Narodil se sice na Slovensku, ale je miláčkem i českého národa. Prožil velmi náročné dětství, a ani v dospělosti mu nebylo v soukromém životě přáno. Navzdory tomu patří k nejlepším bavičům na území Česka a Slovenska. Fanoušci si ho pamatují jako skvělého komika.

Populární slovenský herec se narodil 3. února1940 ve Zvolenu. Původně nestudoval herectví, ale dramaturgii. Už během studií na Divadelní Fakultě Vysoké školy múzických umění v Bratislavě začal vystupovat v Tatře se svými autorskými dialogy.

Dětství jako z hororu

Dětství tohoto talentovaného umělce bylo ale jako z té nejhorší noční můry. Jeho rodiče se rozvedli, když mu bylo deset. Což se prostě v životě stává. Maminka se zamilovala do bohatého stavitele a odešla i se synkem žít s ním.

Po změně režimu a nástupu komunistů ale podnikatel o všechno přišel, a tak se museli všichni tři stěhovat z honosného domu do maličké garsonky. Tehdy se jeho matka zachovala tak, že se rozhodla svého vlastního malého syna zbavit.

Chlapečka poslala zpět k jeho otci, který byl však v té době velmi těžkým alkoholikem. Žít s ním a jeho novou ženou bylo samo o sobě hodně náročné, ale pak přišla velká rána. Jeho macecha s tátínkem přišli o své miminko.

Démon alkohol

Otec začal pít ještě víc než dřív. Další rána přišla jednoho večera, kdy ho našli u nich před domem mrtvého v kaluži krve s rozbitou hlavou. Jak se to vlastně stalo, se oblíbený herec nikdy nedozvěděl. Vypadalo to, jako by vyšel ven za někým, koho zná.

Dveře do domu byly pootevřené a klíče se našly v zámku, z druhé strany. Existuje verze, že to mohlo být kvůli penězům, protože měl v té době na vkladní knížce sto tisíc. Tehdy to byly velké peníze, které jen tak někdo neměl.

Jeho syn po pohřbu nemohl jeho vkladní knížku totiž vůbec najít. Ani v bance mu tenkrát nepomohli. Peníze prostě zmizely z povrchu zemského. Těžko říct, zda byly ukradeny, nebo je jeho táta rozpůjčoval v opilosti svým kamarádům.

Legendární duo

Známý slovenský humorista byl nejen dramatik, spisovatel, prozaik, textař, herec, režisér, ale i skvělý moderátor a zpěvák. Lidé si ho pamatují zejména ve spojení s jiným geniálním umělcem. Výborně se navzájem doplňovali a byli celoživotními přáteli.

Jeho poznávacím znamením byl velký knír. Druhou polovičkou známé dvojice nebyl totiž nikdo jiný než Július Satinský. Jejich humor byl založen na rozebírání zcela obyčejných životních situací, které posouvali až do úplného absurdna.

Osudové lásky

První láskou známého vtipálka byla překrásná zpěvačka, herečka a moderátorka Zora Kolínská. Tehdy se jí dvořil dokonce slavný a velmi elegantní kolega Josef Abrahám. Ale neuspěl, protože údajně zpěvačku okouzlil právě intelekt a smysl pro humor sympatického Slováka.

Musel před ní pokleknout již ve svých dvaadvaceti letech. Svatba byla sice velká a romantická, ale po osmi letech se manželé rozvedli. Žádné děti spolu neměli, protože v té době měli oba rozjetou svou hvězdnou kariéru, které se naplno věnovali.

Svou životní lásku našel v herecké kolegyni Magdě Vašáryové. Znali se spolu od dětství, protože její sestra Emília byla jeho spolužačkou ve škole. Zamilovali se do sebe ale až, když se z nich stali herečtí kolegové v divadle.

V roce 1980 se vzali a narodily se jim dvě dcery Žofie a Hana. Jejich manželství trvalo přes čtyřicet let, až do umělcovi náhlé smrti v roce 18. července 2021. Zemřel takovou smrtí, jakou si přeje mnoho umělců.

Ve studiu L+S právě zpíval s orchestrem píseň Já jsem optimista. Dozpíval píseň, dvakrát se uklonil, a sesunul se k zemi. Přivolaní záchranáři se ho snažili oživit, ale marně. Zemřel ve věku jednaosmdesáti let. Poznali jste populárního Milana Lasicu, jehož životní dráha rozhodně nebyla snadná?

Zdroj: www.lifee.cz, www.csfd.cz, https://cs.wikipedia.org