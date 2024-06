Externí autor 16. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Ačkoliv dnes již jeho vlasy zdobí šediny, jako malý klouček neměl o role nouzi. Jeho roztomilému kukuči mohl konkurovat snad jen Tomáš Holý. Tyto dva klučíky jste mohli rozpoznat snad jen podle očí. Poznáte, o koho se jedná?

Je tomu už poctivá řádka let, co se malý chlapec objevil před kamerou poprvé. Dnes je známý především jako komik, dlouhou dobu vystupoval v televizi ve čtveřici s dalšími čtyřmi „srandisty“, kde měli svůj vlastní pořad. Takhle na úvod si ale neřekneme jaký, protože byste jeho jméno uhádli hned!

Jedním z jeho nejčerstvějších počinů je seriál TV Nova Odznak Vysočina, kde si zahrál jednu z hlavních rolí. „Několikatýdenní natáčení v exteriérech, to je pro mě vždy něco jako jet na tábor. Nejdřív se mi na něj nechce, protože nikoho nebudu znát, nenajdu si kamarády, nevím, s kým budu ve stanu, nebo mě budou nutit dojídat,“ uvedl před časem pro deník Právo.

Není ovšem jen před kamerou, rád si stoupne i za ni. Jako režisér má za sebou filmy Večírek, Staříci, Pepa, Pat & Mat znovu v akci, Bajkeři, Rudý kapitán, Vybíjená a Krásno. A není mu cizí ani divadlo, ačkoliv nikdy ve stálém angažmá nebyl. Mohli jste ho vidět v Národním divadle ve hrách Marná lásky snaha a Král Jindřich IV. Obsazení našel také v muzikálech jako jsou Krysař, Tři mušketýři a Angelika.

A teď už pojďme na první velkou nápovědu. Jeho nerozlučným parťákem jak v osobním, tak v pracovním životě, je jeho kamarád z konzervatoře Richard Genzer. S ním, Veronikou Žilkovou a Jaroslavem Cardou měli onen slavný (nejspíš i nejslavnější, co se ve spojení s tímto čtyřlístkem dá říci) pořad na TV Nova.

Tele tele vydrželo na televizních obrazovkách sedm let. Po jistých neshodách s vedením televize přešel spolu s Genzerem na konkurenční TV Prima, kde měli svůj pořad Mr. GS. V roce 2011 pak přišla další pecka, a to s názvem Partička.

Nutkání stoupnout si i za kameru pojďme přičíst tomu, že před ní se pohybuje už od svého dětství. Bylo mu pouhých devět let, když si ho režisér Antotnín Moskalyk vytáhnul do svého filmu Pozdní léto. A z tohoto snímku je právě ona fotka, kde jako by si s Tomášem Holým z oka vypadli.

Následovaly ještě další dětské role, nicméně ta nejznámější, která ho pronásleduje dodnes, přišla až s režisérem Karlem Smyczkem a jeho komedií Sněženky a machři. Brýlatý gymnazista v dědečkově pyžamu Karel Mácha mu zůstane na triku už nejspíš navěky.

Zde už nejspíš tušíte, že se jedná o herce, režiséra, mistra improvizace a příležitostného hudebníka Michala Suchánka, kterému přezdívají Kurt Krutys nebo Suchoš.

