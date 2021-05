Královna Anna: Pravda o skandálním milostném trojúhelníku s jejími sestřenicemi

Královna Anna - jaký byl její milostný život?

Královna Anna byla na veřejnosti nesmírně populární panovnicí. Aktivně participovala na státních záležitostech a byla patronkou divadla, poezie a hudby. Na druhou stranu měla vést velmi divoký intimní život. Údajně byla zapletena do lesbického trojuhelníku se svými sestřenicemi.

Film The Favourite je historické drama zasazené do období počátku 18. století ve Velké Británii. Zachycuje vztah mezi sestřenicemi Sarah, vévodkyní z Marlborough a Abigail Masham. Obě bojovaly o to, kdo je u královny Anny více oblíbený.

Hra moci

Film natočený roku 2018 je směsicí faktů a představivosti. Jedna z hereček Rachel Weisz poznamenala: „Byla jsem fascinovaná vykreslením doby. (…) Všechno, čím si tehdy musely ženy projít kvůli moci – což je podle mě jedno z témat filmu - je prostě naprosto fascinující“ (Zdroj:people.com).

Královna Anna a Sarah Churchill spolu vyrůstaly. Budoucí vládkyně byla spíše stydlivá a plachá, kdežto Sarah byla přesný opak- temperamentní a zajímající se o politiku. Když se Anna stala vládkyní, vyznamenala sestřenici a jejího manžela tituly a pověřila jí funkcí strážkyně soukromé pokladny.

Zároveň měla být Sarah její tajnou milenkou. Kromě toho měla zásadní pozici v královnině politickém rozhodování, jíž využívala k prosazování zájmů svého manžela, Johna Churchilla.

Královna Anna měla údajně milostný trojúhelník se svými dvěma sestřenicemiZdroj: William Henry Mote / Creative Commons / Public domain, https://creativecommons.org/publicdomain/

Korespondence je důkaz

Svou oddanost si projevovaly ve vášnivých dopisech, které si v průběhu let vyměnily. Anne Somerset, autorka Queen Anne: The Politics of Passion uvedla, že obsahovaly věty jako: „Kdybych psala celé svazky, nikdy bych nedokázala vyjádřit, jak moc tě miluju (…) Nepředstavitelně, vášnivě, láskyplně vaše.“ Tyto láskyplné dopisy si ženy posílaly čtyřikrát denně. Královna byla přitom 25 let vdaná za dánského prince George, vévodu z Cumberlandu.

Zdravotní problémy

Ve svém soukromí řešila královna Anna kromě milostných pletek také své zdraví. Dlouhá léta trpěla dnou, kvůli které musela v pozdějších letech používat invalidní vozík. Na konci života se ke zdravotním problémům přidala silná obezita.

Krom toho se ji nedařilo mít děti. Byla 17krát těhotná z čehož 12krát potratila a pouze jeden syn se dožil 11 let. Potíže mohlo podle vědců způsobit autoimunitní onemocnění známé jako antifosfolipidový syndrom. Navzdory této historii porodů bylo manželství s královniným mužem silné a vydrželo až do jeho smrti (Zdroj: www.refinery29.com).

Emocionální Abigail

Zanedlouho se na scéně objevila mladší sestřenice Abigail, která si přece jen chtěla taky uzurpovat trochu královniny pozornosti a posnažit se o pozici té „oblíbené“. Právě ona měla vystrnadit původní královskou oblíbenkyni, Sarah. Zároveň nebyla tak politicky agresivní jako její konkurentka a dokázala královně poskytnou i emocionální podporu (Zdroj:www.esquire.com).

Žárlivost nebo láska?

Přátelství Anny a Sarah se přitom mělo postupně zhoršovat, sestřenice ji dokonce kvůli šperkům měla slovně napadat na veřejnosti. Stále bližší vztah královny s Abigail pak nesnesla a začala šířit zvěsti o jejich poměru. Před všemi občany ji označila za lesbu a pohrdala jí. Snažila se tak do poslední chvíle hrát špinavou hru o moc.

Nakonec Abigail převzala roli strážkyně soukromé pokladny a Sarah byla z královského dvoru vyhozena. Své tehdejší přítelkyní se mstila ještě dlouho poté. Ve svých pamětech se královně vysmívá a vykresluje ji jako nevinně dětinskou ženu.

Jak to bylo doopravdy s jejich milostným vztahem? S určitostí se neví, zda opravdu udržovaly milostný poměr. V době 18. století nebyl vášnivý jazyk, kterým mluvily v dopisech, nijak neobvyklý. Mluvilo se o „romantickém přátelství“, které mělo být přípravou na heterosexuální manželství.