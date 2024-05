Minulý rok zemřel talentovaný Milan Schelinger, mladší bratr slavného zpěváka Jiřího Schelingera. Byl mu nejlepším přítelem, manažerem, i tím, kdo za něj žehlil jeho průšvihy. Bratra obdivoval a sám se považoval za smolaře.

Hudební rodina

Pouze rok po narození českého zpěváka, se narodil v roce 1952 jeho bratr Milan. Oba chlapci se narodili ve východočeském Bousově. Později se celá rodina přestěhovala do Prahy.

Jejich tatínek byl učitelem hudby, proto se odmala oba věnovali muzice. Kluci se navzájem hašteřili, prali a zlobili, jako všichni sourozenci, ale byli nerozluční.

Rodiče je sice vedli k vážné hudbě, ale když přišla puberta, začali oba poslouchat Beatles a Rolling Stones. Jeho starší bratr už v patnácti letech chodil ven s kytarou hrát holkám. Už tehdy jim říkal, že bude slavný zpěvák.

Milan hrál už jako dítě na housle, a pak se po několika letech začal věnovat hře na kytaru, na kterou ho učil jeho otec.

Všichni viděli, že má talent a skvělý hudební sluch. A šikovný byl nejen v oblasti hudby, ale také maloval.

Neřízená střela

Do svých patnácti let vyrůstal v úzkém kontaktu se svým o rok starším bratrem a měli skvělý vztah. Jiří byl ale neřízená střela, utekl po dvou letech na učebním oboru instalatér a začal hrát s různými kapelami.

Tehdy se prý začali vzájemně vzdalovat. Milan se poctivě vyučil zámečníkem a absolvoval povinnou vojenskou službu. Byl ten hodný syn a Jiří byl rebel. Právě mladší bratr mu byl na blízku, aby na něj dával pozor, když začala jeho hvězda slávy stoupat.

Tragická nehoda

Hvězda legendy českého bigbítu zhasla náhle 13. dubna 1981. Byl tehdy pozván do Bratislvy k natáčení Televizního klubu mladých.

Za dosud nevyjasněných okolností tam zcela nečekaně skočil Jiří z mostu do Dunaje a jeho tělo se našlo až téměř po měsíci. Mladší bratr nikdy nepřijal tuto tragédii jako pouhou náhodu.

Nejen, že přišel o bratra, ke kterému celý život vzhlížel, ale protože se věnoval hudbě stejně jako on, nedokázal nikdy překročit jeho stín. Kamkoli se posunul, jako by táhl jeho smutnou vzpomínku s sebou, a nemohl se oddělit.

Schelinger Revival

I když se Milan snažil intuitivně bratra chránit a tahat z průšvihů, nešlo ho zastavit. Byl jeho manažer, důvěrník a záchranář v jedné osobě. Kryl mu záda a snažil se ho usměrnit.

Byl u toho, když bratr povstal proti vojskům, když ho zavřeli do blázince, a vítězoslavně si odnášel modrou knížku. Po jeho smrti si začali lidé všímat jeho podoby se slavným bratrem.

Společné rysy, charisma i úsměv ho přivedly k založení revivalové kapely Jiří Schelinger Revival. S tou hrál mnoho let bratrovy největší hity a obrážel celé Česko.

Nejen, že Milan nahrazoval fanouškům i kolegům svého bratra, ale sám za sebe spolupracoval na mnoha zajímavých projektech. Například v osmdesátých letech hrál s kapelou Projektil, The Plastic People of the Universe, s Mirem Žbirkou nebo Alešem Brichtou.

Talentovaný zpěvák, kytarista, skladatel, malíř a umělecký kovář Milan Schelinger sice nikdy nedosáhl takové popularity jako Jiří, ale rozhodně zanechal svůj otisk v uměleckém světě. A přestože se cítil neviditelný, v českém hudebním světě nebude nikdy zapomenut.

