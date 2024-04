Externí autor 29. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Jan Hrušínský a jeho manželka Miluše Šplechtová se potkali už na konzervatoři. Poté se slouho neviděli a láska tak vzplanula až v divadle v Ústí nad Labem. Mělo to ale zádrhel, Šplechtová byla už v té době vdaná a měla dítě. Jak to tehdy krásná herečka vyřešila?

V Činoherním studiu v Ústí nad Labem spolu hráli ve Čechovových Třech sestrách. Skvěle si rozuměli po pracovní stránce, a tak se rozhodli, že to spolu zkusí i v běžném životě. Lásce zkrátka neporučíte a Šplechtová se do Hrušínského pobláznila natolik, že se rozhodla pro rozvod.

V té době totiž byla vdaná a měla dvouletého synka. „Opravdu jsem ale cítila, že s Honzou chci být. Nechtěla jsem svého prvního muže, kterého jsem si opravdu vážila a vážím si ho dodneška, podvádět. Říkala jsem si, že s tím musím jít ven a říct mu to. Musím jednat na rovinu. Nechtěla jsem, aby si lidé za jeho zády šuškali, že mu zahýbá žena. Takže jsme to vyřešili rozvodem,“ uvedla herečka v rozhovoru pro magazín OnaDnes.

Ačkoliv se může nabízet, že by na ni její muž měl být naštvaný, a to klidně dodnes, není tomu tak. Dokonce jsou s bývalým manželem přáteli, co víc, i s jeho maminkou, tedy s Miluščinou bývalou tchyní. „Když si přišla pro Nikolu, kterého mám z prvního manželství, tak si brala i Kristýnku a Barunku, všechny děti křičely: „Jé, je tady babička Nina.“ Šla s Nikolou na kolotoč a říkala: „Holky, pojďte taky.“ A musím říct, že máme hezké vztahy i s prvním manželem a s jeho ženou Věrou,” popisuje situaci z let už dávno minulých pro web prozeny.cz.

Šplechtová má syna Nikolu s prvním manželem, s Janem Hrušínským pak dcery Barboru a Kristýnu. Všechny děti už jsou dospělé, a tak už dávno vyletěly z hnízda. Některé hodně daleko. Syn Nikola žije s rodinou v Austrálii, dcera Barbora zakotvila zase ve Spojených státech amerických. Jediná Kristýna, které je herečka, zůstala doma. A to doslova. S rodinou bydlí o patro výš.

S dcerou Kristýnou se ale nepotkává jen na chodbě v domě, kromě Divadla Na Jezerce, které je tak trochu rodinným podnikem, spolu hrají i v nekonečném seriálu TV Nova Ulice. A Kristýna Hrušínská své matce hraje dceru i v této soap opeře. Roli babičky si Miluše Šplechtová nesmírně užívá.

„Říkám si, že nejdřív jsi dcera a musíš poslouchat, pak jsi maminka a musíš vychovávat… No a pak jsi babička. A babička nemusí nic, je od toho, aby to rodičům malinko kazila. Úplně malilinko. Samozřejmě, když Kristýna řekne: „Dneska tohle ne, to mu zakaž.“ Tak se to snažím dodržovat,” vypráví o svém občasném záškodnictví jako babička s malým vnoučkem Vojtou.

Celou „babičkovskou” roli se snaží vysvětlit i svým dvěma dcerám. Když se například sejdou všichni na chalupě a děti se něčeho domáhají, své dotazy cíleně směřují na babičku. Vědí totiž, že ta jim vše povolí, a to i přesto, že jsou maminky přítomny přímo na místě. „Holky, mlčte, děti se ptaly mě, ne vás, a vzpomeňte si na mě jednou, až vy budete babičky…“ popisuje komickou rodinnou situaci Šplechtová.

Ne vždy ale byl její život tak růžový, jak se může zdát. Ačkoliv pro Jana Hrušínského opustila svého prvního manžela a byla to láska jako trám, po letech přeci jen přišlo škobrtnutí. Hrušínský se totiž zakoukal do o patnáct let mladší produkční Michaely Blahutové.

„Když se podívám kolem sebe, říkám si, že nejsem první ani poslední, které se něco takového stalo. Nikdo nejsme bez chyby. Já jsem za tím udělala tlustou čáru a řekla jsem si, že se nebudu vracet zpátky,” říká herečka, která celou věc už uzavřela a rozhodně nechtěla dělat to, že by svému manželovi jeho přešlap denně servírovala na talíři. Uznává ale, že to pro ni nebyla lehká doba.

