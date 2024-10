Externí autor 12. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Herečka Milena Steinmasslová se většině televizních diváků vybaví jako maminka ze seriálu Ranč U Zelené sedmy. Od té doby se pochopitelně hodně změnila. Dnes nosí zcela jinou barvu vlasů a dozrála ve šmrncovní dámu.

Před kamerou se poprvé objevila už jako dospívající dívka. Tehdy šlo o snímek Už zase skáču přes kaluže, který byl pro ni důležitý také v jiném aspektu, než tom, že šlo o její debut. Při natáčení totiž získala jiné jméno.

Ne každý totiž ví, že v jejím rodném listu nestojí Milena, ale Miloslava. Ke změně přitom došlo už krátce po konkurzu.

„Produkční byl starý pán. Podíval se na moje jméno Miloslava a zahartusil: „To je dlouhé!“ A místo toho napsal Milena. Jenže ve třinácti letech mi vůbec nedošlo, že mi bere kus mě. Od té doby mi to zůstalo. Dědek ani neví, jak mi to zavařil,” zavzpomínala umělkyně pro iDNES.cz.

Do filmu ji protlačila češtinářka

Že vůbec roli dostala, bylo dílem šťastné náhody. Filmařům ji totiž podstrčila její učitelka. „Tehdy asistent režie chodil po školách a vybíral děti do filmu. Mě si ale nevybral... Jemu mě vnutila moje češtinářka, která mě měla ráda, protože jsem se účastnila různých recitačních soutěží,” přiznala Milena Steinmasslová.

Ve druhé polovině devadesátých let propůjčila svou tvář postavě paní Kudrnové ze seriálu Ranč U Zelené sedmy, který se již dočkal řady repríz. Na jeho natáčení Steinmasslová podle svých slov vzpomíná stále velmi ráda.

„To byl jeden z těch profesních dárků, které mi život přinesl. Manželé Pelantovi napsali skvělý scénář. Ty role byly nesmírně dobře propracované, charaktery postav byly živoucí. Jednou mi někdo řekl, že lidé tu rodinu mají rádi, protože nejsou ani moc hezcí, ani moc chytří, ani moc úspěšní, ale mají se rádi,” uvedla herečka.

Oblečení paní Kurdrnové by si nikdy nekoupila

Paní Kudrnová se pochopitelně od své představitelky v mnohém liší. Jak Milena Steinmasslová přiznala, nejvíce se to projevilo v oblékání. Její postava si totiž potrpěla na vlněné ponožky a vytahané svetry.

„Nic z toho, co jsem jako Kudrnová nosila, bych si tehdy v běžném životě neoblékla. A ani by mě nenapadlo si to koupit. Ale věděla jsem, že to je správně. Když jsem viděla fotky z natáčení, říkala jsem si: „To nejsi ty, ale to je dobře.“ Dodnes mám jeden dlouhý svetr z natáčení. Moc ho nenosím, protože má strašně malý otvor na hlavu, ale pro tu postavu matky byl naprosto přesný,” myslí si umělkyně.

Pokud by měla vypíchnout jednu vzpomínku na natáčení, která jí utkvěla v paměti, netýká se překvapivě jejích lidských hereckých kolegů, ale těch zvířecích. A to především koz.

Vzpomíná na natáčení se zvířaty

„Vzpomínám si na scénu s kůzletem. Bylo to tehdy velmi dojemné, protože mláďata jsou obvykle hebká, a když je chcete pochovat, tisknete je k sobě a hladíte. Ale kůzle mě překvapilo – bylo celé kostnaté. Když jsem si ho přivinula, všude mě něco tlačilo. Ale ono se také chtělo mazlit a bylo něžné. A tak na ně nikdy nezapomenu,” prozradila Milena Steinmasslová.

Od dob natáčení Ranče U Zelené sedmy má Milena Steinmasslová stále mnoho nabídek. Stala se například hvězdou televize Nova, a to v nekonečném seriálu Ulice. Tam si zahrála babičku Marečkovou.

Protože ale vypadá na tuto roli příliš mladě, musela po dobu natáčení nosit paruku a také oblečení, které bychom nejspíš označili jako staromódní a „babičkovské”.

Ve skutečnosti je ale i ve svých letech stále velmi elegantní. A přestože své světlé vlasy nedávno vyměnila za zrzavé, stále v ní letmo můžeme paní Kudrnovou rozpoznat, přestože na první pohled bychom si to možná ani neuvědomili.

Zdroje: ČSFD.cz, iDNES.cz , Blesk.cz , Lifee.cz