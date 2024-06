Externí autor 14. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Milan Šteindler si, co se vztahů týká, užil až až. Jeho bývalá manželka Jana mu dělala ze života peklo, psychicky i fyzicky ho týrala. Není divu, že umělec dlouho nemohl najít tu pravou. Nyní už je ale vše v pořádku a třetím rokem jej můžeme vídat po boku exotické krásky. O koho se jedná?

Exmanželka Milana Šteindlera si servítky rozhodně nebrala. Jednou na svého partnera dokonce hodila z okna popelník. To byl ovšem jen střípek z toho, co doma známý umělec prožíval. Řvaní, agrese, fackování, škrcení. To bylo u Šteindlera na denním pořádku. Což samozřejmě v pořádku vůbec nebylo.

Herec se později médiím svěřil, že jeho bývalá žena dokonce předstírala, že ji bije. Lehla si na zem a křičela: „Děti, tatínek bije maminku!“ Z těchto všech výše vyčtených důvodů se začal herec na noc zamykat ve svém pokoji. Jednou na to ale bohužel zapomněl a stalo se něco, co si asi jen málokdo dokáže vysvětlit.

Teror doma i u soudu a zrušené zásnuby

„Vrchol přišel těsně před mým odchodem a je to věc, kterou se člověk nechce chlubit. Začal jsem se zamykat v pokoji, a když jsem jednou zapomněl, polila mi ve spaní rozkrok lepidlem,“ uvedl tehdy v rozhovoru pro deník Blesk. Umělec měl údajně dokonce přemýšlet o sebevraždě.

Sebral ale poslední síly a celou věc přesunul k soudu. Tam nastalo pokračování celého hororu, jeho manželka ho obvinila, že obtěžuje jejich společnou dceru a neplatí alimenty. Ačkoliv to vypadalo, že tento teror nikdy neskončí, stal se zázrak a skutečně nastalo příměří. Jana se i s dětmi dokonce později objevila na premiéře filmu Cesty domů, kde Šteindler hrál.

Po tomto krušném období měl ale umělec pochopitelně strasti s tím se znovu zamilovat. Prožil sice románek s potetovanou blondýnkou Kateřinou, se kterou dokonce plánovali svatbu, ale než se tomu tak stihlo stát, rozešli se. A Šteindler byl opět sám.

Pak se ale zničehonic začal ve společnosti podezřele často objevovat vedle nezámé ženy exotického vzezření. Bylo to v době, kdy se chystala prezidentská kampaň na nastávající volby. „Kdy to mezi námi zajiskřilo? Myslím, že jsou to už tři roky. Potkali jsme se v práci a ta jiskra přišla znenadání – ale zkrátka přišla,“ prozradila Šteindlerova dnes již oficiální přítelkyně Lily Ahou Král.

Lily Ahou Král, poradkyně Evy Pavlové

Lily je expertkou na vztahy s veřejností, založila vlastní PR firmu, která se specializuje na lékařství. Je také jednou z členek poradenského týmu dnes již první dámy Evy Pavlové. Zdá se, že Milan Šteindler našel v Lily konečně spřízněnou duši, ostatně jak ona sama prozradila v rozhovoru pro web Lifee, mají toho hodně společného.

„Díváme se společně na filmy, rozebíráme je, navštěvujeme spolu divadelní představení a potom o nich mluvíme, prohlížíme si fotografie a chodíme na výstavy. Mluvíme o dětech a o všem, co vidíme. Komunikace je v našem vztahu hodně důležitá. Milan tak ví, nad čím přemýšlím a já zase vím, nad čím přemýšlí on. Díky tomu je náš vztah hrozně hezký. Je to sdílení,” uvedla krásná umělcova partnerka při příležitosti křtu nové knihy Šteindlerovy dobré známé spisovatelky Haliny Pawlowské.

A jak mohli být svědky všichni přítomní, hrdličkám to spolu moc slušelo a jak se i nabízelo, oba dva vypadali velmi spokojeně a zamilovaně. Snad jim tedy toto láskyplné období vydrží co nejdéle, pokud možno, navěky.

