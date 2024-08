Externí autor 17. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Nesmrtelný Mick Jagger je známý mnoha věcmi: hlavně hlasem, který se stal synonymem klasického rocku, svým typickým kohoutím krokem, rozcuchanými vlasy a také láskou k ženám. Jenže jak dokazuje tahle ikonická fotka, někdy to může skončit i nezájmem a zlomeným srdcem.

Více než 50 let vede kapelu Rolling Stones, je známý divokou historií vztahů. Jeho postelí prošla pěkná řádka žen, se kterými stvořil už osm potomků. Jeho nejmladšímu synovi je osm let, ovšem zda už je také tím posledním, to nikdo neví. U Micka je totiž možné úplně všechno. Jenže ne vždy se mu u žen takhle dařilo.

Poznáváte ho na této fotce? Mick Jagger sedí vpravo, uprostřed pak zpěvačka Marianne Faithfull. Ten svůdník vlevo, který na sebe strhl všechnu pozornost, pak není nikdo jiný než herec Alain Delon. Mick jednoduše ostrouhal.

Jagger ostrouhal

Fotka je o to víc pikantnější, že v té době Mick a Marianne tvořili ikonický pár. „Marianne Faithfull je jednoznačně přitahována Alainem Delonem – dokazuje to pozice nohy a naklonění hlavy k němu. Tento postoj se často objevuje, když existuje velká míra vzájemné náklonnosti. Cítí potřebu vstoupit co nejvíce do jeho intimního prostoru. Pozicí svých boků jasně ukazuje, že se prakticky otáčí zády ke svému milenci,“ popisuje psycholog Mihai Moisoiu.

„Mick Jagger se podle řeči těla vzdal veškeré naděje a stopy mužnosti. Analyzujeme zde jeho pohled a způsob překřížení nohou, kde jsou kolena umístěna vedle sebe s blízkými lýtky. Tento způsob překřížení naznačuje přítomnost slabého charakteru, nízkého sebevědomí, nedostatku mužnosti a skutečnosti, že obvykle prohrává bitvu dříve, než začne. Stáhl se z reality do imaginárního světa myšlenek,“ tvrdí psycholog.

Jak je to možné? Jagger si byl v té době zřejmě již dobře vědomý, že vztah nebude mít dlouhého trvání.

Nemravná žena

V roce 1965 Faithfull nahrála svůj hitový singl As Tears Go By, který napsal Jagger a jeho kolega z Rolling Stones, Keith Richards. Právě tehdy to mezi Mickem a Marianne zajiskřilo a do konce roku 1966 začali svůj poměr, který trval čtyři roky.

A už v roce 1967 byli na titulce všech bulvárních médií. Policie totiž provedla na udání razii na večírku, který se konal v Richardsově domě v Sussexu. Marianne právě vylezla z vany, neměla poblíž čisté šaty, a tak se zabalila do koberce.

Mick a Keith byli zatčeni, ale Marianne nesla hlavní tíhu hanby téhle opilecké a drogové jízdy. „Byla jsem pomlouvána jako nemravná žena v kožešinovém koberci,“ řekla Faithfull, „zatímco Mick byl urozená rocková hvězda u soudu.“

Šest dní v bezvědomí

Mick se rozešel s Marianne v roce 1970. „Zpočátku podporoval mé herectví, ale cítila jsem, že je to něco, co by raději, abych nedělala,“ napsala ve svých pamětech. „Tak jsem přestala pracovat a místo toho jsem se silně ponořila do drog. V roce 1969 jsem předávkovala prášky na spaní v Austrálii a strávila jsem šest dní v bezvědomí... to byl začátek konce pro Micka a mě.“

Z nesmělého milovníkem

Poprvé se Jagger stal tátou díky zpěvačce Marshe Hunt, která mu v roce 1970 porodila dceru. Později se i oženil, jeho manželkou se stala modelka Bianca, která je původem z Nikaraguy, společně mají dceru Jade. Následovala celá řada žen, včetně dvacetileté romance s americkou herečkou Jerry Hall, která mu porodila čtyři z jeho osmi dětí. Od roku 2023 je stále ve vztahu s choreografkou a baletkou Melanie Hamrick. Další podobné situace, jako ta na fotce, ho tak snad už nečekají.

