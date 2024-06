New Africa / Shutterstock

Externí autor 15. 6. 2024 clock 4 minuty

Léto ťuká na dveře, a s ním dovolené, zahradní party, návštěvy koupališť nebo rybníků a všudypřítomná zábava. Divíte se, že v takové uvolněné atmosféře může dojít k nečekanému zvratu v milostném životě? My rozhodně ne. A která znamení zvěrokruhu se mohou těšit na citový veletoč?

Čekáte bezstarostný čas plný letních radovánek a nezávazných lásek? Tak to se načekáte. Tedy zejména následující znamení zvěrokruhu, pro která se do tří měsíců otočí jejich milostný život doslova o sto osmdesát stupňů. Patříte mezi ně?

Beran (21. 3. – 19. 4)

Vzpomínáte na bývalou či bývalého, s nimiž jste trávili loňský letní čas, který ale odnesly podzimní chmury? A víte, že ho takhle můžete do svého života přitáhnout zpátky. Pokud se tak stane, nevrhejte se do opakovaného vztahu po hlavě, jak je u vás zvykem, milí Berani.

Zvažte všechna pro a proti, vyjasněte si důvody, proč jste se rozešli. A taky, jestli jste ochotni zapracovat na novém přístupu, protože možná bez sebe nemůžete být. Je důležité, abyste takovou změnu myšlení podstoupili oba, protože jinak se budete plácat ve stejných problémech jako minule, a to nechcete.

Jste ve vztahu a nějak jste se za tu dobu od sebe vzdálili? Na tom není nic divného, protože lidé se časem mění. Nač rozbíjet to, co fungovalo, když stačí upřímně si promluvit o svých potřebách a najít nové možnosti, jak trávit společný čas.

Býk (20. 4. – 20. 5.)

Retrográdní Venuše vás donutí přehodnotit vaše názory na vztahy, romantiku a lidi vůbec, které se u vás formovaly pod vlivem některých událostí a vzorců z dětství. Následující čas pro vás bude znamenat názorovou proměnu. Uvědomte si, že nemusíte být vždy pánem situace.

Když necháte věci plynout, bude výsledek mnohem opravdovější. Na vás proto je, abyste se zbavili špatných návyků při seznamování. Nežeňte se po hlavě do vztahu, kterým si nejste jisti, ale dejte mu čas a prostor.

Myslete na to, že vztahy jsou o kompromisech. Neměli byste se v nich utopit, ale zůstat věrní sami sobě. Čekejte názorové střety a velké neshody, ale stůjte si pevně za svým.

Blíženci (21. 5 – 20. 6.)

Hvězdy se tohle léto rozhodly trochu provětrat váš zatuchlý milostný život. Jinými slovy, čekejte drama za každý úsměvem, rohem i podrženými dveřmi. Tahle situace vykulminuje zejména ve chvíli, kdy se do vašeho života vrátí kamarád či kamarádka s výhodami, jež ale projeví přání být něco víc.

A to může být vzhledem ke specifické hvězdné konstelaci problém. O co jde? Jindy bezstarostní a pohodoví Blíženci se ukážou jako pořádně ublížení. Dobře si pamatují hádky i pomluvy a nedokážou tak rychle odpustit.

Jak ale hvězdy napovídají, zkuste využít svou dvojí tvář a nahlédněte na původní vztah z nové perspektivy. Pokud si vzájemně vyjasníte nedorozumění a pochopíte kroky toho druhého, může z takového setkání vzniknout hezký vztah. Před tím je ale důležité, abyste si uklidili stůl a nic jeden druhému netajili.

Rak (21. 6. – 22. 7.)

Zadaní Raci si v následujícím období uvědomí, že jejich partner s nimi nesdílí emoce, jako by poodstoupil a staral se výhradně o sebe. Je tedy čas se zamyslet nad tím, co vám ve vztahu chybí, co jste ochotni tolerovat a bez čeho se obejdete. Pak byste si měli vážně promluvit.

Vůbec to neznamená, že by vám hrozil rozchod. Pokud budete komunikovat a hledat k sobě nové cesty, určitě se věci vyřeší způsobem, který pro vás bude pozitivní.

Single Raci, pro vás máme základní radu – randěte. Klidně vystřídejte pár vztahů a snažte se z nich si vždy odnést něco pozitivního. Jenom se zkušenostmi se vám podaří najít ideálního partnera.

Zdroje: www.prosieben.de, astrotalk.com