Patří mezi tváře, které se z televizních obrazovek vytratily. Známe ho jako „koktavého“ baviče, vypravěče historek a vtipů Milana Pitkina. Jeho příjmení je však Křivský. Víte, jak k „Pitkinovi“ přišel a jak se dostal do pořadů Ivana Mládka? Kam se „ztratil? Takže „vo vo vo vo čem tom je“?

Pitkin před Pitkinem

Humorista, komik, herec Milan „Pitkin“ Křivský bavil své „obecenstvo“ mnohem dřív než diváky na obrazovce. Narodil se v Praze dne 23. května 1950. Ačkoli měl smysl pro humor, taková škola, kde by v něm mohl získat maturitu není, a tak vystudoval střední zemědělku. Cesta k jeho popularitě není zcela obvyklá. Začala v zelené uniformě, kdy jako voják základní služby začal sbírat vtipy. Těmi pak zásoboval posádku, přidával zábavná vyprávění a taškařice. Prostě bavil. Na vojně také přišel ke své přezdívce.

Tenkrát „záklaďákům“ promítali britskou komedii Zásah v pravou chvíli, kde hlavní postavu Pitkina ztvárnil klaun a mistr slapstickových gagů Norman Wisdom. Kamarádi v zeleném proto Milanovi díky jeho humoru, kterým oplýval stejně jako filmový komik, začali říkat „Pitkin“. A to mu už zůstalo.

close info YouTube zoom_in Milan Pitkin ve scénce v Čundrcountry show

Díky vtipům k Mládkovi

Po vojně pracoval na stavbě jako bagrista, řídil buldozer, jeřáb i náklaďáky. Později za volant usedl jako taxikář. Byla to právě jeho záliba ve vyprávění vtipů, jichž měl už pořádnou „databázi“ a uměl je skvěle vyprávět, která ho přivedla do televize. Lépe řečeno jeho kamarádi. Ti ho v roce 1999 přihlásili do „primácké“ soutěže ve vyprávění anekdot To je fór! Osmkrát za sebou ji vyhrál. Poté vystupoval v zábavné estrádě Novy Zlatá mříž. Do show Ivana Mládka ho přivedlo náhodné setkání na párty Pitkinovy sestry. Mládkovi se jeho smysl pro humor zalíbil, vzal si ho do svých Country estrád a Čundrcountry show, a Pitkonovo vyprávění okořenil „koktáním“.

close info Profimedia zoom_in Milan Pitkin při křtu Mládkovy knihy KelendaMeron (2007)

Milan Pitkin vystupoval i v jiných zábavných pořadech, buď sám nebo po boku jiných bavičů, třeba Petra Novotného v Novotách. Zahrál si i v sitcomu o čtyřiceti šesti dílech Cyranův poloostrov (2009–2010, TV Barrandov), jehož scénář napsal Mládek, který také hrál hlavní roli. Další v něm ztvárnili členové jeho Banjo bandu. O rok později pak hrál Pitkin koktavého pacienta Milouše Nepila v dalším Mládkově sitcomu Noha 22.

close info Profimedia zoom_in S bavičem Zdeňkem Izerem po premiéře muzikálu Baron Prášil v Divadle Hybernia (2009)

Ještě hudba a cesta dál

Milan Pitkin je také hudebník a zpěvák a hudba patří k jeho koníčkům. Má rád každou dobrou hudbu, včetně rocku, ale spíš tíhne k jazzu. Oblíbeným žánrem je samozřejmě country. Jak jinak. Vždyť i v Mládkově kapele hrál na kytaru a zpíval. A zpívat umí dobře. Ve svých vlastních talk show s vtipy a písničkami zpívá především ty, které mu odkázal jeho velký kamarád Karel Štědrý. Vystupuje v kulturních domech, na městských slavnostech, srazech, akcích a v klubech. Letos to bude s Léčbou smíchem se Zuzanou Bubílkovou a Miroslavem Šimůnkem.

Kromě toho tak zhruba před deseti lety s posvěcením Ivana Mládka přijal nabídku účinkovat v Divadle U Hasičů Jaroslava Sypala, se kterým vystupuje také na zájezdových představeních Kšanda.

V květnu oslaví čtyřiasedmdesáté narozeniny. V pohodě a fyzické kondici se udržuje dlouhými pochody, tenisem a občas si zakope s bývalými amatérskými fotbalisty z Amfory. „No, a vo vo vo vo tom je…“ jak zní jeho známá hláška, kterou i dnes často končí svá show.

close info Profimedia zoom_in Vlasy mu zešedly, nechal si narůst vousy, ale svůj mužský šarm neztrácí

