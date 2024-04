Už sám titulek napoví mnohé, starší generaci dokonce řekne vše. Tohoto skvělého zpěváka, muzikanta a také člověka si připomínáme díky mnoha jeho evergreenům dodnes. Poznali byste ho v tomto klučinovi? Prozradíme vám o jeho krátkém životě více.

Jméno tohoto člověka je synonymem legendy a nekorunovaného krále country. Názvy písniček ale prozrazovat nemůžeme, to bychom mohli rovnou říci jeho jméno. Přitom on sám často říkával: „Country je vše, co mám rád.“

Pár slov o životě a cesta hudebními experimenty

Tento nezapomenutelný muž se narodil 11. ledna 1947 v Praze a už od mládí se jeho život neodmyslitelně propojil s hudbou, ačkoli jeho první kroky nevedly přímo ke country. Chodil do lidové školy umění, hrál na klavír, kytaru i na bubny.

První hudební zkušenosti získal v dětském sboru a následně experimentoval s různými hudebními žánry, od dixielandu až po beatovou scénu, kde vystupoval s kapelou The Makers svého méně známého bratra.

Ve skutečnosti byl ale vyučeným prodavačem, což zakomponoval i do jedné ze svých známých písní.

Nicméně jeho pravá vášeň a životní poslání se ukázalo být ve světě country hudby.

Cesta ke country

Jeho debut na country scéně přišel v roce 1967 na prvním ročníku festivalu Porta, kde vystoupil s kapelou, jež změnila název z anglického na český, kvůli dobové atmosféře. Jeho vystoupení se stalo okamžitě strašným hitem.

Spolupráce s kapelou Rangers (Plavci) byla krátká, ale zásadní pro další hudební směřování tohoto muzikanta.

K zásadnímu zlomu došlo, když se připojil ke Greenhorns, kapele vedené Janem Vyčítalem, která se stala jedním z pilířů české country scény. I u ní platí změna názvu.

V Greenhorns se tento zpěvák setkal s výzvou zpívat v češtině, což se nakonec ukázalo být klíčovým krokem pro jeho kariéru. Společně vytvořili řadu hitů, které zaznamenaly úspěch nejen na festivalech, ale obecně u českých posluchačů. Ostatně, fanouškovskou základnu má skupina velmi početnou dodnes.

Odtajnění a „tučňáci“

Nyní už nelze jméno tajit – samozřejmě, že chlapec na fotografii je Michal Tučný, kterého všichni známe v jeho pověstných lacláčích, ale zejména díky hitům Tam u nebeskejch bran, Rovnou, tady rovnou, Blízko Little Big Hornu a mnoho dalších. Jeho píseň Měl jsem rád dodnes vhání slzy do očí, a to právě v souvislosti se zpěvákovým smutným a předčasným koncem…

I přes obrovskou popularitu Zelenáčů (Greenhorns) nebyl vztah mezi Michalem Tučným a kapelou bez problémů. Nakonec vedl k Michalově odchodu a založení vlastní kapely Tučňáci, s níž ovšem dosáhl vrcholu své popularity. Připomeňme jen hity Chtěl bych být medvídkem, Poslední kovboj, Báječná ženská, Všichni jsou už v Mexiku, Cesty toulavý a mnoho desítek dalších.

Michal Tučný a Tučňáci jsou dodnes zvučnými jmény na české country scéně, a to i přes smutný konec tohoto oblíbeného zpěváka.

Pády a smutný konec

Michal Tučný byl nejen vynikající interpret, ale také talentovaný textař a skladatel. Vytvořil jedinečný a osobitý repertoár. Ve svých písničkách často zpíval o vlastních životních postřezích a zkušenostech. Jeho písně často vykreslovaly příběhy plné emocí, ale humoru, nostalgie a kritického pohledu na společnost.

Zpěvák žil bohémským životem plným vzestupů i pádů. Jeho osobní život byl poznamenán vztahem s Evou Olmerovou a manželstvím s Martou Novotnou.

Bohužel, jeho vášeň pro hudbu a život na plné obrátky měla také temnou stránku, kterou představovala závislost na alkoholu. Říkalo se, že byl velký trémista, což před koncerty léčil právě alkoholem… Závislost na alkoholu spolu s řadou zdravotních problémů výrazně ovlivnila jeho pozdější život, a nakonec vedla k předčasnému odchodu ze světa, který tak miloval – jak zpívá v písni Tam u nebeských bran. Tu si zde připomeňme:

Zdroj: Youtube

Michal Tučný zemřel 10. března 1995. Bylo mu 48 let. Zanechal po sobě manželku a dceru, která potom do médií hovořila i o jeho pomalém odchodu a bolestech, jimiž trpěl.

Už jako dítě přechodil žloutenku, která oslabila jeho játra, poté mu prasklo tlusté střevo, trpěl zánětem pobřišnice. Nakonec podlehl rakovině jater. Ke konci života tento robustní, charakteristicky „kulatý“ zpěvák vážil 60 kilo.

„Táta byl dost těžce nemocný celý život. Už když jsem se narodila, měl velké zdravotní problémy a hrozilo, že nepřežije. Komplikovaný zánět pobřišnice a tak. Skoro každý rok byl s něčím v nemocnici. Břicho už měl samou jizvu, doktoři ho neměli ani kam říznout,“ prozradila webu Prima Ženy zpěvákova dcera Michaela, která pokračuje v otcových šlépějích a zpívá s kapelou. Právě ona vysvětlila, že typické kalhoty s laclem, které tak rád nosil, na sebe nebral z frajeřiny. Montérky se staly pro něj nutností. Dcera popsala, že je nosil kvůli tomu, aby lépe snášel bolest.

Michal Tučný v jeho typických lacláčích, jak si jej všichni pamatujeme

„Samozřejmě jsem věděla, že pije, a alkohol jsem nesnášela už od dětství, dělalo se mi špatně, když jsem viděla opilého člověka. Pro mě to bylo obrovským bojem překonat tento problém, když jsem si s Michalem začala,“ řekla jeho žena Marta. Michal i přes striktní zákaz lékařů dotknout se jakéhokoli alkoholu, tento příkaz nerespektoval. Kromě piva pil i víno a cokoli, zkrátka chtěl žít tak, jak mu vyhovovalo.

„V noci se probudil, bylo mu strašně špatně, plakal bolestí, tak jsme zavolali záchranku,“ vzpomínala později Michalova dcera. Přestože zpěvák do sanitky nastoupil sám, bylo to naposledy. „Myslím, že to vzdal, myslím, že už měl té bolesti dost,“ řekla jeho žena.

Odkaz i hudba Michala Tučného zůstávají nezapomenutelnou součástí české kultury. Jeho písně znají i dnes všechny generace, a festival Stodola Michala Tučného v Hošticích každoročně připomíná jeho vliv i popularitu. Jeho jméno nese i místní náves.

