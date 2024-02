Mikrovlnné trouby jsou stálicemi v domácnostech a kancelářích již desítky let. Zajišťují teplé jídlo i během časového presu nebo nepohodlí. Jsou však bezpečné? Tato otázka trápí především laickou veřejnost. Vědci totiž mají jasno.

Málokdo ví, že bez českého profesora Augusta Žáčka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze by možná mikrovlnky neexistovaly. Byl to právě on, kdo v roce 1924 jako první popsal princip oscilace magnetronu. Využití zahřívání potravin tímto principem o 21 let později objevil americký vynálezce Percy Spence.

První mikrovlnná trouba spatřila světlo světa v roce 1947. Byla téměř dva metry vysoká, vážila kolem 400 kilogramů a stála 3000 dolarů. Kompaktní a cenově dostupné spotřebiče se začaly prodávat na začátku 60. let minulého století.

Od té doby patří mezi běžnou výbavu kuchyní. Zastánci zdravého životního stylu nebo těhotné ženy si však stále nejsou jistí, zda neviditelné vlny, jež dokáží rozmrazit, uvařit nebo ohřát potraviny a jídlo, nejsou škodlivé.

Vědci ze Světové zdravotnické organizace mají jasno. Při správném použití mikrovlnek se není čeho obávat.

Mikrovlnka v kuchyni

Tepelná úprava pokrmů je prováděna pomocí mikrovln, které patří do stejné skupiny jako světlo. Ty se odráží od kovových stěn spotřebiče a míří k pokrmu. Jakmile molekuly vody energii pohltí, rozkmitají se a začnou se ohřívat.

Zdroj: Youtube

„Jídlo je stejně bezpečné a má stejnou nutriční hodnotu jako pokrm vařený v klasické troubě. Hlavním rozdílem mezi těmito přístroji je, že mikrovlnná energie proniká hlouběji, čímž se zkracuje doba ohřevu,” píše se na stránkách WHO.

Světová zdravotnická organizace tedy potvrzuje, že potraviny se po vyndání z mikrovlnky nestávají radioaktivní nebo kontaminované. „Ani po vypnutí spotřebiče nezůstane žádná mikrovlnná energie v jídle nebo prostoru. Chová se stejně jako jas proudící ze žárovky. Když je zhasnuto, nesvítí se.”

Jídlo z mikrovlnky

Odborníci zároveň přiznávají, že při použití mikrovlnky dochází k degradaci vitamínů či aminokyselin. Upozorňují ale, že zcela stejně, jako při použití konvenčních přístrojů. U všech případů se totiž jedná o tepelné zpracování.

Jak je tedy možné, že syrové vejce v mikrovlnné troubě vybuchne? I na to existuje vysvětlení. Při zahřátí se uvolňuje pára. Ta má několikrát větší objem než tekutina. Proto dochází k její expanzi a následnému protrhnutí skořápky.

Mezi největší rizika, jež s tímto kontroverzním spotřebičem souvisí, tak patří používání plastových obalů, které nejsou určené pro mikrovlnné vaření. Teplo totiž tento materiál rozkládá, čímž proniká do jídla.

close info Profimedia.cz zoom_in Jídlo v plastové krabičce

„Mezi nejnebezpečnější patří ftaláty, běžně se nacházející v plastových krabičkách nebo jídlonosičích,” říká Juming Tang, profesor potravinářského inženýrství na Washington State University. „Bylo zjištěno, že tyto látky narušují hormony a náš metabolický systém. U dětí mohou zvýšit krevní tlak a inzulinovou rezistenci."

Nejlepším způsobem, jak minimalizovat riziko, je neohřívat jídlo z donášky přímo v obalech, ale přemístit ho na talíř nebo do misky. Pokud používáte plastové nádoby, vyhněte se těm, které ztrácejí svůj tvar. Zároveň můžete sledovat univerzální recyklační symbol na dně produktu – ty s číslem 3 a písmeny „V“ nebo „PVC“ ftaláty obsahují.

