Do pomyslného chrámu filmových bohyň se půvabná francouzsko-italská herečka s okouzlujícím úsměvem Michèle Mercierová dostala především díky roli Angeliky v pěti celovečerních filmech. V nich jí muži leželi u nohou, a ač byla krásná a milá, v životě takové štěstí neměla. Zažila i pády a zklamání.

Za svým snem

Krásná „Angelika“ od malička toužila být baletkou. Celé dny brečela a prosila tatínka, ať jí koupí baletní sukýnku a piškoty. Dokonce slibovala, že mu bude pomáhat s prací v lékárně. Tatínek to však považoval za dětský rozmar. Později přece jen ustoupil. A snažil se ji vést k důslednosti a neustále zdůrazňoval, že pokud se do něčeho vrhne, měla by se tomu zcela oddat. Maličká Michèle se tak skutečně stala vytouženou „ballet rat“, malou krysou, jak se láskyplně říkalo žáčkům baletní školy Pařížské opery.

Mercierová se narodila v Nice dne 1. ledna 1939 do zámožné rodiny, otec – známý lékární – byl Francouz, maminka Italka. Celé jméno herečky zní Jocelyne Yvonne Renée. „Michèle“ je její umělecké jméno, přijala ho na „doporučení“ jako poctu v té době uznávané herečce Michèle Morganové, i když se zprvu zdráhala. Jmenovala se tak totiž její mladší sestra, která v pěti letech zemřela na břišní tyfus.

Na výsluní

Michèle jako žačka „baletila“ tak pilně, že už ve třinácti začala vystupovat v divadle a brzy se propracovala na baletní sólistku. V sedmnácti odjela do Paříže. Tančila nejdříve v souboru slavného choreografa a tanečníka Rolanda Petita a poté v Baletu Eiffelovy věže. Zároveň navštěvovala hodiny dramatického umění. A v roce 1957 přišla první filmová role ve francouzském krimi drama. Do roku 1964 se objevila po boku slavných herců ve více než dvou desítkách filmů, především italské produkce, také v britském dobrodružném filmu. V Itálii se svou krásou vyrovnala Sophii Lorenové a Gině Lollobrigidě. V rodné zemi byla známá jen jako divadelní herečka a na svou velkou filmovou roli – Angeliku (1964-1968) – čekala…

Zkušený francouzský producent Francis Cosne potřeboval pro roli sexbombu, v úvahu přicházeli známé krásky jako Brigitte Bardot (ta ji odmítla) a další. Ve francouzské kinematografii neznámou Michèle nechtěl přijmout, ale manželé Anne a Serge Golonsovi, autoři románu, filmové předlohy, si ji prosadili.

Přestože se Michèl poté objevila v několika dalších filmech nejrůznějších žánrů, od historických a dobrodružných filmů, válečných dramat, hororů, westernů a komedií, zůstávala stále „Angelikou“, která ji do jisté míry zavřela u filmu dveře. Aby „sloupla“ svou nálepku, odjela do do Spojených států, v Hollywoodu se ale neprosadila. Po návratu se pod delší filmové odmlce vrátila na plátna kin v roce 1998 v kubánsko-italském filmu La Lumbera. Naposledy si zahrála v roce 2011 v životopisném dramatu o Richardu Wagnerovi.

Se smůlou na patách

Půvabná Michèle v životě svého Joffreye nenašla, přestože po mužích nechtěla nic víc než lásku. První manželství (1961-1967) s asistentem režie André Smagghem ztroskotalo, protože pro něho byla plná sklenka víc než krásná manželka. Druhý manžel (1968-1976), automobilový závodník Claude Bourillot, zmizel z jejího života i s jejími šperky. Na muže měla prostě smůlu. V životě poznala i to, co filmová Angelika. Jistý šáh ji zahrnul diamanty, dary a květinami, pak se ji pokusil znásilnit. Prožila i dramatický románek s italským princem, který se jí několik let dvořil, a nakonec si ji odmítnul vzít… Rozhodla se proto žít sama.

„Všichni muži, kteří se mi dvořili se snažili svést Angeliku… ne mě,“ napsala ve své druhé knize vzpomínek (2002), kde se i svěřila, že se ji italský režisér V. Gassman pokusil unést. Dostala za ni rytířský Řád umění a literatury.

Co tě nezabije…

Michèle poznala i pád na dno. V roce 1999 přišla kvůli podvodu v riskantním obchodu o miliony franků. „Jsem na mizině, musím prodat některé obrazy, šperky, kostýmy Angeliky i nějakou nemovitost,“ uvedla tehdy. Část svého majetku tedy prodala. Po všech útrapách se naučila být silná, díky tomu dokázala porazit rakovinu kůže, kterou před několika lety onemocněla. A jako by toho nebylo málo, sotva se uzdravila, před třemi lety doma uklouzla a zlomila si čelist a nohu. Následovala operace a dlouhé měsíce rehabilitace. Když se vrátila domů, zlomila si druhou nohu.

Přes nelehké poslední roky a neštěstí v lásce si herečka zachovala svůj půvab i šarm. I nyní ve svých osmdesáti čtyřech letech je Michèle krásná dáma.

„Angelika byla důležitou součástí mého života a vše, co mě s ní spojuje, mě stále dojímá. I po letech. Možná se mi až příliš podobá, nebo jsem do své interpretace vložila příliš mnoho vášně. Nevím... a přesto, že jsem hrála v mnoha jiných filmech, kamkoli přijdu, lidé nemluví o mé kariéře, ale jen o Angelice…“ Jen pro doplnění, ztvárnila více než padesát filmových postav.

