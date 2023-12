Patřil k oblíbeným zpěvákům, nezapomenutelný je po boku Yvetty Simonové, se kterou tvořil pěvecké duo téměř tři desetiletí. Byl zábavný, vtipný, miloval život a sport. Byl také neuvěřitelný dříč a zhuntoval si své srdíčko. To mu tlouklo pouhých padesát čtyři let. Zemřel v autě na cestě z koncertu.

Stříbrný slavík

Stříbrným slavíkem se stal v roce 1964. Nahrál celou řadu sólových skladeb i duetů. Zpíval v několika kapelách, měl i svou vlastní. Vystupoval jako muzikálový i operní pěvec. A jak se ke zpěvu dostal? Milan Chladil se nejdříve na přání svého otce vyučil krejčím. Pochází z Brna, kde se narodil 8. února 1931. V osmnácti letech začal zpívat v orchestru Erika Knirsche. Po pěti letech se rozhodl, že se zpěvu bude věnovat naplno a přihlásil se na konzervatoř v Brně, poté přešel do Prahy (1954-1957). Po ukončení studií ještě bral soukromé hodiny zpěvu u Konstantina Karenina.

Orchestry

Ještě za studií začal jako sólista vystupovat s orchestrem Karla Vlacha, před tím zpíval pod taktovkou Zdeňka Bartáka a krátce v jazzové kapele skladatele, pianisty a dirigenta Kamila Hály. Karlu Vlachovi zůstal věrný až do svého úmrtí. Čas od času vystoupil i v Tanečním orchestru Čs. rozhlasu, Orchestru Čs. televize a již zmíněné vlastní kapele. Počet jeho písní se nepočítá na desítky, ale stovky. Možná právě proto mu občas vypadnul nějaký ten textík. A jak vzpomíná paní Simonová, to byl to důvod, proč se při koncertech na ni upřeně díval, a tak se zdálo, že na ni vrhá milostné pohledy. Kvůli tomu se mnozí domnívali, že tvoří pár i v soukromí. Pan Chladil byl ale ženatý a s manželkou Annou měl dceru Alexandru.

close info Profimedia zoom_in Milan a Yvetta v 70. letech

Říká se o něm, že si některé ze svých koncertních obleků šil sám. Měl však na to čas?

Paní Simonová vzpomíná

Mikrofon po boku paní Yvetty Simonové držel dvacet osm let. Dle jejích slov nehleděl na volno, svátky dovolené, neznal odpočinek. Chtěl zpívat a vydělávat peníze. Jezdil tak z jednoho koncertu na druhý a třeba k MDŽ měli až čtyři koncerty za den, což bylo pro paní Simonovou dost tvrdé, a občas tak ničil i ji. Přesto na něho vzpomíná v dobrém a má na něho hezké vzpomínky. Kromě té poslední. Tehdy 28. června 1984 se vraceli z koncertu v Kašperských horách. Ještě ten den se chlubil, že si koupil dvě noční košile a vtipkoval, že mu moc sluší. Po koncertě odjížděli každý svým autem. Možná mu už nebylo dobře, cítil se unavený a během cesty odpočíval. Domů už nedojel. V autě zkolaboval a navzdory přivolané záchrance lékaři konstatovali smrt. Srdíčko měl tak zničené, že prostě nevydrželo. Zemřel na infarkt miokardu.

Milan Chladil byl sportovec. V mládí hrál první ligu basketbalu, zahrál si i volejbal, nohejbal i fotbal, jehož byl fanouškem. Jeho srdeční záležitosti byla pražská Slavie. A prý sbíral plnicí pera. Odpočívá na hřbitově ve Střešovicích a jeho sólové hity i slavné duety si leckdo rád připomene.

