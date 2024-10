Externí autor 5. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Není to tak dávno, kdy byl považován za jednoho z nejpřitažlivějších mužů Hollywoodu. Jenže dnes je Mickey Rourke (72) stínem své bývalé slávy. Co se stalo s hercem, který kdysi okouzloval diváky svým charismatem a talentem?

Hvězda filmů jako 9 a 1/2 týdne nebo Wrestler prošel v průběhu let obrovskou proměnou. Jeho tvář, kdysi symbol mužné krásy, je dnes k nepoznání. Co stojí za tímto šokujícím vývojem? Tohle je dramatický příběh vzestupu a pádu jedné z nejkontroverznějších postav filmového průmyslu.

Boxerské začátky

Než se Mickey Rourke stal hollywoodskou senzací, musel překonat těžké dětství. Narodil se v roce 1952 v Schenectady ve státě New York. Jeho otec rodinu opustil, když mu bylo pouhých šest let. Matka se znovu vdala a rodina se přestěhovala na Floridu, kde mladý Mickey vyrůstal v drsném prostředí. „Bylo to doslova ghetto, Liberty City,“ vzpomíná Rourke v rozhovoru pro The Guardian. „Bylo to drsné místo. Musel jsem se naučit bránit.“

Právě v této době se Rourke začal věnovat boxu, který se stal jeho vášní a únikem před realitou. Jako amatérský boxer zaznamenal impozantní bilanci 27 vítězství a jen 3 porážky.

Vstup do světa filmu

Rourkeova cesta k herectví nebyla přímočará. Začínal v malých divadelních rolích, než se mu podařilo prorazit ve filmu. Jeho první role přišla ve válečné komedii 1941 z roku 1979, kterou režíroval Steven Spilberg. „Byl jsem nervózní jako čert,“ přiznal Rourke v rozhovoru pro Entertainment Weekly. „Ale věděl jsem, že je to moje šance.“

Skutečný průlom přišel s erotickým dramatem 9 a 1/2 týdne (1986), kde hrál spolu s Kim Basinger. Film se stal kultovní klasikou a Rourke byl rázem považován za jednoho z nejžhavějších herců své generace.

Návrat k boxu

Jenže na vrcholu své slávy v 80. letech se Rourke rozhodl pro nečekaný krok. V roce 1991 opustil herectví a vrátil se k boxu. „Měl jsem problémy sám se sebou. Cítil jsem, že musím něco změnit. Box byl vždy moje první láska.“ Toto rozhodnutí mělo dramatické následky pro jeho vzhled i kariéru. Během své boxerské kariéry utrpěl četná zranění, která natrvalo změnila jeho tvář.

„Podstoupil jsem pět operací, abych si ho dal dohromady. Měl jsem zlomený nos dvakrát. Rozdrtil jsem si lícní kost. Přišel jsem o zuby. Bylo to šílené, ale box jsem miloval.“

Návrat do Hollywoodu

Po návratu k herectví zjistil, že jeho tvář potřebuje rekonstrukci. Bohužel, série plastických operací se vůbec nepovedla. „Šel jsem ke špatnému chlapovi, aby mi opravil obličej,“ lituje Rourke.

Výsledkem byly drastické změny v jeho vzhledu, které šokovaly fanoušky i kritiky. Rourkeova tvář se stala předmětem spekulací a často krutých vtipů. „Lidé si myslí, že jsem posedlý plastickými operacemi. Ale pravda je, že jsem se jen snažil napravit škody, které jsem si způsobil boxem. Bylo to jako, když se snažíte opravit auto. Pokaždé, když jsem šel k jinému mechanikovi, bylo to horší a horší.“

Následující roky byly pro Rourkea obtížné. Bojoval s depresemi, závislostmi a finančními problémy. Jeho herecká kariéra byla na bodě mrazu a mnozí ho už odepsali. „Ztratil jsem všechno - peníze, dům, respekt. Musel jsem začít od nuly.“

Comeback a nominace na Oscara

Navzdory překážkám se Rourke dokázal vrátit na výsluní. Jeho role ve filmu Wrestler (2008) mu vynesla nominaci na Oscara a připomněla světu jeho talent. Role Randyho byla pro Rourkea osobní. „Viděl jsem v něm sebe,“ přiznal. „Chlapa, který měl všechno a pak to ztratil. Ale který se nevzdává.“ Od té doby nepřestává natáčet. „Udělal jsem spoustu špatných věcí. Byl jsem špatný člověk, špatný přítel, špatný manžel, všechno. Když se podívám zpět, stydím se za to, jak jsem se choval k lidem. Teď jsem ale jiný člověk. Už se nestarám o to, co si lidé myslí o mém vzhledu. Důležité je, jak se cítím uvnitř,“ vzkazuje herecká legenda.

