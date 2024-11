Externí autor 10. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Fanoušky legendárního seriálu Pobřežní hlídka zasáhla smutná zpráva. Ve věku 68 let zemřel Michael Newman, který v populárním seriálu ztvárnil postavu záchranáře. Pamatujete si na něj? Nebyl to jen hrdina na plátně. S poctou ke svému povolání se v seriálu jmenoval stejně jako „v civilu“.

Byl jediným skutečným plavčíkem v celém štábu a do role vnášel své dlouholeté zkušenosti. Nyní však prohrál svůj osmnáctiletý boj s Parkinsonovou chorobou. Michael Newman zemřel obklopen svou rodinou a přáteli na srdeční komplikace.

Život zasvětil záchraně životů

„Mike nebyl jen hrdina ze stříbrného plátna. Byl skutečným hrdinou v pravém slova smyslu,“ vzpomíná jeho blízký přítel a režisér Matt Felker, který o hvězdách Pobřežní hlídky natočil dokumentární sérii. Newman totiž začal svou kariéru plavčíka již v deseti letech jako juniorský záchranář v Santa Monice. Později pracoval plných 20 let jako losangeleský okresní plavčík.

„Když jsem ho viděl naposledy, byl většinu času v bezvědomí. Ale když jsem přišel, jako zázrakem se probudil, podíval se na mě a se smíchem řekl: Přišel jsi právě včas. Takový prostě Mike byl. Nacházel humor až do samého konce,“ svěřil se dojatý Felker.

Dvojí život: Hasič a televizní hvězda

Co mnoho fanoušků neví – Newman během natáčení Pobřežní hlídky vedl prakticky dvojí život. Vedle herecké kariéry pracoval na plný úvazek jako hasič, a této profesi zůstal věrný i po skončení seriálu. Ve službě strávil úctyhodných 25 let.

„Bylo neuvěřitelné sledovat, jak dokázal skloubit náročné natáčecí hodiny s povoláním hasiče. Mike byl zkrátka nezdolný bojovník,“ vzpomíná jedna z jeho kolegyň ze seriálu, Donna D'Errico.

Osudová diagnóza mu změnila život

V roce 2006 přišla zdrcující zpráva – lékaři Newmanovi diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. „Mé tělo se měnilo tak pomalu, že jsem si toho sotva všiml. Přesto mi nemoc neustále připomínala, že se stala středobodem mého života,“ svěřil se Newman v srpnu při propagaci dokumentu After Baywatch: Moment in the Sun.

Navzdory postupující nemoci se nevzdával a stal se významným zastáncem výzkumu právě Parkinsonovy choroby. Poslední desetiletí věnoval získávání finančních prostředků pro nadaci Michaela J. Foxe, která se věnuje hledání léku.

Poslední rozloučení s legendou

„Před odchodem jsme mu četli dopisy a pouštěli videa od přátel ze všech období jeho života. Věděl, že byl milován,“ prozradil režisér Felker o posledních dnech svého přítele. „Než jsem odešel, pevně mě chytil za ruku, podíval se mi do očí a jen přikývl. Já přikývl také a řekl: Ještě se uvidíme... slibuji.“



Michael Newman se objevil ve 151 epizodách Pobřežní hlídky, která běžela v letech 1989 až 2001. Zahrál si také v spin-off seriálu Baywatch Nights a ve filmu Baywatch: White Thunder at Glacier Bay. Zanechal po sobě manželku Sarah, syna Chrise, dceru Emily a vnučku Charlie.

