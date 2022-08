Šokující milostný život starých Babyloňanů: Odmítnutí aktu byl vážný zločin

Orgie. Ilustrační foto.

Foto: Diego Fiore / Shutterstock

Starověký Babylon rozhodně nebyl místem, kde by se líbilo puritánům a lidem, pro něž tělesná rozkoš není koníčkem. Naopak zde byly praktikovány takové metody tělesného ukájení, že by i otrlým mohl zůstat rozum stát. Každopádně měl Bablyon mnohá specifika, a to nejen pokud jde o legendu o mísení jazyků anebo známý Chammurapiho zákoník!