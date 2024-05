close info Facebook

Když byste někomu dnes z generace Z řekli slovní spojení „televizní hlasatel“, nejspíš by na vás nechápavě zíral a nevěděl, co si pod tím představit. Před třiceti lety ale byli tito lidé nedílnou součástí vysílání, když oznamovali, co se zrovna objeví na obrazovce. Pamatujete si ještě nějaká jména?

Televizní hlasatelé jsou neodmyslitelně spojeni s vysíláním Československé a později České televize od jejího vzniku, až do roku 2005, kdy posledním, kdo k divákům v rámci uvedení programu promluvil, byl legendární Alexander Hemala. Jako první se naopak této funkce zhostila Jarmila Šusterová. Jméno Jarmila Šusterová nejspíš dnes již spoustě lidem nic neřekne. Tato úplně první televizní hlasatelka byla z Československé televize „odejita“, když přišla normalizace v roce 1971. Její osud nezpečetilo nic jiného než sympatie se změnami ve společnosti v 60. letech, a když si po smrti Jana Palacha vzala do vysílání černé šaty, byl to pomyslný hřebíček do rakve i pro ni. Hlasatele vystřídala počítačová grafika „My jsme vlastně nahrazovali to, co dnes umí obstarat grafika. Když se nad tím zpětně zamyslím, vysílání jsme vlastně brzdili. I když pro lidi, kteří seděli doma u televize sami, jsme byli jakýmsi osvěžením a kamarády,“ řekl jeden z nepopulárnějších televizních hlasatelů vůbec, Alexander Hemala. Ten do hlasatelského důchodu odešel v roce 2005, kdy se i za všechny své kolegy rozloučil s diváky v silvestrovský večer. „Zavřel jsem hlasatelnu, zamkl jsem ji a klíč dal pod rohožku. Možná je tam dodnes,“ zavzpomínal. close Magazín Pamatujete hlasatele Alexandra Hemalu? Před 15 lety jako by se propadl do země. Takto teď žije a vypadá Kromě Alxandera Hemaly patří mezi slavné televizní hlasatele také jeho kolegyně Hana Heřmánková, Marie Tomsová, Marie Retková, Marta Skarlandtová, Kamila Moučková a nebo nezapomenutelná Saskia Burešová. Z kolegů je to pak například Jiří Ptáčník, a ještě jeden muž, který je právě na úvodní fotografii. Když v roce 1969 sháněli do Československé televize hlasatele zpráv, neváhal a přihlásil se. V konkurzu vyhrál a jeho televizní kariéře tak nic nestálo v cestě. Tedy až na jeho vlastní rodinu. „Přijel jsem s tou šťastnou novinou domů, rodiče živnostníci, dědeček legionář, a psal se rok 1969,“ zavzpomínal v rozhovoru. „Maminka se rozplakala, tatínek řekl, že snad takovou ostudu bych nemohl udělat, a druhý den se mnou do Prahy jela maminka, aby výsledek konkurzu zrušila.“ close Magazín Pamatujete na hlasatele Karla Zajíce z ČT? O práci v přišel z úplně bizarního důvodu. Poznáte ho ještě? gallery 4 video Ambiciózní mladík se ale nenechal odradit a když jej oslovil vedoucí hlasatelského oddělení s tím, že nezbytně potřebují posílit tým, protože se chystá spuštění druhého programu, neváhal. Netrvalo dlouho, a kromě hlasatele mu svěřili i uvádění různých pódiových pořadů. „Konferoval jsem vše, na co si vzpomenete – Intertalenty, různé galaprogramy, všechny ty mírové slavnosti, družstevní dny, plesy, pořady pro brigády socialistické práce – všechno to, co tehdejší kultura produkovala,“ cituje slova slavného muže z obrazovky web nasregion.cz. Dvě mrtvice a umělý spánek V tu dobu navíc nebyla žádná čtecí zařízení, na která jsou dnešní moderátoři ať už zpráv nebo čehokoliv jiného zvyklí, a považují je za samozřejmost. Tehdy tedy museli tito lidé disponovat i dobrou pamětí, protože všechno zkrátka museli odříkat z hlavy. Tento hlasatel měl rád život a adrenalin. K tomu patřila i rychlá jízda autem, která se mu bohužel stala osudnou. V Praze na Černém mostě měl nehodu, po které mu přestaly sloužit nohy. Od práce ho to ale ani tak neodradilo. V roce 2007 ovšem prodělal mozkovou příhodu, ze které se sice zotavil, nicméně to pro něj bylo velkým varováním. Situace se pak opakovala o tři roky později, kdy byl dva týdny po mrtvici v bezvědomí. Už se neprobudil. Poznali jste Miloše Frýbu? Zemřel 30.prosince 2010 ve věku pětašedesáti let. Zdroje: denik.cz, nasregion.cz, blesk.cz

