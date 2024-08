Externí autor 4. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Oblíbená česká herečka Milena Dvorská, kterou diváci znají hlavně jako pohádkovou Marušku rozhodně neměla život jako v pohádce. Trápila se kvůli své dceři, se kterou v jejím dětství neudržovala kontakt. Ona jí to posléze vrátila i s úroky. Navíc se stala členkou sekty.

Herečka Milena Dvorská se už na DAMU seznámila s osudovým mužem, který jí změnil život. Nešťastné bylo to že jí ho „pouze“ změnil, pak se ovšem vypařil. Student režie Orfei Cokov pocházel z Bulharska, a tam se také poté, co dokončil studia v Praze, zase zpátky odstěhoval. Dvorská tedy zůstala v Čechách těhotná úplně sama.

Do toho měla plné angažmá v divadle E. F. Buriana, neměla tak na výchovu malé dcerky čas. Rozhodla se tedy, že ji umístí ke svým rodičům. Jenomže to byl zřejmě onen kámen úrazu, Lucie se totiž se svojí matkou naprosto odcizila, a dokonce se s matkou ani nechtěla vídat.

„Babičku a dědu jsem milovala. V šesti letech mě máma od nich vzala do Prahy, já chtěla zpátky. Opíjela se, křičela na mě a ona i otčím mě mlátili,“ cituje slova dcery slavné herečky web Lidovky.cz. Tato všechna obvinění z Luciiny strany ovšem Dvorská razantně odmítala a vše popřela.

Pohádková Maruška tvrdí, že rodinné neshody začaly až mnohem později, a že dokonce tak trochu byla na vině Lucie, a ne ona. Dvorská nesváry datuje do období dceřiny puberty, kdy se Lucie v patnácti letech seznámila s jistým Janem Dvorským. Herečka tvrdila, že to byl začátek konce.

Lucie utekla do Německa, pak před policií do Belgie

Jan Dvorský totiž založil sektu, přejmenoval se na Imanuela Parsifala a sám sebe prohlásil za spasitele. V dětství nemilovaná Lucie ve Dvorském viděla spasitele, a to nejen toho, z kterého se on sám prohlásil, ale i svého osobního. Lásku, kterou nenašla u matky, hledala a našla u něj.

„Milena je alkoholička, snad pokaždé trpěla deliriem a chovala se odporně. Ráno nám nevěřila, že to tak bylo. Nejvíc pila víno, občas pivo a vlastně často všechno, co teklo,“ uvedla pro deník Aha! před lety hereččina dcera, která se ale dcerou necítí být, což dokazuje i to, že o své biologické matce mluví jako o „Mileně“.

Lucie tvrdí, že alkohol byl pro Milenu vždycky na prvním místě. Nikdy jí to neodpustila. V roce 1989 navíc přišla hádka, která skončila tak, že se Lucie i s Parsifalem sebrali a emigrovali do Německa. Veškerý kontakt s rodinou přerušila.

Po nějaké době se o Parsifala začala zajímat policie, protože se zjistilo, že své děti, kterých bylo celkem osm, neposílá do školy. Do toho ještě (překvapivě) coby člen sekty vylákával z lidí kolem sebe nemalé finance. Ten, kdo policii upozornil na to, že děti nechodí do školy, byla právě Milena Dvorská. Jenže ve snaze zachránit svá vnoučata před nelibým osudem a životem v sektě, si tak jen definitivně zavřela dveře ke své dceři.

„Nikdy jsme Mileně vědomě neublížili, to ona naopak proti nám kdysi cíleně rozeštvala média, chtěla nám rozbít rodinu a udala nás na policii, čímž spustila patnáctiletou štvanici,“ uvedl Jan Dvorský, samozvaný Parsifal, který prý kvůli stíhání musel prchnout i s celou rodinou do Belgie.

Před smrtí ji navštívila nejstarší vnučka Julie

Malého kousku štěstí se pohádkové Marušce dostalo alespoň na samém sklonku života. Herečka už nevystupovala, nehrála a téměř nevycházela z domu Jednou se ale na prahu jejích dveří objevila nejstarší vnučka Julie, které se nějakým způsobem podařilo z Belgie od sektářských rodičů utéct.

Milena Dvorská však už neměla po tom všem, co prožila, sílu na to dál žít. Můžeme tedy alespoň doufat, že setkání s vnučkou jí bylo alespoň odlehčujícím pro její vědomí, že na své cestě do nebeských výšin se jí tehdy šlo o trochu lehčeji a s vědomím, že tento svět neopustila zcela zavržena.

