největších O Bláznech, kterou textem opatřil Eduard Pergner, otec moderátorky Terezy. S ní Penk poté založil hardrockovou Sing Sing, produkoval a nahrál její sólovou desku RACHOt.

close info YouTube zoom_in Michal Penk byl hvězdou na přelomu 80. a 90. let

(Ne)cesta

Penk ještě v roce 1993 napsal scénickou hudbu a nazpíval skladby pro film Kanárská spojka, k němuž vydal album. Pak přišla krátká odmlka s tím, že se bude soustředit na náročnější písně. Byla však delší, než předpokládal. V té době ho vnitřní nespokojenost přivedla k pití a marihuaně. K frustraci pak přibyl ještě rozchod s partnerkou Ivanou, se kterou má syna Christophera (*9. dubna 1991) a útěchu hledal v drogách. Zkusil kokain, pervitin a do roka zjistil, že už je závislý.

close info Profimedia zoom_in Michal Penk v době své „přestávky“

Pět let po prvních zážitcích a opojení se potýkal se strašáky v hlavě, až se z něho stal věřící a na čas s drogami skončil. V době, kdy byl čistý (2002–2004), hrál v pražském divadle na Broadway Aramise v muzikálu Michala Davida Tři mušketýři. Pak se ale znova vydal cestou na dno. Z hudební scény opět zmizel, ale hudby se nevzdal – stejně jako drog – a po deseti letech se, aniž by koncertoval, ozval albem Tancuj zbožně. Silný hlas hudby uvnitř mu nakonec pomohl satana zdolat a vyvést ho z pomyslného pekla.

close info YouTube zoom_in Michal Penk opět sedí za klavírem

Velký návrat

Michal Penk říká, že pokud by to šlo, vymazal by svou minulost. Je mu líto let, která promarnil, ale věří, že už vše zlé má za sebou. „Zmizíkem“ je návrat na podia, na který se připravoval několik let a velkou oporou mu je syn, a koneckonců i fanoušci. I vzhledově se dal do kupy a loni začal vystupvat na akcích, v březnu měl společný koncert s Lucií v Košicích, v září vyprodal se svou novou kapelou Reborn 23 koncertní sál zvaný Občanské plovárna, kam ho přišli podpořit i Tereza Pergnerová, další známé osobnosti a fanoušci všech věkových kategorií od dětí po seniory. Zazpíval jim své hity i „Ivetinu“Tichou píseň, která všechny dojala.

V roce 2024 se objeví na svém turné Comeback tour v deseti velkých městech naší republiky, kde představí i své nové písně. Vrací se i na „Broadway“, tentokrát jak člen tvůrčího týmu výpravného historického muzikálu Troja.

close info Profimedia zoom_in Michal Penk v červnu 2023

„Mým hlavním cílem je ukázat původním i novým fanouškům, že se můžete vrátit zpět, bez ohledu na to, jak hluboko jste spadli. Mám naději, že moje hudba a příběh budou inspirovat ostatní a rozdávat radost a potěšení,“ uvedl k turné. Není co dodat. Jen držet palce a těšit se na nové písně a alba.

