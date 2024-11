Externí autor 16. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Kdyby býval operní pěvec Milan Karpíšek nevzal roli v detektivce Černá punčocha, možná by se na něj nekoukali skrz prsty a nevolali „vrahu“. Zahrál ji totiž naprosto excelentně. Co všechno o něm nevíte…

Narodil se v roce 1928 v Pardubicích. Že se chce živit zpěvem, věděl už od dětství. Zpívat se učil u běloruského operního pěvce Michala Zabejdy, pak u profesora Špindlera v Opavě a nakonec u profesora Vaška v Ostravě. Profesionální dráhu odstartoval v operním sboru plzeňského divadla, později dostal angažmá v opavském Slezském divadle jako sólista. Kariéru v tomto koutě republiky uzavřel v ostravské operetě, z níž se přesunul do pražského Hudebního divadla Karlín a z něj pak do svého posledního angažmá v opeře Národního divadla, kde zpíval až do důchodu.

Herecké začátky

Miloval hlavně zpěv, ale samozřejmě si rád odskočil i k filmu. První příležitost Milanu Karpíškovi nabídl režisér Martin Frič, v jehož komedii Nechte to na mě, ztvárnil redaktora. Údajně jej prosadil Oldřich Nový, který si v tomto rozpačitém pokusu o satiru zahrál hlavní roli. Možná zajímavější je spoluautor scénáře. Byl jím pozdější slavný filmový režisér Miloš Forman.

Po období epizodních roliček dostal nabídku zahrát si v životopisném filmu Božská Ema. Režisér Jiří Krejčík mu nabídl roli nápadníka naší slavné pěvkyně Emy Destinnové, a sice stejně slavného zpěváka Enrica Carusa. Jenže to byla role hraná, dokonce pěvecký part za něj nazpíval někdo jiný. Nějaký dojem ale nejspíš zanechal, protože mu o pár let později nabídl Miloš Forman malou roli ve svém snímku Amadeus.

Černá punčocha

V první řadě je třeba připomenout, že detektivka Černá punčocha, v níž se Milan Karpíšek doslova excelentně zhostil hlavní role krejčího Miroslava Opatovského, byla inspirována skutečnými kriminálními případy, k nimž došlo v osmdesátých letech minulého století.

Scénárista a také režisér Otakar Fuka tenkrát hledal pro roli vraha někoho neokoukaného. Roli nabídl herci Josefu Kubíčkovi, kterého znal z epizody Studna seriálu Třicet případů majora Zemana, kde hrál syna starého Brůny. Ten odmítl, protože nechtěl být zaškatulkován v podobných rolích.

První a poslední hlavní role

Režisér později narazil na Milana Karpíška, který mu po všech stránkách vyhovoval. Nikdo ho moc neznal a navíc měl alespoň nějaké zkušenosti před kamerou. Fuka Karpíška oslovil a ten si s ním nadšeně plácl. Možná, kdyby víc přemýšlel o důsledcích, nabídku by si rozmyslel. Jenže stalo se.

Karpíšek se v roli sériového vraha škrtiče našel. Jelikož měl zpočátku strach, jestli to zvládne, dal do ztvárnění muže s psychiatrickou úchylkou, pod jejímž vlivem začne páchat vraždy, doslova vše. Jeho filmová manželka Luba Skořepová vzpomínala: „Já ho utěšovala, že se ničeho nemusí bát, že je výborný. A opravdu byl. Působil velmi věrohodně, až z něj některé dámy, které škrtil, měly skutečně strach. Hrál to velmi přesvědčivě.“

A to byl ten problém, i když to nejspíš zní divně. Milan Karpíšek se díky této roli stal konečně známým, ale radost z toho neměl. Reakce okolí byly totiž zcela jiné, než očekával. Při divadelních zkouškách musel poslouchat poznámky typu, „dobrý, ale ten vrah ti šel líp.“ Pochopitelně neunikl ani tomu, že na něj lidé pokřikovali vrahu.

Takovou přezdívku nenese nikdo dobře a stejně na tom byl i sám Karpíšek. Od té doby se už nikdy v žádném filmu neobjevil. Jako vraždící maniak Opatovský byl natolik přesvědčivý, že kdyby následně dostal roli hodného krále, nikdo mu to neuvěří.

