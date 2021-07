Transgender lidé jsou mi odporní, nechápu je: Miloš Zeman šokuje dalším výrokem

Miloš Zeman

Foto: Profimedia

Prezident Miloš Zeman na sebe opět upozornil, a to dost možná svým nejkontroverznějším výrokem vůbec. V nedělní Partii na TV Prima otevřel otázku sexuálních menšin, přičemž se dotkl i tématu změny pohlaví. A prohlásil něco, nad čím mnoha lidem zůstává rozum stát.

Maďarský parlament před několika málo dny schválil kontroverzní zákon, který mezi dětmi zakazuje šíření obsahu zobrazujícího homosexualitu. Podle webu Novinky jej mnoho evropských zemí odsoudilo, prezident Miloš Zeman ovšem ne. A v návaznosti na toto téma si hlava Česka neodpustila několik poznámek.

Demonstrace heterosexuálů

„Jestliže je někdo příslušník té či oné sexuální menšiny, tak je to jeho interní věc. Když demonstruje, že má tuto orientaci, tak se vyvyšuje nad ostatní. Kdybych byl trochu mladší, tak zorganizuji obrovskou demonstraci heterosexuálů v Praze. A budou nás miliony. A svezu autobusy a vlaky všechny heterosexuály, aby bylo vidět, jak je to nesmyslné. Je nesmyslné, když, ať už jako sexuální menšiny, nebo většiny, demonstrují, protože je to přece jejich velmi intimní záležitost,“ prohlásil Miloš Zeman.

Vzápětí se pustil do vysvětlování toho, co mu na menšinách vadí ze všeho nejvíc. „Dneska jsem nebyl moc urážlivý. Dovedu pochopit homosexuály, lesbičky. Koho ale vůbec nechápu, tak to jsou transgender lidé. Jestliže si necháte přeoperovat pohlaví, tak se dopouštíte trestného činu sebepoškozování. Tito lidé jsou mně opravdu bytostně odporní,“ nebral si Zeman servítky, avšak opět ukázal, nakolik se vyzná v zákonech. Sebepoškozování totiž není trestným činem.

Zeman šokuje často

Zdaleka nejde o jediný Zemanův výrok, kterým pobouřil veřejnost. Mnozí si jistě pamatují jeho komentáře související s pandemií koronaviru. Tehdy například podle Seznam Zpráv uvedl, že když dojde k zavření nočních klubů, bude „pražská smetánka sedět, číst knihy a zvyšovat tím svou beztak nízkou vzdělanostní úroveň“. Stejně jako když promlouval k hercům, kteří kvůli koronakrizi přišli o práci, a vybízel je k tomu, aby namísto stěžování si navštívili domovy důchodců a vnesli tam trochu radosti, a to navzdory tomu, že návštěvy v takových zařízeních byly kvůli opatřením zakázány.

Když si právě herci a zpěváci posteskli nad nedostatkem pracovních nabídek, jeho slova opět mnohé zarazila. „Umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví,“ prohlásil tehdy Zeman podle webu iDNES.