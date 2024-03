Jasmína Maurerová 9. 3. 2024 17:09 clock 4 minuty gallery

Časy, kdy hnědovlasá zpěvačka s dlouhýma nohama dováděla na pódiu jsou už dávno pryč. Tahle dáma, která letos oslaví pětasedmdesátku si užívá zaslouženého klidu a stará se o svou životní lásku, muzikanta Petra Spáleného. Jejich vztah si prošel dost krušnými zkouškami. Jak se jim to podařilo ustát?

Miluška Voborníková a Petr Spálený tvoří pár už přes 40 let. Než se potkali, byla Miluška snem mnoha mužů. Nejvíce ovšem pomotala hlavu herci Jiřímu Hrzánovi, který za ni (jako za dalšími jinými ženami) lezl na balkon. Potkali se na koncertě, kde oba dva vystupovali. Královna minisukní Voborníková Hrzánovi natolik učarovala, že ji chtěl po skončení večera navštívit na pokoji.

Voborníková měla ale zamčené dveře. Hrzán se jako správný dobyvatel ale nemínil vzdát, a tak to vzal druhou stranu, přes fasádu. Tam ale ztratil rovnováhu a zřítil se na betonový chodník z třiadvacetimetrové výšky. Všichni si mysleli, že je po něm, ale vypadá to, že láska k ženám jeho nerozvážnou hlavu nechala naživu. Hrzán pád přežil a vyvázl z něj “jen” se slabým otřesem mozku.

Přišla 70. léta a Miluška Voborníková začala spolupracovat se skupinou Apollobeat, kde byl ústřední postavou Petr Spálený. Sympatický frontman byl však v tu dobu ženatý s Pavlínou Filipovskou a pár měl spolu i dvě děti. Ztřeštěná Voborníková tehdy skotačila na pódiu v minisukních a introvertnímu Spálenému stačilo se pousmát a fanynky mu ležely u nohou. Zkrátka absolutní protiklady, takže ideální pár.

Trvalo to celých šest let, než manželce Spáleného Pavlíně Filipovské ruply nervy a nevěrníka spakovala z domu. „Pochopím, že někdo škobrtne a pak se omluví, to se stává. Ale nepřekousnu, když ze mě někdo před známými dělá vola. Celá Praha to věděla, bylo to v branži, tedy o to ostudnější,“ posteskla si až po letech uvádí web expres.cz.

Kdysi milenka, dnes babička

Paradoxem je, že obě ženy se seznámily se Spáleným skrze hudební skupinu Apollobeat. Problémem ale bylo, že Filipovská se pak soustředila pak více na rodinný život, a tak se manžel začal otáčet za dalšími sukněmi. A to těmi nejkratšími.

„Byla jsem tolerantní a důvěřivá manželka, absolutně jsem se na svého muže spoléhala a předpokládala jsem, že budu odměněna tímtéž. A když mi známí chodili říkat ‚pozor, něco se děje‘, dlouho jsem si jejich řečí nevšímala,“ zavzpomínala Filipovská s odstupem na zpackané manželství.

Lidé Voborníkové a Spálenému moc šancí nedávali a ani jim moc nefandili. Dnes jsou spolu už ale přes čtyři desetiletí a ze svazku vzešla dcera Barbora, která se narodila v roce 1981. Ta pracovala jako grafická designérka a Voborníkové se Spáleným nadělila i to nejkrásnější, co mohla, vnučku. Té je skoro pět let a Voborníková si ji nemůže vynachválit.

“Strašně se jí líbily koledy, to jsme zpívaly pořád. Teď, když začnu s nějakými lidovkami, tak křičí: "Ne, babi, ne!" Teď nechce zpívat, teď chce zase tancovat,” vypráví Voborníková o tom, jak je její vnučka akční a ráda zpívá a tancuje. S malou cácorkou si babička užije spousty legrace, leze po čtyřech a v podstatě dělá to, co si vnučka přeje.

Manželovi vrátila chuť žít

Voborníková je dnes už v kariérním důchodu. Než její sláva začala postupně opadat, sem tam ještě vystupovala spolu s manželem na jeho koncertech. Nyní už si ale užívají oba zaslouženého klidu. Ostatně před několika lety je osud opravdu pokoušel. Psal se rok 2011 a Spálený zkolaboval přímo na pódiu. To byl veliký vykřičník jak pro něj, tak pro jeho nejbližší.

Nevědělo se, zda se jedná o neurologický záchvat nebo mrtvičku. Nicméně ani to hudebníka neodradilo od toho, aby přestal vystupovat. Jenže problémy se nabalovaly, začala ho zlobit páteř, a tak se z jeho manželky Milušky stala opatrovatelka na plný úvazek.

Spálený ztratil absolutně chuť žít a dva roky byl v podstatě upoutaný na lůžku. Ale i díky své ženě se jakýmsi zázrakem probral, vstal z postele a dnes zase “řádí” na pódiích.

