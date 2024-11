Dosud se mělo za to, že nejenergetičtější gama záření pochází z galaxií vzdálených miliony světelných let. Mikrokvasar V4641 Sagittarii ale ukazuje, že podobné jevy se mohou odehrávat mnohem blíže. Přímo v naší Mléčné dráze. Jedná se tak o objev, jenž přepisuje učebnice astrofyziky.

Zároveň slibuje nové možnosti v radiologii nebo urychlování částic. Nabízí totiž zcela nový pohled na kosmické záření, pocházející z vesmíru, které neustále dopadá na naši planetu.

Dlouho si vědci mysleli, že zdrojem proudu okem neviditelné hmoty s obrovskou energií jsou pouze černé díry vzdálené miliony světelných let od nás. Nejnovější data z High-Altitude Water Cherenkov Gamma-Ray Observatory v mexickém státě Puebla, ale ukazují, že je tomu jinak.

Šíleně rychlé částice

Zařízení, postavené na svahu sopky v nadmořské výšce 4100 metrů, dokáže ve svých 300 ocelových vodních nádržích vybavených fotonásobiči zachytit gama fotony s energiemi v rozsahu od stovek gigaelektronvoltů do stovek teraelektronvoltů, které jsou bilionkrát silnější než fotony viditelného světla.

Tyto částice tryskají ze supermasivních černých děr uvnitř kvasarů, neboli aktivních jader některých galaxií. Nejbližší objekt s tímto popisem je od nás vzdálený 600 milionů světelných let a má název Markarián 231.

Existují však také mikrokvasary, tvořené masivní hvězdou a její černou dírou pohlcující hmotu. Ty už máme i v naší Galaxii. Nikoho ale zatím nezajímaly. Jejich fotony totiž mají obvykle mnohem nižší energie.

Zdroj: Youtube

Když vědci z observatoře HAWC zpozorovali, že částice, pocházející z mikrokvasaru, vzdáleného jen asi 20 000 světelných let od Země v souhvězdí Střelce, mají energii desítky tisíckrát vyšší, než je obvyklé, okamžitě zbystřili.

„Bylo to něco zcela nového,” říká Dr. Sabrina Casanova z Ústavu jaderné fyziky Polské akademie věd. „Na první pohled to nedávalo smysl. Museli jsme to proto prozkoumat,” směje se.

Podivná anomálie

Vědkyně se svými kolegy zjistila, že fotony pocházejí z černé díry, která přitahuje materiál z hvězdného obra, vážícího zhruba třikrát více než naše Slunce. Tyto objekty krouží kolem společného těžiště a dokončí jednu oběhovou dráhu za necelé tři dny.

„Na první pohled je to jen další obyčejná černá díra. Dokud se nezaměříte na její výtrysky, jež probíhají pro člověka v mnohem přívětivějším časovém horizontu, jako jsou dny, ne miliony let.” říká vědkyně.

Odborníci díky tomu mohou provádět komplexní a prakticky nerušená pozorování procesů zásadních pro vývoj galaxií. Fotony si totiž nemusí razit dlouhou cestu skrz kosmické vakuum, kde se často rozptýlí nebo jsou pohlceny z jiného záření. Objev mikrokvasaru V4641 Sagittarii zároveň otevírá nové možnosti pro výzkum v oblastech, jako jsou radiologie a urychlování částic.

Zdroje: www.sciencealert.com, www.phys.org/news