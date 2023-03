„Pane Dotsone, omlouvám se, že vás ruším, ale něco bych pro vás měla,” drobná žena mluvila tichým hlasem. Vypadala, že se stydí. Známá tvář z reality show „Válka skladů“ se na ni se zájmem podívala. Něco Danovi říkalo, že uslyší zajímavý příběh. Za pár minut zjistil, že ho intuice nezklamala.

„Zvu vás na kávu,” Dan Dotson se usmál a zamířil k bufetu. Žena ho nenápadně následovala. „Víte,” odkašlala si a nervózně míchala lžičkou v šálku. „S manželem jsme od vás nedávno koupili skladovací jednotku. Stála 500 dolarů. Byla až na pár harampádí prázdná, takže jsme byli rádi, že nemáme práci s vyklízením,” blondýnka se odmlčela. Dan trpělivě čekal.

„Ano, pamatuji se, patřila nějakému neplatičovi,” odvětil. „Asi,” žena si poposedla. „Byl tam také trezor. V podobných situacích jsou prázdné, že ano. Ale tento prázdný nebyl. Uvnitř bylo 7,5 milionu dolarů."

Miliony dolarů ve skladovacím kontejneru

Dan Dotson se zarazil. Najednou, jako by celá hala, kde od rána probíhaly aukce, ztichla. „A co jste s těmi penězi udělali?” zeptal se se zdviženým obočím. V duchu si spílal, že kontejner před prodejem důkladně neprohledal. „Bylo to zvláštní,” žena se k němu důvěrně naklonila. „Za pár dní nám telefonoval nějaký muž. Řekl o sobě, že je právník a zastupuje staré majitele. Chtěli s námi uzavřít dohodu.”

Americký dražitel se cítil jako ve filmu. Pohledem blondýnku pobídl, aby ve svém vypravování pokračovala. „Řekl nám, že když původním vlastníkům těch 7,5 milionů vrátíme, dají nám 600 000 dolarů jako nálezné. S tím jsme ale nesouhlasili. Přece jsme za sklad zaplatili!” žena zrudla a hlasitě položila hrneček na stůl. Trochu zaraženě se pak omluvila.

„Pak nás ale napadlo, že ty peníze nemusí být vůbec poctivé. Jinak by byly uloženy v bance a ne ve skladovacím kontejneru. Začali jsme se bát, že patří mafii nebo drogovému kartelu.” Dan souhlasně kýval hlavou. Musel dát ženě za pravdu. I on by se obával, že hotovost nebyla získaná poctivě. „Jak jste se rozhodli?" zeptal se se zájmem.

Černé peníze

„Dohodli jsme se, že si necháme 1,2 miliony dolarů a zbytek jim odevzdáme. Neměli s tím problém. Spadl nám kámen ze srdce,” blondýnka se zářivě usmála. Dotson ji položil ruku na rameno. „Jsem rád, že to dobře dopadlo. Mohu se s vaší zkušeností podělit ve své reality show?” Žena přikývla na souhlas.

Zdroj: Youtube

O pár dní později zveřejnil Dan video, v němž pozoruhodný příběh převyprávěl. Lidé, povzbuzeni vizí snadného zbohatnutí, si začali masivně pronajímat a kupovat skladovací kontejnery. „Odstartovala honba za pokladem,” komentovala vlnu nadšení jeho manželka Laura.

www.insider.com, www.nypost.com, www.eu.desertsun.com