Tento italský seriál hltali fanoušci dobrodružného krimi hlavně v 80. letech, ačkoliv na obrazovkách se díky několika řadám udržel až do roku 2001. Jeho oblíbenost stvrzuje i fakt, že se jím inspirovali tvůrci hry Městečko Palermo. Pokud si vzpomínáte, jedna z postav se jmenovala jako hlavní hrdina.

K tomuto italskému krimi skvostu složil hudbu i slavný Ennio Morricone. A když e jedná o Itálii a krimi, na 90 % to bude sicilská mafie. A nejinak je tomu i v tomto případě. Deset řad, které čítají osmačtyřicet dílů, jejichž průměrná délka je hodina a půl, se policejní komisař pokouší bojovat se sicilskými lumpy.

První řada se natáčela v roce 1984, ta poslední pak v létě roku 1999. Na televizní obrazovky se ale dostala až o dva roky později, tedy v roce 2001. Zajímavé je, že pro amerického diváka, který se asi zdál jevit pohodlnějším, byl pak seriál sestříhán i do kratší stopáže, ale na více dílů. Běžný Američan jej tedy dostal v podobě šestadevadesáti dílů po třičtvrtě hodině.

Zahráli si v něm Hrušínský, Růžičková i Dejdar

A českého diváka zase bude zajímat, že se natáčel i u nás. Bylo to dokonce první zahraniční natáčení u nás po sametové revoluci. Jednalo se o šestou sérii seriálu a samozřejmě nechyběli ani čeští herci. V tomto italském krimi jste tedy mohli vidět například Jana Teplého, Rudolfa Hrušínského dokonce ve dvou rolích, Jiřího Růžičku, Helenu Růžičkovou a nechyběl ani Martin Dejdar.

Jako lokace pak padla volba hlavně na Prahu, natáčelo se ale také v královedvorských železárnách a Králově Dvoře u Berouna.

Kvůli tematickému zaměření seriálu se samozřejmě filmaři nevyhnuli problémům. A ty přišly už v první sérii. Do italské televize, ale i hlavnímu představiteli chodily výhružné dopisy od skutečné italské mafie, aby se natáčení okamžitě zastavilo. V seriálu bylo totiž velmi přesně popsáno, jaké praktiky mafie používala ve své skutečné podobě.

Jednalo se o organizování samotných zločinů, politické a úřední korupce, převody peněz a bankovní úniky a samozřejmě různé formy nátlaků. Z tohoto důvodu se pak druhá série natáčela na tajných místech a mimo Itálii.

Americký miliardář si přál pokračování, nabídl miliony

Další obrovské haló pak přišlo v sérii čtvrté, když hlavní hrdina zemřel. Smrt komisaře Cattaniho vzbudila rozruch po celém světě. Jeden americký miliardář prý nabídl tvůrcům, aby se v natáčení pokračovalo, několik milionů dolarů. Samozřejmě neuspěl. Ale jen prozatím. Diváci si pokračování nakonec vynutili, nicméně hlavní hrdina, respektive jeho představitel, už se vrátit odmítl.

Roli komisaře Cattaniho tak získal Vittorio Mezzogiorno. Úspěch svého předchůdce ovšem nahradit nedokázal a seriál už nikdy nedosáhl takové popularity jako s původním hlavním představitelem. Mezzogiorno navíc onemocněl, jeho tělo bojovalo s rakovinou, které později bohužel i podlehl.

Ženy ho milovaly tehdy, milují ho i dnes

Původní komisař Cattani na svou roli vzpomíná poněkud s rozpaky. Přiznává totiž, že mu hodně dala, ale i hodně vzala. „Ten seriál mi dal všechno, ale také mi všechno vzal. Najednou jsem měl slávu, spousty peněz a žen,“ říká dnes osmasedmdesátiletý italský herec.

Když ztvárňoval Cattaniho v seriálu Chobotnice, tedy více jak třicet let zpět, ženy po něm šílely. A ženy po něm šílejí i dnes, důkazem toho je, že má o sedmatřicet let mladší manželku a osmnáctiletou dceru. Stihl si pořídit i jedno nemanželské dítě, a právě to byl důvod, proč ho opustila jeho první žena.

Nicméně dnes legendární Michele Placido vypadá spokojeně, na čemž má určitě zásluhu i to, že má doma krásnou a milující partnerku.

