Italskou baletku a herečku Milenu Vukotić nejen doma, ale hlavně v zahraničí proslavila role Piny Fantozzi, nepříliš hezké „domácí puťky“. Ztvárnila ji jedinečným a přesvědčivým způsobem tak, že se někteří diváci domnívali, že je taková i v soukromí.

U dřezu

U nás zřejmě nepatří mezi ty nejznámější zahraniční hvězdy, doma je ale velmi oblíbenou a uznávanou divadelní, filmovou a televizní herečkou. Je držitelkou několika nominací a za roli Piny v osmém díle ze série ztřeštěných komedií o nešťastném smolaři, úředníkovi Ugovi Fantozzim s názvem Fantozzi v ráji (1993) získala cenu Nastro d’Argento za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli.

První díl Zrození pana účetního (Fantozzi) byl uveden v roce 1975. U nás je patrně nejznámější třetí, pod názvem Maléry pana účetního (1980). Série končí desátým Pan účetní opět zasahuje (1999). Pina Fantozzi je žena v domácnosti, oddaná rodině, považovaná za nehezkou. Manžel si jí moc nevšímá, ona touží po lásce, neváhá ji hledat v náručí jiných mužů. Mají ošklivou dceru, kvůli které se jim okolí směje, ona ji má ráda, takovou, jaká je.

Na následujícím videu se můžete podívat na scénku, jak se Pina nechává svádět pekařem:

Představitelka Piny, celým jménem Gemma Fausta Milena Vukotić se narodila v Římě 23. dubna 1935. Její otec pocházel z Černé hory, byl dramatik, matka Italka byla klavíristka a skladatelka. Milena od dětství hrála na klavír a tančila. Studovala herectví a klasický tanec, ten poději i v Paříži. Po studiích získala angažmá ve Velkém baletu markýze de Cuevas v Monte Carlu. Možná jeho rozpad (1962) přispěl k tomu, že se dala na dráhu herečky.

Temperamentní „kráska“

Milena Vukotić se poprvé objevila v italsko-francouzském dramatu Setník (1961). Její drobná, nevelká postava ji předurčila spíš k rolím nešťastných manželek, nevinných či prostých dívek, služek, nebo městských paniček. Ty hrála s radostí a snažila se jim vtisknout skutečnou tvář. Ač ji role Piny zařadila do škatulky „ošklivé manželky“, ani dnes by ji neodmítla, protože dle jejího názoru je nezbytné hrát i postavy, které neodpovídají představám určitého vzoru krásy.

S „krásou a ošklivostí“ souvisí nabídka od známého fotografa slavných hereček Angela Frontoniho, se kterým se dobře znala. Jelikož do té doby hrála obyčejné a spíš záporné postavy, chtěl ji ukázat i ve světle femme fatale. A tak s ní udělal sérii fotografií a v 1976 se objevila v časopise Playboy jako krásná žena, i když své tělo neodhalila naplno, poprsí si halila do lehkého závoje.

Během své kariéry, kterou ještě úplně nepověsila na hřebík, ztvárnila dnes 89letá Milena okolo stovky rolí. Italskou filmovou cenu Nastro d’Argento získala taktéž za roli babičky Enricy v televizním seriálu Un medico in famiglia, který vysílala italská televize v letech 1999-2016. Také na jevišti ztvárnila celou řadu velkých rolí, je držitelkou Stříbrné stuhy a ocenění Davida di Donatello za celoživotní dílo.

close info ČSFD.cz / ČSFD.cz zoom_in Milena Vukotić ztvárnila celou řadu krásných rolí

Ještě pohled do soukromí

Milena je velmi elegantní a půvabná dáma, která oslnila nejednoho muže. Svůj život zasvětila hraní a nejsou známé žádné aférky s muži. Někdy v době, kdy jí bylo šedesát let se setkala s o osm let mladším filmovým kritikem a historikem Alfredem Baldim. „… okamžitě jsem poznal, že má v sobě něco zvláštního, velmi vážného, velmi hlubokého,“ řekl kdysi při jedné příležitosti.

Trvalo nějak dobu, než se osmělil a začít ji „dobývat“. Když přeskočila jiskra, ani po tom to neměl snadné. Milena se prý vztahu bála, ale nakonec si ji získal. Brali se v roce 2003. On ji zbožňuje, ona se svou láskou netají. Žijí každý ve svém domě, které spojuje balkon. „Je to velmi zdvořilé. V tomto věku má každý své zvyky, své vlastní plány a časy. Je to jakási kouzelná formule, jak sladit život ,vagabundů‘ zvyklých na vlastní prostor a velkou a silnou lásku, plnou úcty, která objímá, ale nedusí,“ říká Milena.

close info YouTube / YouTube zoom_in Milena Vukotić dnes

