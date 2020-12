Největší trapas Miloše Jakeše: Dopomohl k revoluci a zesměšnil komunisty

Foto: Wikimedia Commons, By che - Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=

Vtipné výroky politiků, kteří ukazují, že se ve svém oboru nevyznají, nechápou danou situaci nebo se přeřeknou, jsou hitem internetu. I bez sociálních sítích ale republiku vždy bavilo analyzovat projevy politických vůdců. Do historie se zapsal také Miloš Jakeš, vlatním jménem Milouš, a jeho legendární projev pár měsíců před padnutím režimu.

9. července 2020 zemřel v Praze bývalý generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, kterého proslavila ne funkce, jíž dva roky vykonával, ale projev z roku 1989. Jeho pravá verze unikla "záhadným" způsobem ze střižny a později se stala terčem posměchu u velké části národa a svým způsobem přispěla také ke konci reálného socialismu.

Během projevu totiž Jakeš otevíral témata, která byla do té doby tabu, bezmyšlenkovitě mezi nimi přeskakoval anebo se pokusil naznačit, že situace v Československu se musí změnit, jinak je konec nevyhnutelný. Projev nejmocnějšího komunisty byl navíc plný nechtěného humoru a sebelítosti, což podpořilo začátek revoluce. Lidé přestali mít z komunistů takový strach.

Jako božská mana pro uši musel tehdy vyznít náznak toho, že totalitní režim už nemá sílu pokračovat a cítí se jako "kůl v plotě": "A proto je tak důležitá ta podpora zespodu. Aby my jsme mohli říct: Ne "my si to přejem", to lid to žádá. My s tím souhlasíme, s tím lidem. A ne prostě, aby my jsme tam byli sami jak kůl v plotě a neměli jediného slova podpory." Upřímně si povzdechl všem šéfům stranických buněk, které pozval do kulturního domu Červený hrádek.

Legraci si pak lidé dělali i z výroku o pekařích a vládě: „Víceméně jsme za všechno jakoby odpovědni. Není chleba, co dělá vláda, jaktože není chleba, co dělá strana, jak to řídí, že nejezdí chleba. Ptá se někdo v kapitalismu na takovouto otázku? Vůbec ne, vůbec ho nenapadne spojovat svojí vládu, že pekař neuměl … neupek chleba. Kritizujou pekaře.“ Je těžké si představit, jak se všichni kolem tvářili, když Jakeš tyto věty vypouštěl z úst. Logickým vysvětlením by bylo, že jejích lídr "požil", to se ale nikdy nedokázalo, a tak nesouvislý projev historici odůvodňují nervozitou a tlakem, pod nimiž Jakeš byl. (Zdroj: www.cs.wikipedie.org, Miloš Jakeš)

„Magnetofonovou kazetu s projevem mi tehdy přinesl překladatel Pepa Vohryzek. Pustili jsme si ji u mě v kuchyni a strašně jsme se chechtali. Řekli jsme si: Tohle musí jít hned ven, do rádia,“ vzpomíná Vondra. Už za pár měsíců se heslo „Nechceme kůl v plotě“ skandovalo na náměstích během sametové revoluce v listopadu 1989. Říká pro server Idnes disident Alexandr Vondra, k nemuž se dostala jedna ze dvou nahrávek, jež z televize unikly. (Zdroj: www.idnes.cz,zpravy,domaci,červenec, 2009)

Rádio Svobodná Evropa navíc nahrávku sestříhala tak, aby řečníka opravdu zesměšnila a navíc k tomu přidala ironický komentář Milana Schulze. Mezi veřejnost se ale dostala i nesestříhaná verze, v níž se všichni přítomní v kulturním domě dohadují. Tato verze byla pro celý národ ještě mnohem více osvobozující. Lidé zjistili, že komunisté jsou také jen běžní lidé, a potvrdili se jim to, co si o představitelích KSČ už dlouhá léta mysleli, ale báli se to říct nahlas.