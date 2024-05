Externí autor 22. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Asi nikdo už nečekal, že by se tento kdysi tak populární zpěvák mohl ještě vrátit na výsluní. Přeci jen to ale zkusil a od minulého roku tak můžete zajít na jeho koncert. I když tehdy dokázal sbalit i Ivetu Bartošovou, dneska má k lámání srdcí daleko. Podepsala se na něm totiž jeho drogová minulost.

Před rokem začala světem českého showbyznysu rezonovat zpráva, že někdejší osmdesátkový idol plánuje znovu vtrhnout na pódia. Skutečně se mu to podařilo, a to i přes jeho divokou minulost, kde nechybělo ani spousta návykových látek. K vystoupení z temnoty mu pomohla kapela Lucie, kterou dokonce kdysi spoluzakládal. Oblíbení hudebníci si jej vybrali jako předskokana na své tour, která zrovna měla zastávku ve slovenských Košicích.

V tu dobu neváhal své nadšení z comebacku sdílet i se svými fanoušky na sociálních sítích. „Ahoj lidi, tak je to tady a já konečně začínám zase koncertovat. V sobotu budu zase zpívat před lidmi s kapelou a moc se na to těším a doufám, že koncertů bude hodně. Teď, jak jsme zkoušeli, jsem si uvědomil, že mě to zase strašně baví, a tak se s vámi chci jenom podělit o tuhle moji radost,” překypoval optimismem hudebník, který dodal, že se na sobotní koncert moc těší, a ať mu jeho podporovatelé drží palce, aby něco nepokazil.

Kromě této příležitosti se objevila i další. Po několika letech znovu obnovil spolupráci s Divadlem Broadway, kde se stal jedním ze spoluautorů muzikálu Troja. „Jsem moc rád, že jsem mohl s Oldou Lichtenbergem začít znovu po letech spolupracovat. V muzikálu budu mít ze starších věcí píseň O bláznech a jednu úplnou novinku,“ uvedl hudebník pro web super.cz. Píseň O bláznech byla kdysi jeho velkým hitem.

Z jeho návratu do hudební branže nemají radost jen jeho fanoušci, ale také kolegové. Výše zmiňovaný producent Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg uvedl, že je moc rád, že se spolupráce konečně podařila: „S Michalem jsme už dlouho chtěli spolupracovat. Trvalo to několik let a jsem rád, že jsme se pro muzikál Troja domluvili na dvou písních. Jedné starší a jedné novince. Ta skladba je naprosto skvělá a jsem rád, že to dopadlo.“

Vymanit se z drog pro něj nebylo snadné

Kromě hostování s kapelou Lucie a práci na Broadwayi přišel ještě s jedním zásadním oznámením. Rozhodl se, že konečně dokončí tak dlouho slibované album. Koneckonců jeho kariérní pauza trvala skoro třicet let, a to je pěkně dlouhá doba na to nechat své fanoušky čekat. S připravovaným albem jsou samozřejmě svázané také koncerty, které plánuje ve větších městech a také v sousedním Slovensku.

Návrat do normálního světa a života pro něj ale rozhodně nebyl jednoduchý. Dlouhou dobu se potýkal se závislostí na drogách a v jednu chvíli to vypadalo, že se z toho už snad ani nedostane. „Hrozně nerad o tom mluvím... Když jsem přijel na léčení, tak mi říkali: ‚Musíme vám říct jednu věc. Přestat je jednoduchý, ale znovu nezačít je těžký. Do konce života se připravte na to, že jste abstinující,‘“ svěřil se přeci jenom v důvěrném rozhovoru pro deník Blesk.

S Bartošovou se schovávali, bydlela u něj

Nicméně od roku 2011 je prý čistý a ve vytrvání mu prý velmi pomáhá i jeho pejsek. K lamači dívčích srdcí ale má kvůli tomuto „zážitku“ skutečně již daleko. A to mu přitom kdysi podlehla i krásná mladá zpěvačka. Nebyl to nikdo jiný než Iveta Bartošová.

Svůj vztah zpočátku tajili, a tak nastávaly mnohdy komické situace, kdy na ni hudebník „na tajňák“ čekal na schodech v domě. Dokonce s ním i pár měsíců bydlela, bohužel vztah ztroskotal. Dodnes se neví proč. V kuloárech se ale šušká, že to bylo proto, že ji dnes už šestapadesátiletý podváděl. A kdo je tím zpěvákem, kterému se podařilo se odrazit ode dna? Je to samozřejmě Michal Penk. Jak se změnil, se podívejte v galerii.

Zdroje: super.cz, blesk.cz