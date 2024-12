Sbíral vtipy, bavil sebe, obecenstvo, televizní diváky, koktat ho naučil Ivan Mládek, s nímž jsme ho vídali v zábavných show. Z výše penze mu do zpěvu není, smysl pro humor ale neztrácí. Jak tráví Milan „Pitkin“ Křivský svůj podzim života? Pracuje, nic jiného mu nezbývá. Neměl by ani na rohlík.

K Mládkovým show

Vystudoval střední zemědělskou školu, a když si oblékl zelenou uniformu, aby se jako voják základní služby učil bránit svou vlast, začal dnes čtyřiasedmdesátiletý Milan Křivský (*23. května 1950) sbírat vtipy. Ty pak vyprávěl „záklaďákům“ a často je okořenil nějakou povedenou taškařicí. Svou přezdívku Pitkin, která mu jako baviči zůstala, si díky svému humoru vysloužil právě na vojně. Je to jméno postavy z britské komedie Zásah v pravou chvíli promítaná na posádce, jehož představitel byl skvělý komik Norman Wisdom.

Po vojně se jeho sbírka úctyhodně rozrůstala. Na každou situaci nějaký ten vtípek znal, uměl je skvěle vyprávět, bavil sebe i své okolí. Kamarádi ho proto v roce 1999 přihlásili do soutěže vyprávění anekdot To je fór!, která běžela na Primě. Vyhrál ji osmkrát za sebou!

K Ivanu Mládkovi ho přivedlo náhodné setkání na jednom večírku, kde, jak jinak, bavil svými vtipy a vyprávěním. Mládkovi se zalíbil, a tak se Milan jako Pitkin dostal do jeho pořadů, zahrál si v jeho sitkomech. Banjista, jak víme, si liboval v hloupoučkých postavách, Pitkina a jeho humor proto doladil koktáním.

Od Mládka k důchodu

Zhruba před deseti lety dostal Milan Křivský od Jaroslava Sypala z Divadla U Hasičů nabídku na roli v zájezdových představeních Kšanda. Mládek mu v odchodu z kapely nebránil. Vzal ji a dnes je za to vděčný. Dodnes tuto komedii hrají v českých městech a městečkách, Milan tak má zajištěný jistý příjem. Ze „sumy“, kterou mu stát vyměřil na penzi, by si tak nanejvýš mohl okusovat nehty a zapíjet to vodou. Do penze odcházel s tak dvěma třemi stovkami korun na den. Za nějakých těch deset let si sice o pár set měsíčně přilepšil, ale i tak je notně pod uváděným průměrem.

Přiznává, že ho to nepřekvapilo. Do státní kasy totiž odváděl jen to, co musel, takže počítal s tím, že si v důchodu moc vyskakovat nebude, a také, že bude muset pracovat do posledního dechu, jinak zůstane na „krku dětem“, říká s humorem, nemyslí to vážně.

Milan také zpívá a hraje na kytaru, jak jsme se mohli přesvědčit, když byl s Mládkovým bandem. Kromě divadla vystupuje se Zuzanou Bubílkovou a Miroslavem Šimůnkem v pořadu Léčba smíchem. Má i svá představení s pásmem historek, vtipů a písniček. „Nekoktá“, Pitkina předvede jen na přání, ale nerad, koktat už nechce. S Pitkinem se rozloučil. Objíždí malé scény, kulturní domy, akce, bály, slavnosti… a také domovy důchodců. Jak se mezi nimi cítí?

Jako geront

Někteří jeho posluchači v domovech jsou mladší než on, přesto jeho vrstevníci a vystupuje pro ně rád, protože jsou vděční. „Stáří“, není dle jeho mínění věk, jde sice také o vzhled, ale hlavně o to, co má člověk uvnitř. Sice skromně říká, že je starý, že je geront, což je člověk, který dosáhl určitého věku, jinými slovy „stařec“, na svůj věk ale nevypadá a vůbec nestárne, jak můžete posoudit z fotografií. V době „korony“ se neholil, zarostlou bradu si nechal. Má tak novou – a nutno přiznat slušivou – image.

Nestárne ani uvnitř. V době karantén se také naučil „chodit“. Denně ujde deset kilometrů. Ne však v přírodě, jak bychom očekávali, ale po Praze. Zastaví se na kávičku, pivečko, posedí v kostelíku, ač je ateista. Chůze za každého počasí ho nejen baví, ale na procházkách se stal zcela závislý, jak přiznává. Kdyby nemohl chodit, měl by absťák. Chůzí navíc zhubnul. V kondici se udržuje také výšlapem do šestého patra, kde má byt, a hraje pravidelně tenis.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Milan Křivský se svou přítelkyní na konci října 2024

Vyrazit ven, posedět s kamarády, zajít si někam – „vo tom“ je stáří a důchod. Hlavně nesedět doma a koukat z okna, to je cesta k rychlému stárnutí. A jeho plány? Žádné nemá. Chce si jen svůj podzim života užít.

Zdroje: cnn.iprima.cz, cnn.iprima.cz/show, ceskeduchody.cz