Michelangelův David není kompletní. Původně držel v ruce smrtící zbraň

Michelangelův David, pravděpodobně nejslavnější socha historie

Jedna z nejslavnějších soch světa, vystavená ve Florencii, socha Michelangelova Davida, se stala symbolem mužné krásy, který pro mnohé svou nadčasovostí překonal dobu. Muž s vypracovaným tělem v typické pozici byl ztělesněním biblického Davida, hrdiny, jenž se nebál postavit Goliášovi, aby jej přemohl. Jaké je tedy překvapení, když se nyní objevil názor, že jeho socha není kompletní. Údajně držela zbraň, jíž David přemohl Goliáše.

Nadčasová a úžasná renesanční socha byla vytvořena v letech 1501-1504 z mramoru. Socha nahého muže měřící impozantních 17 metrů váží přibližně 6 tun a Michelangelo za ni údajně dostal 900 zlatých dukátů, což bylo na jeho dobu více peněz, než údajně vydělal jeho současník Leonardo da Vinci za celý život.

V Bibli, odkud scéna souboje Davida s Goliášem pochází, se píše, že když šel David do boje, vzal si svou pastýřskou hůl, pět hladkých kamenů a prak, ale Michelangelův David drží váček s prakem v levé ruce nad ramenem, a víc nic. Měl tedy i Michelangelův David biblickou zbraň? Jak potom socha vypadala původně a proč se o zbrani dosud nevědělo?

Pohnutá Davidova historie

Sochu Davida Michelangelo původně dělal na objednávku Opery del Duomo pro florentskou katedrálu. Měla být jednou z řady velkých soch, umístěných ve výklencích tribun katedrály, ve výše asi 80 m od země.

Navíc nešlo o Michelangelův původní projekt - konšelé jej požádali, aby dokončil nedodělaný projekt Agostina di Duccia a po něm pokračujícího Antonia Rossellina. Ani jeden z nich sochu nedokončil, údajně kvůli nekvalitně mramoru, jelikož říkali, že ohrožuje stabilitu sochy. Tak ležel mramorový blok výjimečných rozměrů po 25 let zanedbán na nádvoří Opera del Duomo, než se jej ujal Michelangelo.

David s ručním katapultem

Nová kontroverzní výzkum ale nyní přišel s udivující teorií, podle níž měl Davis držet v příliš velké pravé ruce tajnou zbraň válcovitého tvaru. Zbraň se jmenovala fustibal a sloužila k vrhání kamenů, takže s koženým závěsem připevněným na konci fungovala jako přenosný trebuchet, čili velké zařízení podobné katapultu. Tato zbraň měla dosah až 600 metrů a byla známa již starými Římany a znali ji i v době renesance.

"Pravá ruka, vypouklá žílami, drží pozůstatek strašlivé zbraně používané ve starověku až do 17. století," napsali historici umění Sergio Risaliti a Francesco Vossilla v knize "L'Altro David" ("Druhý David"). "Hůl se dokonale hodila k soše původně objednané pro florentskou katedrálu. Ztvárňovala by biblické vyobrazení pastýře," řekl Risaliti.

Samozřejmě, že velká část vědecké obce je k praku v Michelangelově ruce skeptická a spokojí se s tím, že socha je dokončena jen s jednou z jeho částí a David tak drží rukojeť praku.

I když socha Davida žádný fustibal nemá, přes Davidova záda vedou k pravé ruce jakési popruhy poměrně dlouhého praku, které jsou připevněny k záhadnému předmětu, jenž by mohl být rukojeť původní zbraně – tedy zřejmě hole. Je tedy skutečně možné, že původně měl David fustibal.

Zajímavé je, že zbraň by ve výše, kam byla socha původně zamýšlena, nebyla vidět. Zůstala by proti utajena i lidem, kteří by viděli pouze Davidovu hůl v pravé ruce a pouzdro s prakem v levé. Studie ale dále specifikuje i to, že hůl nikdy nebyla na madlo připevněna, a to proto, že socha byla – pro její dokonalost, nakonec 8. září 1504 umístěna vedle hlavního vchodu na náměstí Piazza della Signoria. Až o 370 let později byl David přemístěn do Galleria dell'Accademia, kde jej obdivují statisíce návštěvníků ročně.

