Podívejte, jak vypadal herec Michal Suchánek ve svatební den. Tohle retro vás dostane do kolen

close info Profimedia / Profimedia

Elena Velímská 3. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Herec a bavič Michal Suchánek má spokojenou rodinu, je skvělým tátou i manželem. Rodina si však prošla obdobím, do kterého už by se nechtěla vracet, a to kvůli „profesi“, které „Suchoš“, jak se mu říká, vůbec nerozuměl. Ustála i bulvární „skandál“, přesto stále všichni drží pohromadě.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články