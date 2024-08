Externí autor 22. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Co se týká českých prvních dam, vždy věrně stály po boku svých manželů a byly jim skutečnou oporou ve vykonávání jejich nelehké státnické funkce. Nejinak tomu činila i Ivana Zemanová, ač trochu mediálně upozaděna svou dcerou Kateřinou. Jak se někdejší prezidentský pár vůbec poznal?

Nenašli byste charakterově snad protichůdnější jedince, než je bývalý premiér a prezident Miloš Zeman a jeho žena Ivana. Zatímco paní Zemanová se raději pohybuje stran médií a dodnes existuje skutečně málo rozhovorů, které poskytla, její manžel Miloš toho má naopak na srdci mnoho a rozhodně se nebojí to sdělit celému národu.

Ivana se narodila v roce 1962 příhodně na Vysočině, tedy v kraji, který má Miloš Zeman tak rád. Její tatínek byl za komunistů odsouzen za vlastizradu a následně poslán do uranových dolů v Jáchymově. Není tedy divu, že po tomto strašlivém zážitku v dolech se Pavel Bednarčík poohlížel po nějakém pěknějším místě, kde by znovu načerpal síly.

Otec jí zemřel, když jí byl tři roky

Do oka mu padla právě Vysočina, která je jedním z nejkrásnějších českých krajů. Zde se usadil a zde také poznal svou lásku. Jmenovala se Anastázie Plánková a byla to poštovní úřednice. S tou napřed společně povili synka Petra a později také dcerku Ivanu.

Malá Ivanka si ovšem tatínka příliš neužila, zemřel, když jí byly pouhé tři roky. Dost možná na následky těch tří nemilosrdných roků strávených v onom dole. Dívka se vydala studovat na gymnázium, nicméně s černým puntíkem, coby dcera politického vězně, se na vysokou školu dostala až po více pokusech.

Se Zemanem to bylo jak z romantického filmu

I přesto jí ale nebylo dopřáno školu dostudovat. Tentokrát to ovšem nebylo nic nepříjemného, Ivana se totiž zamilovala. V tu dobu to možná ještě netušila, ale muž, který byl o celých dvaadvacet let starší, ji nesmírně imponoval. Jmenoval se Miloš Zeman a zrovna se poohlížel po sekretářce. A jak to známe z oněch romantických filmů, z pracovního vztahu se stal milostný.

Zemana viděla Ivana v televizi, kde vystupoval velmi sebevědomě. A protože ji zaujal natolik, rozhodla se mu napsat obdivný dopis. Kupodivu se shledala s úspěchem, protože si spolu vyšli a Zeman naprosto splnil její očekávání. Byl milý, inteligentní a už tehdy sršel svým pověstným humorem.

Svatební zvony se rozezněly o tři roky později v roce 1993, kdy byla již novopečená paní Zemanová v očekávání. V lednu 1994 se tak narodila dcera Kateřina.

Rodinka si vcelku poklidně žila, až do doby, kdy se kariéra Miloše Zemana začala rozjíždět a on se stal premiérem. Objevily se totiž výhružky, že v tu dobu šestiletou Kateřinu chce někdo unést. Ivanu i malou dcerku tedy nepřetržitě po dobu několika měsíců hlídala ochranka.

Role první dámy byla rozdělena mezi manželku a dceru

O pár let později se Zeman dokonce ucházel o post prezidenta, ovšem v tu dobu neúspěšně. Z veřejného života se tedy stáhl a uchýlil se na svou tak milovanou Vysočinu. Je ovšem vidět, že čerstvý vzduch a odpočinek mu prospěly, v roce 2013 v přímé volbě už totiž zvítězil, když porazil knížete Karla Schwarzenberga.

Ivana Zemanová tak stála před nelehkým úkolem. Svou tichou a klidnou povahu musela přizpůsobit novému zaměstnání svého manžela. Účastnila se ovšem jen vybraných akcích a rozhodně si o pozornost médií sama neříkala. Do jisté míry ji v některých povinnostech zastupovala dcera Kateřina, ze které mezitím vyrostla krásná mladá dáma.

„Když řeknu, že anglická královna poskytla jediný rozhovor v životě, vrhnou se na mě všichni, že se srovnávám s anglickou královnou. A nepochopí můj pokus o žert,“ uvedla v jednom z mála rozhovorů bývalá paní prezidentová, který poskytla serveru Novinky.cz.

Jak to paní Ivaně slušelo v její svatební den se můžete podívat v naší galerii.

Zdroje: cnn.iprima.cz, novinky.cz