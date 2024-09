Externí autor 21. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Michal Suchánek je hrdým dvojnásobným otcem a s oběma potomky má velice blízký vztah. Dcera Berenika šla v jeho šlépějích a během posledních let se stále více prosazuje na české scéně.

Michal Suchánek se proslavil díky svým nezapomenutelným komediálním rolím. Nikdo mu neodpáře roli Karla Máchy ze Sněženek a machrů. Jako bavič proslul především ve známých pořadech jako Tele Tele nebo Partička, kde skvěle zúročil svůj improvizační talent.

Oblíbený herec je otcem dvou dětí, dcery Bereniky a syna Jáchyma. Ačkoliv Berenika vyrůstala v rodině, kde byl zábavní průmysl přítomen na denním pořádku, její cesta k herectví nebyla automatická.

Jak sama přiznává, od dětství ji přitahovalo mnoho tvůrčích oblastí – od tance přes hudbu až po divadlo. Už od mládí zkoušela různé formy uměleckého vyjádření a bylo zřejmé, že právě tento směr bude hrát v jejím životě důležitou roli.

Prvním větším úspěchem v showbyznysu byly pro Bereniku role v divadelních představeních, ale také účinkování v televizních seriálech.

Do povědomí širší veřejnosti díky rolím v seriálech jako Ohnivý kuře nebo Ordinace v růžové zahradě 2, kde si získala přízeň diváků nejen díky svému hereckému talentu, ale i díky přirozenému vystupování před kamerou.

Michal Suchánek se k výchově Bereniky postavil podobně jako ke své kariéře – s lehkostí, ale zároveň s respektem.

I když je proslulý svým specifickým smyslem pro humor, v osobním životě je podle Bereniky velmi pečlivý a citlivý tatínek.

Dětství bylo láskyplné a upřímné

Suchánková se v mnoha rozhovorech zmínila, že její otec vždy dbal na to, aby měla možnost volně rozvíjet své vlastní zájmy a talenty. Nikdy ji netlačil do komediálního směru jen proto, že sám je v této oblasti úspěšný.

Berenika se od otce naučila jednu z nejdůležitějších lekcí a to umění nebrat věci příliš vážně. Tento přístup jí pomáhá nejen v osobním životě, ale také v herectví, kde je často vystavena tlaku a kritice.

Suchánkův smysl pro humor a schopnost sebekritiky tak ovlivnily nejen její kariéru, ale i její pohled na život.

Berenika a Michal se i přes rozdíly v kariérním směru již několikrát setkali na společných projektech.

Berenika také v minulosti prozradila, že se svým otcem často konzultuje své pracovní nabídky, přičemž využívá jeho zkušeností a rad, které jí pomáhají rozhodnout se, zda je daný projekt ten správný krok.

„Kdykoli bych se vrátila do svého dětství. Bylo tak láskyplné a upřímné. Můj tatínek mě naučil slušnosti a respektu. Tak trochu mi určil, jaké hodnoty chci mít. Jestli jsem něco po něm zdědila, tak být racionální a uvědomělá. Já nechci aby to působilo “vytahovačně”, já jsem pouze vděčná, že jsem měla takové štěstí. Moc dobře vím, že je to vzácné. Mít vztah s tatínkem, maminkou a i bráškou takový, jaký máme my. Děkuju a miluju,“ napsala před časem začínající umělkyně na Instagramu.



Kromě herectví se Berenika věnuje i hudbě a módě. Tato dvě odvětví představují pro ni další způsoby, jak vyjádřit svou kreativitu a její módní vkus a styl se staly inspirací pro mnoho mladých žen.

