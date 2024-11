Externí autor 28. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Miloš Zeman nedávno oslavila 80. narozeniny a většina lidí ho zná jako bývalého prezidenta Česka a politika. O svém soukromém životě příliš nehovoří. Byl dvakrát ženatý a má dva děti. V minulosti ale sváděl hvězdu nekonečného seriálu Ulice. Uhodnete, která to byla?

Osudové lásky Miloše Zemana

Miloš Zeman o svém soukromém životě příliš nemluví. Když byl dospívající chlapec, tak se od svých vrstevníků značně lišil. V devatenácti letech většinu kluků proháněla holky, ale Miloš Zeman dával přednost studiu i přesto, že byl ve třídě plné dívek. Pro jiné chlapce splněný sen, pro Miloše Zemana věc, která ho nijak nevyváděla z míry.

„Třída, ve které jsem se ocitl, byla dívčí. Zarytý freudista by se na této skutečnosti vyřádil a začal zkoumat, jak téměř výlučné ženské prostředí, které mě obklopovalo, ovlivnilo můj další vývoj. Byl jsem však od tohoto prostředí oddělen dvěma hrázemi –⁠ knihami a přírodou. Žil jsem tak v jisté izolaci od svého sociálního prostředí. Nezajímali mě příliš lidé, ale spíše myšlenky," zavzpomínal Zeman ve svých pamětech.

Po střední škole šel studovat na Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze, kterou studoval dálkově. Tam se také dal dohromady se svojí láskou ze střední Blankou, která záhy otěhotněla. Miloš a Blanka se vzali a vychovávali spolu syna Davida, který v současnosti pracuje jako lékař. Manželství se ale po sedmi letech rozpadlo a rozchod nebyl vůbec hezký.

„Když jsem se rozvedl, ona použila bohužel dítě jako nástroj odvety, takže jsem syna, ač jsem se toho soudně domáhal, několik let neviděl. Když od matky odešel, znovu jsme se sblížili," nechal se slyšet Zeman. S druhou ženou Ivanou se seznámili v roce 1990, která mu chvíli dělala asistentku. V roce 1993 se konala svatba a o rok později se narodila dcera Kateřina.

S druhou ženou žil odděleně

V roce 2002 se Miloš Zeman rozhodl, že odejde z politiky a odstěhoval se na chalupu v Novém Veselí na Vysočině a jeho manželka Ivana s dcerou zůstaly v Praze. Začalo se spekulovat o tom, že je jejich vztah u konce. Nic takového se ale nekonalo. V roce 2013 se stal prezidentem České republiky a s Ivanou začali žít opět spolu.

Sváděl hvězdu Ulice

Miloš Zeman ještě před druhou manželkou Ivanou pozval ve Švandově divadle současnou hvězdu nekonečného seriálu Ulice. V té době ještě ale nedělala herečku, ale v divadle pracovala jako sekretářka. Mladá, půvabná s krásnýma očima. Zeman se do ní okamžitě zamiloval a začal se jí dvořit. Herečka tak klidně mohla být první dámou.

„Ve Švandově divadle byl odboj dřív, než byla sametová revoluce. Hráli se tu zakázaní autoři a vždycky se zval host. A já jsem coby sekretářka ťukala pamflety na blánu, ta se dávala do takového stroje a rozmnožovaly se letáky," zavzpomínala herečka v show 7 pádů Honzy Dědka.

„Tak tady prošla ta revoluce a před prvními volbami jsme každý dostal za úkol jezdit s nějakým politikem. Koho myslíte, že jsem dostala? Zemana! Mohla jsem objímat stromy na Vysočině. Balil mě, mohla jsem být první dáma, ale odmítla jsem, protože jsem pak odjela už s Petrem Skoumalem," pokračovala dál herečka, která dala přednost jinému muži.

Jestli ale něco na Zemanovi obdivovala, tak to byl jeho neotřelý humor, který jí imponoval. „Lezli jsme na ta náměstí, kde se pořád něco povídalo a on měl vzadu v kapsičce takový hřebínek s pannou, měli to veksláci. A když lezl na ty tribuny, řekl: Ilono, nejsem rozčepýřen? On byl tenkrát vtipnej," popsala herečka.

Mužem jejího srdce se ale stal Petr Skoumal, kterého shodnou okolností také poznala ve Švandově divadle. „S Petrem Skoumalem jsme byli 25 let, vzniklo to tady a hrály se tu ty zakázané hry. A on chodil ke klavíru hrát ty zakázané písničky. Hrozně pomalu chodil," zavzpomínala na lásku svého života, která už bohužel není mezi námi.

„A měl kokršpaněla Emila a Emil měl zlomenou packu a sádru a byl nervózní. A když byl nervózní, strašně prděl. Emil," dodala. Stále nemáte tušení, kdo je ta půvabná herečka, kterou kdysi Miloš Zeman balil na svůj vytříbený humor? My vám to prozradíme. Jedná se o herečku Ilonu Svobodovou.

